イースター航空　”ししゃもねこ” コラボレーションマーケティング

イースター航空株式会社

韓国LCC航空会社イースター航空が本日4月8日に「ししゃもねこ」とのコラボレーションマーケティングの開始を公表した。



ししゃもねこは2011年に徳島で誕生したキャラクターで、魚のシシャモと猫を組み合わせたユニークなビジュアルが特徴。愛らしい表情と個性的なデザインで、全国的に根強い人気を誇っている。

- イースター航空 x ししゃもねこ - 機内ヘッドレストカバー

イースター航空は、本日8日よりイースター航空のブランドアイデンティティを反映したししゃもねこを、日本語版公式サイトや日本発の空港カウンター・モバイル搭乗券、機内ヘッドレストカバー、日本現地広告物など、さまざまな顧客接点に展開する予定である。

さらに、韓国・金海空港の国内線ターミナルにはししゃもねこのフォトスポットを設置したほか、今後「イースター航空 × ししゃもねこ」のコラボロゴを使用したグッズの発売も計画している。



また、本コラボを記念し、同社は4月8日より3日間限定で仁川および釜山行き路線を対象に公式サイトにて割引プロモーションを実施！

搭乗期間を4月8日～6月30日までとし、公式サイトのプロモーションコード欄に「NEKO72」を入力することで、最大7％の割引が適用される。



同社関係者は「ししゃもねことのコラボを通じて、日本のお客様へブランドへの親しみを感じていただくと共に、韓国のお客様へはキャラクターの誕生地である”徳島”への関心を高めるきっかけとなることを期待している」とコメントしている。