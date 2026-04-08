【東京タワーで初開催】組みあがりのスピードを競う競技大会「スピードパズルやのまんチャンピオンシップ」が2026年5月9日開催決定！
スピードパズルやのまんチャンピオンシップ
株式会社やのまん（本社：東京都台東区、代表取締役：矢野宙司）は、2026年5月9日に東京タワーにて、ジグソーパズルの完成までの組みあがりタイムを競うスピードパズル競技大会「スピードパズルやのまんチャンピオンシップ」を開催いたします。大会当日は実況付きでライブ配信も予定しております。詳細はやのまん公式ページにて近日公開いたします。
参加お申し込みはこちらから :
https://www.yanoman.co.jp/topic/speedpuzzle-championship/
4/8 12時から申込開始
「スピードパズルやのまんチャンピオンシップ」概要大会概要
大会名 スピードパズルやのまんチャンピオンシップ
開催日 2026年5月9日（土）
場所 東京タワー フットタウンビル地下1階 タワーホールB (google map(https://maps.app.goo.gl/KQNj34MrY1SQA5Pr5))
競技内容 個人戦・ペア戦
参加費 個人戦：4,000円（定員64名）／ペア戦：7,000円・2名1組（定員32組）
当日スケジュール(予定)
開場・受付開始／9:45
個人戦／10:30～12:30
ペア戦／14:30～16:30
閉場／17:30
「スピードパズル競技」とは？
近年、ジグソーパズルの完成タイムを競う「スピードパズル競技」が世界的に盛り上がりを見せています。代表的な存在が「世界ジグソーパズル選手権（WJPC）」で、2019年の初開催以降、個人・ペア・チームなど多様な形式で規模を拡大。2024年大会には75か国以上から3,000人超が参加しました。瞬時の判断力や戦略が求められるスポーツとして認知が進み、日本代表も出場するこのムーブメントは、世界各地でその裾野を広げ続けています。
詳しくはこちらから :
https://www.yanoman.co.jp/topic/speedpuzzle/
株式会社やのまんについて
1973年、日本で初めてジグソーパズルを販売した老舗企業である株式会社やのまんは、翌1974年には日本初となるジグソーパズルの国内製造を開始しました。その後、ジグソーパズルをはじめ、カードゲームやTVゲームなど幅広いホビー商品を展開しており、長年の経験と信頼をもとに、世代を超えて愛される製品づくりに取り組んでいます。
現在では、ジグソーパズルに加え、カードゲーム関連商品やボードゲームなど、多彩なホビー商品を企画・製造・販売しています。世代を超えて楽しめる「遊び」を通じて、人と人とのつながりや心の豊かさを育むことを目指しています。
会社概要
社名：株式会社やのまん
本社所在地：〒111-0051 東京都台東区蔵前2-6-4マスダヤビル7F
代表取締役：矢野 宙司
事業内容： ジグソーパズルと額縁、カードゲーム、及び雑貨等の企画・開発・製造（制作）・販売
設立： 1954年1月
HP：https://www.yanoman.co.jp/
X：https://twitter.com/puzzle_yanoman
note：https://note.yanoman.co.jp/
YouTube：https://www.youtube.com/channel/UC9d82OUVees0L-dqynkytLQ