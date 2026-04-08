【東京タワーで初開催】組みあがりのスピードを競う競技大会「スピードパズルやのまんチャンピオンシップ」が2026年5月9日開催決定！

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株式会社やのまん

スピードパズルやのまんチャンピオンシップ

株式会社やのまん（本社：東京都台東区、代表取締役：矢野宙司）は、2026年5月9日に東京タワーにて、ジグソーパズルの完成までの組みあがりタイムを競うスピードパズル競技大会「スピードパズルやのまんチャンピオンシップ」を開催いたします。大会当日は実況付きでライブ配信も予定しております。詳細はやのまん公式ページにて近日公開いたします。


参加お申し込みはこちらから :
https://www.yanoman.co.jp/topic/speedpuzzle-championship/
4/8 12時から申込開始

「スピードパズルやのまんチャンピオンシップ」概要

大会概要

大会名　スピードパズルやのまんチャンピオンシップ


開催日　2026年5月9日（土）


場所　東京タワー　フットタウンビル地下1階　タワーホールB (google map(https://maps.app.goo.gl/KQNj34MrY1SQA5Pr5))


競技内容　個人戦・ペア戦


参加費　個人戦：4,000円（定員64名）／ペア戦：7,000円・2名1組（定員32組）


当日スケジュール(予定)

開場・受付開始／9:45


個人戦／10:30～12:30


ペア戦／14:30～16:30


閉場／17:30


「スピードパズル競技」とは？

近年、ジグソーパズルの完成タイムを競う「スピードパズル競技」が世界的に盛り上がりを見せています。代表的な存在が「世界ジグソーパズル選手権（WJPC）」で、2019年の初開催以降、個人・ペア・チームなど多様な形式で規模を拡大。2024年大会には75か国以上から3,000人超が参加しました。瞬時の判断力や戦略が求められるスポーツとして認知が進み、日本代表も出場するこのムーブメントは、世界各地でその裾野を広げ続けています。


詳しくはこちらから :
https://www.yanoman.co.jp/topic/speedpuzzle/

株式会社やのまんについて

1973年、日本で初めてジグソーパズルを販売した老舗企業である株式会社やのまんは、翌1974年には日本初となるジグソーパズルの国内製造を開始しました。その後、ジグソーパズルをはじめ、カードゲームやTVゲームなど幅広いホビー商品を展開しており、長年の経験と信頼をもとに、世代を超えて愛される製品づくりに取り組んでいます。


現在では、ジグソーパズルに加え、カードゲーム関連商品やボードゲームなど、多彩なホビー商品を企画・製造・販売しています。世代を超えて楽しめる「遊び」を通じて、人と人とのつながりや心の豊かさを育むことを目指しています。


会社概要

社名：株式会社やのまん


本社所在地：〒111-0051 東京都台東区蔵前2-6-4マスダヤビル7F


代表取締役：矢野 宙司


事業内容： ジグソーパズルと額縁、カードゲーム、及び雑貨等の企画・開発・製造（制作）・販売


設立： 1954年1月


HP：https://www.yanoman.co.jp/


X：https://twitter.com/puzzle_yanoman


note：https://note.yanoman.co.jp/


YouTube：https://www.youtube.com/channel/UC9d82OUVees0L-dqynkytLQ