CANDY TUNEが日本最古の遊園地・浅草花やしきをジャック！2026年5月1日（金）～5月8日（金）

株式会社花やしき

株式会社花やしき(東京都台東区、代表取締役社長 西川豊史)が運営する日本最古の遊園地「浅草花やしき」は、大人気アイドルグループ「CANDY TUNE」 とのコラボレーションイベント「浅草 飴やしき」を2026年5月1日（金）～5月8日（金）まで開催します。

「CANDY TUNE 3rd Anniversary『浅草 飴やしき』」は、７人組アイドルグループCANDY TUNEのデビュー3周年を記念した特別企画です。2026年5月1日（金）～5月8日（金）の8日間、特別夜間営業（17:00～22:00）で、園内のアトラクション、縁日、フード、装飾まで、CANDY TUNEがジャックします。



本リリースでは、前売り限定フォトブック付きチケットの先行カット、メンバー別コラボフード7種＋コラボドリンク（ノベルティ付き）、さらにアトラクションと楽曲がリンクする“遊ぶ”ベストアルバム企画の詳細などをお知らせいたします。また、CANDY TUNEのバースデーソング『HAPPY BOUNCE BIRTHDAY』は、2026年4月22日（水）に3rdシングルCDとして発売。イベントとあわせて、3周年の“お祝いムード”をさらに盛り上げます。



2026年のゴールデンウイークは『浅草 飴やしき』で、CANDY TUNE の3周年を“遊園地まるごと”でお祝いします。期間限定のスペシャルイベントをぜひお楽しみください。みなさまのご来園を心よりお待ちしております。

「CANDY TUNE」 × 浅草花やしきコラボレーションイベント「浅草 飴やしき」開催概要

イベント名：CANDY TUNE 3rd Anniversary『浅草 飴やしき』

開催期間：2026年5月1日（金）～5月8日（金）

営業時間：各日17:00～22:00（特別夜間営業）

※通常営業（9:00～16:00）のチケットとは異なります。

会場：浅草花やしき

イベント詳細：https://candytune.asobisystem.com/news/detail/76079

※企画・提供内容は予告なく変更となる場合がございます。

主催：アソビシステム株式会社

共催：株式会社浅草花やしき

企画制作：KIRINZI inc.

■飴やしき園内装飾イメージ

■チケット好評発売中！前売り限定「フォトブック付きチケット」先行カット公開

前売りチケットは好評発売中。イベントを思う存分楽しめる入園＋アトラクション乗り放題に加え、前売り限定で、花やしきを満喫するメンバーの姿を撮り下ろしたフォトブック付きチケットも販売しています。

来場者には特典として、CANDY TUNEメンバー撮り下ろし写真がデザインされたピクチャーチケットとオリジナル園内MAPをプレゼント。3周年の思い出を形に残せる、特別仕様となっています。

チケット料金（税込）（入園＋アトラクション乗り放題）

●前売り（日付指定）：大人 5,800円／小学生 4,200円

●当日：大人 6,800円／小学生 5,200円

●フォトブック付き：7,800円（前売り限定／大人料金のみ）

●前売り限定ファミリーチケット（大人2人＋小学生2人）：15,800円

●未就学児：無料 ※入園特典はつきません

入場特典：ピクチャーチケット／オリジナル園内MAP

チケット販売URL：https://ameyashiki.ticketme.world

■メンバー別コラボフード7種＆コラボドリンク（ノベルティ付き）が登場

園内では、CANDY TUNEメンバーそれぞれの個性を詰め込んだコラボフード7種に加え、コラボドリンク（ノベルティ付き）も登場。夜の遊園地で楽しめる“飴やしき限定メニュー”です。

＜メンバー別コラボフード＞

●立花琴未：はにゃまるうう～ちょい辛ラーメン

●桐原美月：ポテトアゲちゃってます(ハート)

●小川奈々子：はっ！みぃて！ドーナッツ(ハート)

●宮野静：国王お手製クリームパスタ

●福山梨乃：りのまるんるん台湾ソーセージ

●村川緋杏：圧倒的！ストロびびークレープ

●南なつ：なつしか勝たん！スープカレー

＜コラボドリンク＞

倍倍クリームソーダ

グループカラーをイメージしたブルーのソーダに、アイスが2つ乗った、倍倍サイズのクリームソーダ。ペロペロキャンディと飴やしきストローマーカー付きです。

倍倍クリームソーダ

※コラボフード、ドリンクのノベルティ内容・提供形式など詳細は、公式SNS等で順次お知らせいたします。

※商品は数量限定のため、品切れする場合がございます。

■縁日エリアも“飴やしき仕様”に！（一部内容公開）

365日お祭り気分を楽しめる「マルハナ縁日」や「ゲームプラザ」も、期間限定で“飴やしき仕様”にチェンジ。ここでしか手に入らない飴やしきオリジナル景品もご用意しています。※縁日やゲームは別料金となります。

