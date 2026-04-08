トルコ・カッパドキアで開催されるウルトラトレイル大会が UN Tourism「持続可能なスポーツツーリズム優秀賞」を受賞

トルコ共和国大使館 文化観光局サロモン・カッパドキア・ウルトラトレイル2024年の様子

トルコ・カッパドキア地域で毎年開催されているスポーツイベント「サロモン・カッパドキア・ウルトラトレイル」が、このたび、国連観光機関（UN Tourism）および国際自動車連盟（FIA）が主催する「持続可能なスポーツツーリズム優秀賞(https://www.untourism.int/1st-un-tourism-fia-awards-for-excellence-in-sustainable-sports-tourism)」の「スポーツツーリズムにおけるコミュニティへの影響」部門で最優秀賞に選ばれました。

本賞は、スポーツツーリズム分野における持続可能性、革新性、地域社会との連携に優れた取り組みを表彰するものであり、FIAの協力のもと初めて実施されました。

審査の結果、「サロモン・カッパドキア・ウルトラトレイル」は同カテゴリーにおいて最高評価を獲得し、持続可能性への継続的な取り組み、地域経済および地域社会への具体的な貢献、環境への配慮、そしてスポーツツーリズムを通じたデスティネーション・ブランドの向上が特に高く評価されました。この受賞により、トルコは持続可能なスポーツツーリズム分野における存在感を一層高めています。

持続可能なスポーツツーリズムの授賞式開催

「持続可能なスポーツツーリズム優秀賞（UN Tourism Awards for Excellence in Sustainable Sports Tourism）」の授賞式は、国際的なイベント「ABBフォーミュラE FIA世界選手権 2026 CUPRA Raval マドリードE-Prix」に関連するプログラムの一環として、2026年3月19日（木）スペイン・マドリードにて開催されました。会場では、スポーツと観光を通じた持続可能な観光開発に貢献する先進的な取り組みが表彰されるとともに、各国の関係機関や業界リーダーによる交流・ネットワーキングの場ともなりました。

カッパドキアに集う世界規模のスポーツの祭典

サロモン・カッパドキア・ウルトラトレイル様子

「サロモン・カッパドキア・ウルトラトレイル」は、ユネスコ世界遺産「ギョレメ国立公園とカッパドキアの岩窟群」が広がる壮大な地形を舞台に開催されるトレイルランニング大会で、今年で第13回目の開催を迎えます。

本大会には毎年2,000人以上のランナーが世界各国から参加し、カッパドキアの独特な自然景観の中を駆け抜けます。

スポーツが持つ人々をつなぐ力によって、トレイルランニングの熱気に魅了された多くの参加者および観客をこの地に呼び込んでいます。継続的な開催を通じて、本大会はトルコおよびカッパドキアへの関心を高め、持続可能なスポーツツーリズムの先進事例として国際的にも高い評価を確立してきました。

今回のUN Tourismによる受賞は、その評価をさらに強固なものとしています。また、UN TourismおよびFIAのネットワークと発信力を通じて国際的な認知が一層高まることで、本レースは今後、その影響力を拡大するとともに、トルコ全体の観光価値の発信にも寄与していくことが期待されています。

トルコとカッパドキア：一年を通じて楽しめるアウトドアアドベンチャー

トルコは、ターコイズブルーの海や黄金色の砂浜、壮麗な山々の麓に広がる森や渓谷など、多様な自然に恵まれた国です。こうした環境のもと、あらゆるアウトドア愛好家に向けた多彩な体験が揃っています。トレッキングやサイクリング、スキー、ゴルフ、キャニオニング、ラフティングに加え、パラグライダーやロッククライミング、さらには透明度の高い海でのダイビングやサーフィンまで、トルコでは年間を通じて幅広いアクティビティを楽しむことができます。

一方、「おとぎ話のような風景」として知られるカッパドキアでは、奇岩群や独特の地形を舞台に、より特別なアウトドア体験が広がっています。

馬に乗って渓谷を巡るツアーや火山地形を歩くハイキングのほか、洞窟住居や岩窟教会の見学、伝統的な陶芸工房での体験など、自然と文化が融合した多彩なアクティビティを楽しむことができます。

自然の美しさとアクティビティ、そして歴史文化が調和するカッパドキアは、一年を通じて訪れる人々を魅了し続ける特別なデスティネーションです。

カッパドキア風景

トルコについて

トルコはアジアとヨーロッパを結ぶ要所として、何世紀にもわたり文化的な交流と多様性の拠点と考えられてきました。多様な文明が反映された歴史、遺跡、自然や美食を有し、多目的なデスティネーションです。伝統とモダンが融合した芸術やファッションをはじめ、ダイナミックなショッピングやエンターテインメントライフによって世界中から訪れる人々を魅了し続けています。2025年には全世界から過去最高の約6,400万人の観光客が訪れました。2023年にトルコ共和国として建国100周年、2024年には日本との外交関係樹立100周年を迎えました。

トルコの詳細は公式ウェブサイト（https://goturkiye.jp/）または以下の SNS をご覧ください。

Facebook: https://www.facebook.com/GoTurkiye.jp

X(Twitter): https://twitter.com/GoTurkiye_jp

Instagram: https://www.instagram.com/goturkiye_jp/

YouTube: https://www.youtube.com/c/tourismturkeyjp

トルコ観光広報・開発庁（TGA）について

トルコ観光広報・開発庁（TGA）は、国内外の観光市場においてのトルコのブランディングを確立させ、観光やビジネスにとって魅力的な渡航地としての認知を高めるため、文化観光省が定めた観光戦略や政策に基づき、あらゆるプロモーション、マーケティング、コミュニケーション活動を行っています。世界各地の現在の観光機会を促進・販売するとともに、観光の潜在的分野を発見・改善・確立していきます。