【カードキャプターさくら クリアカード編】ヴィレッジヴァンガードコラボアイテムが発売決定！
『カードキャプターさくら クリアカード編』と、ヴィレッジヴァンガードのコラボアイテムが登場！
作品の魅力をぎゅっと詰め込んだ、ここでしか出会えない特別なアイテムです！
■販売ページ
https://vvstore.jp/feature/detail/22138
商品詳細
■トレーディング缶バッジ 全5種 ≪単品≫770 円(税込) ≪セット≫3,850 円(税込)
【サイズ】約56mmφ
【素 材】紙、PET、合金
■キャラスタンド 全2種 各2,500 円(税込)
【サイズ】CLEAR 本体：約H135ｍｍ×W99mm
台座：約50mmφ
ロケットビート 本体：約131ｍｍ×W78mm
台座：約50mmφ
【素 材】アクリル
■アクリルキーホルダー 全2種 各1,980 円(税込)
【サイズ】50mm×75mm角内
【素 材】アクリル
■アクリルチャーム 全3種 各1,320 円(税込)
【サイズ】50mm×50mm
【素 材】アクリル
■トレーディングクリアカード 全3種 ≪単品≫990 円(税込) ≪セット≫2,970 円(税込)
【サイズ】素材：約80mm×約54mm 透明アクリル(2mm)
【素 材】アクリル
■スマホショルダーストラップ 全2種 各4,400 円(税込)
【サイズ】全長：約52mm×850mm程度
【素 材】PVC、ポリエステル
■トートバッグ 1種 4,400 円(税込)
【サイズ】W約360mm×H約370mm×D約110mm
【素 材】ポリエステル
(C)CLAMP・ST/講談社・NEP・NHK
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