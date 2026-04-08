アートアクアリウム展 さいたまスーパーアリーナ2026〈新学期特別キャンペーン〉お得な学生限定ペアチケットが登場！

アートアクアリウム製作委員会

埼玉県初開催中の「アートアクアリウム展 さいたまスーパーアリーナ2026」では、4月10日（金）～24日（金）の期間中、新学期を迎えた学生の皆様に向けて、お得な学生ペアチケットをご用意しました。

新学期を迎える春、写真映えする展示と非日常の癒し体験を、さいたまスーパーアリーナで。

お友達と是非お楽しみください！

■新学期特別キャンペーン 学生ペアチケット概要

学生2名様ご入場いただけるペアチケットです。

【期間】 4月10日（金）～24日（金）

【特別料金】3,000円（税込）/2名 ※通常学生チケット料金 3,600円（税込）/2名

※２名様ご一緒にご入場ください

※学生証（お二人分）を必ずご提示ください

※学生お二人同士のペアとなります

【購入方法】 当日券（券売機）もしくは下記特設サイト（日時指定）にてご購入下さい

特設サイト：http://artaquarium.jp/exhibition_saitama/

■アートアクアリウム展 さいたまスーパーアリーナ2026

埼玉県初開催！「アートアクアリウム展 さいたまスーパーアリーナ2026」では、本展で初展示の新作が登場するほか、アートアクアリウムを代表する作品、巨大な金魚鉢の「超花魁」が登場！

そのほかにも、多彩な金魚たちが主役となる様々な幻想作品を一挙に展示いたします。

アートアクアリウムが表現する幻想の金魚アートをぜひご体験ください。

アートアクアリウム展さいたま特設サイト

http://artaquarium.jp/exhibition_saitama/

開催概要

施設名称 アートアクアリウム展 さいたまスーパーアリーナ2026

入場料 一般 WEBチケット2,200円・当日券2,400円

学生 WEBチケット1,800円・当日券1,800円

※小学生：有料チケット入場者1名につき小学生以下2名迄同伴入場可能

所在地 埼玉県さいたま市中央区新都心8番地 さいたまスーパーアリーナ 1階 展示ホール

アクセス さいたま新都心駅から徒歩3分

JR京浜東北線・JR上野東京ライン（宇都宮線・高崎線）

営業時間 10：00～18：00（変更になる場合がございます）最終入場受付 17：00

休館日 会期中は休まず営業します

※臨時メンテナンスで営業時間等変更の場合は特設サイトでお知らせいたします

特設サイト http://artaquarium.jp/exhibition_saitama/

公式SNS Instagram https://www.instagram.com/artaquarium_official/

TikTok https://www.tiktok.com/@artaquarium_tm_official

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主催 アートアクアリウム展 さいたま2026実行委員会

企画・制作 株式会社Amuseum Parks

運営 株式会社Amuseum Parks

協力 株式会社さいたまアリーナ

後援 埼玉県・さいたま市・FM NACK5