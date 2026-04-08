SA VILLE / SA VIE（サヴィル サヴィ）より、WEB連載「THE STYLE Vol.14」モデル 萬波ユカ さん出演ページ公開
THE STYLE Vol.14 / 萬波ユカ
毎シーズン多くの服に触れ審美眼を磨き続けるファッション業界で活躍するクリエイターたち。公私ともに自分らしいスタイルを確立した彼女たちは、SA VILLE / SA VIEの服をどのように楽しむか。そのこだわりのコーディネイト術をお手本に、あなたも自分だけのスタイルを見つけて。今回のゲストは、モデルの萬波ユカ。独自のスタイルに定評のある彼女が、ヴィンテージを取り入れた夏スタイルを紹介します。
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初夏のムードを吹き込んだ、新感覚のロマンティシズム
STYLING 01 : 知的な肌見せスタイルで、夏のおしゃれをスタイリッシュに
Blouse \46,200 ／ Pants \57,200 ／ Earrings \51,700／ その他 私物
STYLING 02 : 合言葉はスウィート＆スポーティ！大人のリゾートスタイル
Cardigan \57,200 ／ Dress \82,500 ／ Earrings \51,700 ／ その他 私物
STYLING 03 : チュールドレスを重ねモードな黒を軽やかに
Jacket \88,000／ Dress \36,300／ Skirt \39,600／ その他 私物
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萬波ユカ / Yuka Mannami
看護師からモデルへとキャリアチェンジ。デビュー後1カ月あまりでパリコレに出演。一躍トップモデルの仲間入りを果たし、国内外トップメゾンのランウェイや広告、雑誌で活躍を続ける。ヴィンテージアイテムを取り入れた自身のスタイルでも注目を集め、ウェブストア『MAN vintage』を運営。一点一点、自身の審美眼でセレクトしたアイテムが揃う。
Instagram @yuka(https://www.instagram.com/yuka/)
SA VILLE / SA VIE（サヴィル サヴィ）
フランス語で「彼女の街 / 彼女の人生」
誰かのかたわらに寄り添うのではなく
彼女の場所 SA VILLE で
より彼女らしい人生 SA VIE を
ANAYI（アナイ）で16年ディレクターを務める片岡恵美子がクリエイションの指揮を執り、上質な素材使いとパターン、ディテールにこだわったコレクションを提案します。
■公式サイト： https://savillesavie.com/(https://savillesavie.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=thestyle014)
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