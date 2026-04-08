【シリコンバレー発の次世代AIワークスペースGenspark】デスクトップ向け『Genspark Clawアプリ』とMicrosoft Office連携を含むAI Workspace 4.0を発表

Ｇｅｎｓｐａｒｋ株式会社

シリコンバレー発の次世代オールインワン AI ワークスペース「Genspark (ジェンスパーク)」は、『Genspark AI ワークスペース 4.0』を発表し、ローカルコンピュータ環境下での「Genspark Claw」を利用可能にするデスクトップ向け『Genspark Clawアプリ』の提供及び、Microsoft Officeアプリ内でジェンスパークが利用可能になることをお知らせします。合わせて、当社は、Gensparkが12か月でARR（年間ランレート）2.5億ドルを達成しました。

ライブ配信アーカイブ: https://youtube.com/live/3n_7Z_LwVS8?feature=share

◼︎デスクトップ環境でのAI活用を本格化するデスクトップ向け『Genspark Clawアプリ』

これまで、複雑な業務プロセスを “AI社員” が実行する新機能として提供していたGenspark Clawは、クラウドコンピュータ上で動作していました。本日より新たに提供されるデスクトップ向け『Genspark Clawアプリ』によって、ローカルPC上でも利用できるようになります。

これにより、ユーザーはファイルをクラウドコンピュータ上に手動でアップロードすることなく、PC内のファイルやデータの検索・整理・要約・編集などをAIに直接依頼することが可能になりました。さらに、オンラインフォームの入力やウェブサイトからの情報取得、各種オンラインツールの操作など、ブラウザ上のタスクについても『Genspark Claw』が一貫して代行できます。

今回のアップデートで追加された主な機能は以下の通りです。

・Computer Use：ローカルファイルを直接操作し、検索・整理・要約・編集などを支援

・Browser Use：Web上での調査、入力、送信、各種オンライン作業をエンドツーエンドで実行

◼︎Microsoft Office内でAIエージェントをネイティブ活用

また、ジェンスパークのAIエージェントがMicrosoft Officeアプリ内にネイティブプラグインとして組み込まれ、ユーザーは普段使い慣れたMicrosoftのアプリケーション環境から離れることなく、ジェンスパークを利用可能になります。

動画：https://youtu.be/SuMoMazRXbA

各アプリでの主な活用イメージは以下の通りです。

・PowerPoint：ディープリサーチの実行、既存テンプレートに沿ったスライド編集サポート

・Excel：データ分析および可視化のアシスタント

・Word：文書のドラフト作成や編集のアシスタント

◼︎その他の追加機能

上記に加えて、より複雑なマルチステップ業務を従来より大幅に高速処理できる新しい自動化システム『Genspark アドバンスドワークフロー』を提供します。加えて、Speaklyには、会議や動画におけるリアルタイム多言語対応を実現する「リアルタイム翻訳」が追加される他、「AI 会議メモ」では、予定された会議に自動参加して議事録を取り、参加者全員に要約を共有する機能が追加されます。

◼︎CEO兼共同創業者のエリック・ジン（エリック・ジン）のコメント

「人々の働き方は、いま根本から書き換えられつつあります。私たちは、AIは単なるアシスタントではなく、ユーザーのシステム、ファイル、アプリケーションを横断して自律的に働く“真の従業員”であるべきだという考えのもと、Gensparkを構築してきました。デスクトップ環境や、人々が日常的に利用するMicrosoft Officeへとその活用範囲を広げることは、このビジョンを現実にするうえで重要な次のステップです。」

◼︎Genspark（ジェンスパーク）について

Gensparkは、AIの知識が全くない方でも、部下や同僚に頼むようにざっくりと指示することで、望む成果物を生成する業務特化型のAIワークスペースです。ChatGPTやGeminiやClaude、Nano Banana、Sora、ElevenLabsなどを含む70個以上のAIモデルを統合しており、多様な指示に対して、ジェンスパークが自律的に指示を一連のタスクに分解し、複数のモデルから最適なものを選定し、自動でプロジェクトを進行するので、実際に業務で使えるアウトプットを生成することができます。

URL: https://www.genspark.ai/ja

