【東京駅】６年連続ランキング第１位を獲得した、【COCORIS】 の『サンドクッキー』が、さらに美味しくなりました。圧倒的人気を誇る王者の味が、時代にあわせて進化。

株式会社シュクレイ

株式会社シュクレイ（代表取締役:阪本良一）は、“太陽をいっぱい浴びた、木の実をあじわう お菓子”をコンセプトにしたブランド【ココリス】の圧倒的人気No.1『サンドクッキー』が、更に美味しく進化したことをお知らせいたします。

サクッと軽やかな食感とチョコレートのバランスが、木の実の味わいを引き立てる。

『サンドクッキー』は、東京駅限定定番手土産売上ランキングで、６年連続第１位を獲得している、2020年のブランド誕生以来、多くのお客様に選ばれている大人気商品です。ブランドコンセプトである“太陽をいっぱい浴びた、木の実をあじわうお菓子”という原点に立ち返り、いまの時代にふさわしい、木の実を美味しく味わっていただくためのリニューアルを行いました。

クッキー生地は、素材と焼き方を一から見直し、これまで以上に軽やかで心地よい“サクッと”した食感を実現。チョコレートのコーティング工程にもこだわり、クッキーとチョコレートの一体感ある味わいを存分に楽しんでいただけるよう工夫を凝らしました。

木の実本来の味わいをこれまで以上に心ゆくまでお楽しみいただきたい。そんな想いから、ココリスのサンドクッキーはさらなる進化を遂げました。⾧くご支持いただいている美味しさを大切に守りながら、クッキーとチョコレートの一体感を追求した、新しい自信作をお届けいたします。

◆商品概要

【商 品 名】サンドクッキー「ヘーゼルナッツと木苺」

【価格・入数】6個入 1,620円

10個入 2,700円

16個入 4,320円

※すべて税込み

こだわりを磨いて辿り着いた、さらに美味しくなったサンドクッキー。

・ヘーゼルナッツ

奥深いコクのあるヘーゼルナッツを、なめらかなココア香るペーストに合わせ、フランス製ミルクチョコレートで包み込み、サ クッと軽やかなクッキーでサンドしました。 甘さは控えめに、ナッツ本来の風味と余韻を大切に仕上げました。

・木苺

風味豊かな木苺ペーストをやさしい甘さのフランス製ミルクチョコレートで包み込み、 サクッと軽やかなクッキーでサンドしました。口に含んだ瞬間に広がる、木苺の華やかな酸味と果実感をお楽しみください。

◆さらに、美味しくなった進化ポイント

1.生地の進化～素材の香りを生かす～

素材選定や配合のバランスを見直し、混ぜ合わせの工程にもこだわりました。素材同士をなめらかに馴染ませ、理想的な生地の粘度を目指しました。

その結果、卵やナッツなどの素材本来の香りを逃さず、生地に閉じ込めることに成功しました。

2.食感の進化～よりサクッと食感を求めて～

新しくなった生地の魅力を最大限に引き出すため、焼き工程にも磨きをかけました。生地の温度管理や焼成時の火加減を変更。 さらに設備面にも工夫を凝らすことで、熱が生地全体にやわらかく行き渡るよう調整をしました。

その結果、よりサクッとした食感を実現しています。

3.バランスの進化～素材の一体感を高める～

クッキーの食感とチョコレートの風味を絶妙なバランスで届けるために、チョコレートのコーティング方法を変更しました。 より均質なコーティングが可能になったことで、クッキーの軽やかな食感を損なうことなく、一体感のある味わいに進化しました。

クッキーとチョコレートのバランスが進化したことで、より木の実のソースの味わい際立ち、さらに美味しくなりました。

◆メディア関係者様へ

掲載・取材用のアセット（高解像度画像・商品ロゴ等）を豊富にご用意しております。

また、記事制作や番組収録にあたり、商品サンプルが必要な場合はご相談ください。企画段階のご相談もお気軽にお問い合わせください。

ブランドロゴ&ストーリー

お問い合わせはこちら > :https://www.sucrey.co.jp/contact/?utm_source=press_release&utm_medium=pr

“SUN KISSED SWEETS”

“太陽をいっぱい浴びた、木の実をあじわうお菓子”

ココリスは、豊かに実を結んだ「木の実」をたっぷりと使用し、

「木の実」本来の美味しさを

ぎゅっと閉じ込めた贅沢なお菓子です。

「木の実」が大好きなリスヘアーの女の子が目印です。

店舗情報

COCORIS （ココリス）グランスタ東京店

東京都千代田区丸の内1-9-1 JR東日本東京駅1階グランスタ東京駅構内

商品情報

マドレーヌ「レモンとオレンジ」

アーモンドの風味豊かな生地にレモンとオレンジ のピールを混ぜ込み、ふっくらと焼き上げたマド レーヌに、レモン風味のグラサージュをまとわせ ました。ひと口ごとに、レモンとオレンジの爽や かな風味が広がります。

6個入 1,850円（税込）

フィナンシェメープルマロン

メープルがほのかに香るフィナンシェです。 香ばしいヘーゼルナッツを加えアクセントとなる食感をプラスしました

５個入 1,560円（税込）

公式サイト

ホームページ: https://sucreyshopping.jp/cocoris

Instagram : https://www.instagram.com/cocoris_official/

X : https://x.com/COCORIS_PR

会社概要

＜株式会社シュクレイ＞

設立 :2011 年 12 月 15 日

本社所在地 :東京都港区北青山1-2-7

展開ブランド:東京ミルクチーズ工場、ザ・メープルマニア、築地ちとせ、コートクール、オリエンタルショコラby コートクール、バターバトラー、ザ・マスターby バターバトラー、GENDY、ミルフィユメゾンフランセ、フランセ、レモンショップby フランセ、イチゴショップby フランセ、キャラメルゴーストハウス、ザ・テイラー、ネコシェフ、ココリス、ドレ、フィオラッテ、ドローリー、ザ・ドロス、バニ、ウーフィ、 ソルトラ、バニスタ、シュシュ

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