【縁日ゲーム】

●こっちゃんの湯切りでスーパーボールすくい（担当：立花琴未）

●きりちゃんの全員まとめて！ハイ、ばっきゅん(ハート)射的（担当：桐原美月）

●りのまるのリングシュート（担当：福山梨乃）

【わたあめ・バルーン販売】

●なちこのふわふわ！わたあめ屋さん（担当：小川奈々子）

●びびのミラーボール風船屋さん（担当：村川緋杏）

【ゲームプラザ企画】

●しーちゃんのゲームコーナー（担当：宮野静）

●なったんの「よそ見禁止カメラ」（プリントシール機）（担当：南なつ）

■アトラクション×楽曲にメンバー録り下ろしアナウンスも。

“遊ぶ”ベストアルバム（詳細）

園内の人気アトラクションでは、アトラクションごとにセレクトされたCANDY TUNEの楽曲がBGMとして流れ、“遊ぶ”ベストアルバムとしてグループの3年間の歩みを振り返ります。

さらに今回は、アトラクション乗車前にメンバー録り下ろしの特別アナウンスが流れるなど、耳でも楽しめる仕掛けを追加。加えて、園内放送でも約30分に1回、メンバーの“飴やしきトーク”をお届けする予定です。

＜楽曲×アトラクション＞ ※（ ）内は搭乗前アナウンス担当メンバー

●推し(ハート)好き(ハート)しんどい × リトルスター（担当：立花琴未）

●倍倍FIGHT! × ディスク・オー（担当：村川緋杏）

●君もゾンビですかゾンビですね × スリラーカー（担当：宮野静）

●必殺あざとポーズ × スワン（担当：小川奈々子）

●キス・ミー・パティシエ × カーニバル（担当：南なつ）

●アイしちゃってます(ハート) × ローラーコースター（担当：福山梨乃）

●エトセトLOVE YOU × メリーゴーランド（担当：桐原美月）

●TUNE MY WAY × ヘリコプター（担当：CANDY TUNE）

■飴やしき仕様のパンダカー＆フォトスポットもさらに充実

園内には、CANDY TUNEの衣装をモチーフに“お着替え”した飴やしき仕様のパンダカーが登場。カウボーイハットをかぶった特別仕様のパンダカーは、ここでしか見られない注目スポットです。

さらに、飴やしき撮り下ろしのメンバー等身大パネルや、飴やしき仕様に装飾されたアトラクションなど、フォトスポットも盛りだくさん。

そして、園内の“まさか”と思う場所にメンバーのサインも…？「かくれきゃんちゅー」をぜひ探してみてください。

■協賛（会場内販売）

開催期間中、CANDY TUNEがCM出演中の「ほっともっと」によるキッチンカー販売を実施します。メニューは焼肉ビビンバを予定。あわせて会場内モニターではCM放映も予定しています。

※焼肉ビビンバがなくなり次第、販売終了となります。

※近隣店舗で調理したお弁当の販売となります。

※お会計は現金のみとなります。

■飴やしき限定グッズ 一部公開

「浅草 飴やしき」限定のオリジナルグッズも展開します。その一部を先行公開！

撮り下ろしビジュアルや“飴やしき仕様”のパンダカーを使用したアイテムなど、記念に持ち帰りたくなるラインナップをご用意しました。

＜一部ラインナップ＞

●飴やしき・ポストカード（全15種）撮り下ろし7種／パンダカー7種／キービジュアル1種

●飴やしき・ダイカットステッカー（パンダカー画像）

●飴やしき・キービジュアルクリアファイル

さらに、PAPABUBBLE（パパブブレ）との「飴やしき」コラボオリジナルキャンディーの販売も決定！

グッズは今後も追加予定です。最新情報・詳細は公式SNS等にて随時お知らせいたします。

※商品は数量限定のため、品切れする場合がございます。

※商品のご予約、お取り置きは行っておりません。

■4/22（水）『HAPPY BOUNCE BIRTHDAY』3rdシングルCD発売

CANDY TUNE 3rdシングルCD『HAPPY BOUNCE BIRTHDAY』（3形態）が、2026年4月22日（水）に発売。イベントとあわせて、3周年の“お祝いムード”をぜひお楽しみください。