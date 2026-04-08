柴咲コウが総合プロデューサーの『サステナビューティーフェス』、“楽しいから、はじめよう”五感で楽しむサステナブル体験コンテンツを発表

レトロワグラース株式会社

レトロワグラース株式会社（代表：柴咲コウ、本社：東京都渋谷区）は、2026年5月23日（土）・24日（日）の2日間、山梨県・河口湖ステラシアターにて、新たな音楽フェスティバル『SUSTAINABLE BEAUTY FES 2026（サステナビューティーフェス 2026）』を開催いたします。

本フェスでは、「楽しいから、はじめよう」というメッセージのもと、五感で楽しみながら自然とサステナブルな選択につながる“サステナビューティーコンテンツ”を展開いたします。

制限や我慢ではなく、ときめきや心地よさを起点に。

体験そのものが、未来を少しずつ変えていくきっかけとなることを目指します。

■ サステナビューティーコンテンツ概要

制限ではなく、ときめきを。

体験価値から自然に選ばれる設計思想のもと、五感を揺さぶる体験を通じて、サステナブルな未来への第一歩をご提案します。

4 Policies for Sustainable Beauty

１. 体験としてのサステナブルデザイン

２. 資源循環とローウェイスト

３. カーボンオフセットと森への還元

４. 食からはじまるサステナビリティ

詳細を見る :https://sustainabeauty.jp/sustaina-beauty/?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=sbpfes2026

■ １. 体験としてのサステナブルデザイン | × バリュエンスジャパン株式会社／株式会社ConcePione

【1. 舞台幕の循環】

会場を彩る舞台幕をアップサイクルする取り組みを実施。

フェス当日は、舞台幕がどのようなアイテムへと生まれ変わるのかを体感できるシミュレーションをご用意予定です。

来場者自身がパーツを選び、後日アップサイクルアイテムとしてお届けします。

※詳細は後日発表

【2. 記憶を次へ、サステナブルなアクションへ】

柴咲コウの全国ライブツアー「KO SHIBASAKI LIVE TOUR 2025 ACTOR’S THE BEST ～邂逅～」で使用された椅子をリユースし、オークション企画を実施。

収益はサステナブルなフェス運営費として活用予定です。

■オークション開催期間

2026年4月10日（金）12:00～4月26日（日）22:00

詳細はこちら :https://auction.hattrick.world/top/3429

■ １. 体験としてのサステナブルデザイン | （1泊2日の五感リトリート）

SAIKO Nature ＆Gastronomy Stay

～神秘の湖から世界遺産富士山を五感で感じる宿泊体験～

フェスの理念をより深く体感できる、1泊2日の特別宿泊パッケージをご用意しました。

自然の循環の中に身を置き、五感をひらく体験を提供します。

五感で感じる体験

聴覚：風、鳥、水の音 自然の調べに包まれる

視覚：富士と樹海を映す朝 光と影が揺れる森

触覚：水の冷たさ、苔の感触に大地の鼓動を感じる

嗅覚：清らかな空気と土の香 薪火・炭火の煙が夜を彩る

味覚：清流の恵み、山菜やジビエ この地の命を味わう

主な体験内容

・青木ヶ原樹海ウォーク（専門ガイド付き）

・HOBIEによる水上体験

・Restaurant SAI 燊によるガストロノミーディナー

・A VILLAGEでの宿泊



本ツアーでは、宿泊者用アメニティとして「HOTEL THE KO」のグッズをはじめとした、参加者限定特典をご用意しております。

参加者限定特典

バスローブバスタオル／ハンドタオル／フェイスタオル

・「HOTEL THE KO」オリジナルアメニティ

※プレオーガニックコットン／今治生産タオル生地使用

【バスローブ／バスタオル／ハンドタオル／フェイスタオル】

詳細はこちら :https://saikonaturestay.com/

■ ２. 資源循環とローウェイスト

すべては、資源。会場から発生するあらゆるものを資源として捉え、その流れを計量・可視化します。分別・回収・リユース食器の導入はもちろん、会場を彩った横断幕はアップサイクルして新たな価値へ、食の恵みは堆肥として大地へ還す。フェスで生まれたすべてを、次の循環へとつないでいきます。資源の循環方法については、後日発表予定です。

■ ３. カーボンオフセットと環境への還元

フェス開催にともなう環境への負荷を可視化し、カーボンオフセットに取り組みます。会場の電力使用から来場者の移動手段まで、Scope 1～3にわたる排出源を計測。どこで、どれだけの排出が生じているかを明らかにすることが、最初の一歩です。可視化した数値をもとに、環境への感謝を形にしていきます。オフセット先の詳細は決定次第、公式サイトにて発表予定です。

■ ４. 食からはじまるサステナビリティ

美味しいから、選びたくなる。思わず笑顔になる一皿が、実はサステナブルだった。そんな体験を届けたくて、オーガニック、フェアトレード、プラントベース、アニマルウェルフェアなど、複数のサステナブル基準のうち2つ以上を満たした出店者のみを厳選しました。食べる喜びが、世界への小さなやさしさにつながっていく。そんなひとときを、この場所でお楽しみください。

※出店者の詳細は、公式サイトにて順次公開予定です

詳細はこちら :https://sustainabeauty.jp/food/?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=sbpfes2026

■ サステナブルプロデューサー 深本南 コメント

深本南

日本中から、サステナブルな未来を本気で描く企業や団体が、このフェスに大集結しています。それぞれが持つ素晴らしいソリューションが一か所に集まる--それだけで、今からワクワクが止まりません。来場者の皆さんはシンプルに、音楽を楽しんで、美味しいものを食べて、河口湖の美しい自然を感じてもらうだけでいい。気づいたら、それがエシカルな選択になっている。そんな設計を、仲間たちと一緒に準備しています。このフェスが、イベントを開催するすべての人たちにとっての、次の社会への実験場になれたら。「楽しいから、はじめよう」--その言葉通りの景色を、河口湖でお届けします。

