【国際特許出願中】神戸大学医学部と共同研究。歩行時の「ふらつき」を33.5%抑える革新的インソール「MARINE CORE」がMakuakeで先行販売開始

株式会社PRAIA

株式会社PRAIA（プライア）は、神戸大学大学院医学研究科 整形外科との共同研究により、歩行時の安定性を科学的に証明した革新的インソール「MARINE CORE（マリンコア）」を、応援購入サービス「Makuake（マクアケ）」にて2026年4月8日(水)より先行販売を開始いたしました。

【プロジェクトページURL】

https://www.makuake.com/project/marincore_0001/(https://www.makuake.com/project/marincore_0001/)

■ 開発の背景：靴作りの知恵と、最先端の医学的根拠（エビデンス）の融合

長年、国内工房で靴の製造・企画に携わり、日本人の「履き心地」を追求してきた職人たちの想いから、本プロジェクトは始動しました。多くのお客様と接する中で確信したのは、「足元のバランスこそが、健康寿命と人生の質を決める」ということです。

「MARINE CORE」は、単なるクッション性の高いインソールではありません。国際特許を出願した独自の技術と、神戸大学医学部整形外科との共同研究データに基づき、身体の「軸」を正しく整えることを目的に設計されました。

履くだけで歩行のブレを抑える３点サポート構造のインソール

■ 神戸大学医学部整形外科との共同研究で「歩行の安定」を証明

本製品は、スポーツ医学と再生医療のスペシャリストである神戸大学副学長・黒田良祐教授の協力のもと、医学的な視点から効果を検証しました。

神戸大学医学部整形外科との共同研究

検証結果：モニター全被験者でバランス改善の効果を確認

歩行時の「左右のふらつき」を33.5%抑制： 歩行中の重心移動データを解析した結果、左右へのムダな揺れが大幅に減ることが分かりました。

「片足で立つ時の安定感」が11.5%向上： つま先立ちや片足立ちの状態でも、グラつきにくい安定した姿勢を維持しやすくなります。

歩行時の左右のふらつきを33.5%抑制

黒田 良祐 教授（神戸大学大学院整形外科 教授 / 神戸大学医学部附属病院長）からのメッセージ

1990年より整形外科医としてプロアスリートの信頼を集めてきた視点からも、本製品の「重心バランスの改善」と「歩行の安定性」に関するデータは非常に価値があるものです。科学的な裏付けを持ったこの製品が、多くの人の歩く力を支えることに貢献することを期待しています。

神戸大学大学院整形外科 黒田 良祐 教授

■ 「MARINE CORE」3つの革新的テクノロジー

1. 足裏の「3点サポート」で体重を支える

「かかと・親指の付け根・小指の付け根」の3点をしっかり支えることで、足裏にある3つのアーチを正しく機能させます。体重を「点」ではなく「面」で分散して受け止めるため、足の一部にかかる負担を和らげます。

3点で体重を支える構造

2. 足首まわりの骨を支える「CORE FIX」設計

足の土台となる「7つの骨（足根骨）」の並びを整える設計を採用。土踏まずを無理に押し上げるのではなく、滑らかな曲面で優しく包み込むことで、足本来の健やかな形をサポートします。

足首まわりの骨をささえる「CORE FIX」設計

3. ヘタリにくい「高耐久ナイロン素材」を採用

身体の全体重を支え続ける心臓部には、非常に丈夫で弾力のあるナイロン素材を使用。使い続けるほどに足裏に馴染み、一生歩き続けるためのパートナーとなります。

■ 元ラグビー日本代表 大畑 大介氏も注目

アスリートとして、また一人の人間として「足元の大切さ」を誰よりも知る大畑大介氏も、本プロジェクトの思想に深く共感しています。

元ラグビー日本代表 大畑 大介氏

■ 商品概要

名称： MARINE CORE（マリンコア）

コアフィックス インソール

サイズ展開：

XS（22-23cm）

S（23.5-24.5cm）

M（25-26cm）

L（26.5-27.5cm）

XL（28-29cm）

価格： Makuake特別価格（30%OFF～）にて提供中 ※詳細はプロジェクトURL参照

■ プロジェクト実施期間

2026年4月8日(水) 11:00より、Makuakeにて先行販売中。

【プロジェクトページURL】

https://www.makuake.com/project/marincore_0001/(https://www.makuake.com/project/marincore_0001/)

【会社概要】

会社名： 株式会社PRAIA（プライア）

代表者： 松井茂大

公式サイト： https://marinecore.jp/(https://marinecore.jp/)

公式LINE： https://lin.ee/6xp1wYm(https://lin.ee/6xp1wYm)

本件に関するお問い合わせ： 担当：鶴岡

電話： 06-6978-8435 / メール： tsuruoka@hillsavenue.com

【メディア関係者様へ】

サンプルの貸出や、神戸大学との検証データに関する詳細資料の提供が可能です。また、開発者インタビューや実店舗（銀座・大阪）での計測体験の取材も随時受け付けております。お気軽にお問い合わせください。

FAQ（補足情報：メディア向け）

Q. 医学的な治療効果はありますか？

A. 本商品は医療機器ではないため、特定の疾患の「治療」を目的としたものではありません。しかし、大学との共同研究により、重心バランスや歩行時のふらつき抑制に関する客観的なデータを取得しており、科学的根拠に基づいて設計されています。