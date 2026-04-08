【カードキャプターさくら クリアカード編】ヴィレッジヴァンガードコラボアイテムが発売決定！

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株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション


『カードキャプターさくら クリアカード編』と、ヴィレッジヴァンガードのコラボアイテムが登場！
作品の魅力をぎゅっと詰め込んだ、ここでしか出会えない特別なアイテムです！



■販売ページ


https://vvstore.jp/feature/detail/22138





商品詳細



■トレーディング缶バッジ　全5種　≪単品≫770 円(税込)　≪セット≫3,850 円(税込)




【サイズ】約56mmφ


【素　材】紙、PET、合金



■キャラスタンド　全2種　各2,500 円(税込)





【サイズ】CLEAR　本体：約H135ｍｍ×W99mm


　　　　　　　　　 台座：約50mmφ


　　　　　ロケットビート　本体：約131ｍｍ×W78mm


　　　　　　　　　　　　　台座：約50mmφ


【素　材】アクリル



■アクリルキーホルダー　全2種　各1,980 円(税込)





【サイズ】50mm×75mm角内


【素　材】アクリル



■アクリルチャーム　全3種　各1,320 円(税込)







【サイズ】50mm×50mm


【素　材】アクリル



■トレーディングクリアカード　全3種　≪単品≫990 円(税込)　≪セット≫2,970 円(税込)




【サイズ】素材：約80mm×約54mm 透明アクリル(2mm)


【素　材】アクリル



■スマホショルダーストラップ　全2種　各4,400 円(税込)





【サイズ】全長：約52mm×850mm程度


【素　材】PVC、ポリエステル



■トートバッグ　1種　4,400 円(税込)




【サイズ】W約360mm×H約370mm×D約110mm


【素　材】ポリエステル



(C)CLAMP・ST/講談社・NEP・NHK




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