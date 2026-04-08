【東京タワーで初開催】組みあがりのスピードを競う競技大会「スピードパズルやのまんチャンピオンシップ」が2026年5月9日開催決定！

株式会社やのまんスピードパズルやのまんチャンピオンシップ

株式会社やのまん（本社：東京都台東区、代表取締役：矢野宙司）は、2026年5月9日に東京タワーにて、ジグソーパズルの完成までの組みあがりタイムを競うスピードパズル競技大会「スピードパズルやのまんチャンピオンシップ」を開催いたします。大会当日は実況付きでライブ配信も予定しております。詳細はやのまん公式ページにて近日公開いたします。

「スピードパズルやのまんチャンピオンシップ」概要

参加お申し込みはこちらから :https://www.yanoman.co.jp/topic/speedpuzzle-championship/4/8 12時から申込開始大会概要

大会名 スピードパズルやのまんチャンピオンシップ

開催日 2026年5月9日（土）

場所 東京タワー フットタウンビル地下1階 タワーホールB (google map(https://maps.app.goo.gl/KQNj34MrY1SQA5Pr5))

競技内容 個人戦・ペア戦

参加費 個人戦：4,000円（定員64名）／ペア戦：7,000円・2名1組（定員32組）

当日スケジュール(予定)

開場・受付開始／9:45

個人戦／10:30～12:30

ペア戦／14:30～16:30

閉場／17:30

「スピードパズル競技」とは？

近年、ジグソーパズルの完成タイムを競う「スピードパズル競技」が世界的に盛り上がりを見せています。代表的な存在が「世界ジグソーパズル選手権（WJPC）」で、2019年の初開催以降、個人・ペア・チームなど多様な形式で規模を拡大。2024年大会には75か国以上から3,000人超が参加しました。瞬時の判断力や戦略が求められるスポーツとして認知が進み、日本代表も出場するこのムーブメントは、世界各地でその裾野を広げ続けています。

株式会社やのまんについて

詳しくはこちらから :https://www.yanoman.co.jp/topic/speedpuzzle/

1973年、日本で初めてジグソーパズルを販売した老舗企業である株式会社やのまんは、翌1974年には日本初となるジグソーパズルの国内製造を開始しました。その後、ジグソーパズルをはじめ、カードゲームやTVゲームなど幅広いホビー商品を展開しており、長年の経験と信頼をもとに、世代を超えて愛される製品づくりに取り組んでいます。

現在では、ジグソーパズルに加え、カードゲーム関連商品やボードゲームなど、多彩なホビー商品を企画・製造・販売しています。世代を超えて楽しめる「遊び」を通じて、人と人とのつながりや心の豊かさを育むことを目指しています。

会社概要

社名：株式会社やのまん

本社所在地：〒111-0051 東京都台東区蔵前2-6-4マスダヤビル7F

代表取締役：矢野 宙司

事業内容： ジグソーパズルと額縁、カードゲーム、及び雑貨等の企画・開発・製造（制作）・販売

設立： 1954年1月

HP：https://www.yanoman.co.jp/

X：https://twitter.com/puzzle_yanoman

note：https://note.yanoman.co.jp/

YouTube：https://www.youtube.com/channel/UC9d82OUVees0L-dqynkytLQ