サステナビューティーフェス

サステナブルプロデューサー(社会起業家)

深本南

■ Co-create Partner 龍谷大学

龍谷大学

サステナビューティーフェスは、龍谷大学を共創パートナーとして迎え、サステナビリティへの取り組みを学術的な視点からともに深めていきます。

フェス当日は龍谷大学の学生たちがボランティアとして参加し、会場内の資源計測など、データ収集の現場をともに動かしていきます。次世代を担う学生たちが、サステナブルなイベント運営の最前線に立つ。その経験そのものが、未来への学びになると信じています。

フェス終了後は、収集したデータをもとに龍谷大学の監修のもとサステナビリティインパクトレポートを作成し、公表予定です。このフェスで何が生まれ、何が循環し、どれだけの環境負荷があったのかを可視化することで、音楽フェスのサステナブルな運営モデルとして広く発信していきます。

開催背景・コンセプト

サステナビューティーフェス

「楽しいから、はじめよう」

レトロワグラースが提唱する「サステナビューティー」。 それは、“サステナブル＝難しい・我慢”という固定観念を超えた、新しい美しさの形。

音楽に心をゆらし、五感が満たされていく――。 みんなで思いっきり楽しむその時間が、気づけば「明日をみがく新しい選択」へと結びつく。 人が心から喜びを感じるエネルギーを、そのまま美しい地球の未来へとつなげていこう。

雄大な富士山の麓、河口湖ステラシアターという自然と調和した空間で、五感が満たされる特別な二日間をお届けします。

柴咲コウ

人生に潤いをもたらす非日常の"遊"を入り口に"衣食住"を体感する。ワクワクの赴くままに参加してもらえたら、それが【共創】の第一歩となります。

楽しい、だから始めてみる。

楽しい、というところから触れてみる。

河口湖の麓で、お待ちしています。

サステナビューティーフェス

総合プロデューサー

柴咲コウ

コンセプト :https://sustainabeauty.jp/concept/?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=sbpfes2026

チケット情報

【チケット種別】

特典付前方指定席：\28,000（税込）

※前方エリア確約・本フェス限定オリジナルグッズ付き

一般指定席：\12,000（税込）

【チケット販売スケジュール】

■一般発売：2026年 4月4日（土）10:00～

チケット詳細はこちら :https://sustainabeauty.jp/ticket/?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=sbpfes2026

『SUSTAINABLE BEAUTY FES 2026』開催概要

イベント名：SUSTAINABLE BEAUTY FES 2026 (サステナビューティーフェス2026)

開催日時：2026年5月23日（土）・24日（日）

会場：河口湖ステラシアター（野外音楽堂・可動式屋根付）山梨県南都留郡富士河口湖町船津5577

主催：Les Trois Graces

制作：ALIVE

Oficial Sponsors：株式会社 明治

Co-create Partner：龍谷大学

Special Supports：河口湖ステラシアター、山梨日日新聞社 山梨放送

Supports：環境省、富士河口湖町、富士山麓電気鉄道、富士急トラベル

※最新情報は公式SNSにて随時発信予定です。

公式Instagram：@sb_fes(https://www.instagram.com/sb_fes/)

公式X：@sb_fes(https://x.com/sb_fes)

公式 LINE：@653culxr(https://lin.ee/1tgF27U)

＜アクセス＞

電車・バス：富士急行線「河口湖駅」よりシャトルバスまたはタクシーで約10分。

お車：会場駐車場（約500台）を無料で開放いたします（先着順）。

※環境負荷軽減のため、公共交通機関のご利用を推奨しております。公演当日は臨時便の運行を予定しております。

アクセス :https://sustainabeauty.jp/access/?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=sbpfes2026

「サステナビューティープロジェクト」について

サステナビューティー

レトロワグラース株式会社では、「持続可能な調和社会の実現」に向け、「サステナビューティープロジェクト」の一環としてファッション、ビューティー、食品など多様な企業とのタイアップを実現し、環境と人の両方にやさしいプロダクトや企画を発信してまいりました。今ツアーグッズにも、オーガニックコットンや再生アクリルなどの素材を採用し、環境にもやさしいものづくりに取り組んでいます。

今後もこの取り組みを広げていくため、コラボレーションをご検討の企業・自治体等の皆様からのお問い合わせを随時受け付けております。

┃サステナビューティーとは

レトロワグラースが大切にしているのは、“サステナブル＝難しい”という固定観念を超えた新しい美しさのかたち。心惹かれるのは、「素敵！」「試してみたい！」という純粋なときめき。サステナブルは義務ではなく、自然に続いていく美しさの選択。軽やかで洗練された体験を楽しみながら、気づけば未来へつながる一歩を踏み出している。それが、レトロワグラースの考えるサステナビューティー。「サステナブルだから選ぶ」のではなく、「選びたいと思ったものが、実はサステナブルだった」。その気づきが、日常に美しさと誇らしさを添えてくれることを願っています。

コラボレーション事業一覧はこちら :https://lestroisgraces.com/s-beauty/?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=sbpfes2026

【本件に関するお問い合わせ先】

レトロワグラース株式会社 サステナビューティープロジェクト担当

E-mail：sustainabeauty.ma@l3g.jp

会社概要

【レトロワグラース株式会社】

会社名 ：レトロワグラース株式会社 https://lestroisgraces.jp/(https://lestroisgraces.jp/?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=sbpfes2026)

代表者 ：代表取締役 柴咲コウ

所在地 ：東京都渋谷区

設立 ：2016年11月18日

事業内容 ：エンタメ、コマース事業