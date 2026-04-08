VRChat、『出張版！VRCくりえいてぃ部2』で登壇＆ブース出展

VRChat Inc.

世界をリードする没入型ソーシャルプラットフォーム「VRChat」を運営するVRChat Inc.（本社：米国、CEO：Graham Gaylor）は、2026年4月12日（日）に池袋サンシャインシティで開催される「出張版！VRCくりえいてぃ部2」に参加し、ステージ登壇およびブース出展を行います。また、会場ではVRChat公式グッズの販売も行います。

イベント概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/171307/table/8_1_763b82ece4a1085c670e35d14bb7d861.jpg?v=202604080251 ]

１.コンテンツステージ登壇（12:30～13:00）

当日は12時30分～13時00分の間、VRChat Inc.日本担当の北庄司英雄、株式会社ナギサコネクトより代表のエンジンかずみ氏が、『ワールドはどうお金になるのか？ VRChatクリエイターエコノミーの現在地』についてトークを行います。VRChatの人気ワールド「Nagisa」「ひまり旅館」クリエイターであるエンジンかずみ氏と実例を交えながら、ワールド制作をどう収益につなげるのか、その可能性と現在地を掘り下げます。

２.VRChatブース（会場マップ「協賛03」）

会場ではVRChatのメンバーとコミュニケーションできるテーブルをご用意します。VRChatは現在日本でのポジションを積極採用中ですので、興味がある方は是非お立ち寄り下さい。

- コミュニティマネージャー(https://jobs.lever.co/vrchat/08a8e1e7-b6b1-4a9b-88dd-3a28e49690fd)- マーケティング(https://jobs.lever.co/vrchat/fb7e0349-3eda-4025-8bc0-0e941f484d63)

また、VRChatの「Creator Economy (クリエイターエコノミー)」についてのアンケートにご協力頂いた方には、VRChatのノベルティを差し上げます。

３.公式グッズ販売

VRChatブースでは、このイベントのために特別にご用意した公式グッズ４種類を販売します。お支払い方法は現金のみとなりますので、ご購入希望の方は現金をご用意の上でVRChatブースにお立ち寄りください。

※販売数には限りがあります。

以上、皆様のご来場を心よりお待ちしております。

◼️VRChatについて

VRChatは、VRChat Inc.（米国）が運営する没入型ソーシャルプラットフォームです。ユーザーは、選択したアバターとして世界中の人々と交流し、ゲーム、イベント、会話を楽しむことができます。高度にカスタマイズ可能な空間と活気あるコミュニティが、世界中で何百万人ものユーザーを魅了しています。

URL : https://hello.vrchat.com/