2026年4月9日（木）青森県青森市の青森駅前に「濱焼魚萬 青森駅前店」をリニューアルオープン！2日間限定で“全品半額のリニューアルオープン記念セール”を実施！

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株式会社モンテローザ


「白木屋」「魚民」「笑笑」などを全国に展開する株式会社モンテローザ（本社：東京都杉並区、代表取締役：大神輝博）は、2026年4月9日(木)に「濱焼魚萬 青森駅前店」をリニューアルオープンいたします。



リニューアルオープン記念セール！



◆リニューアルオープン記念セール（※）


開催期間：2026年4月9日（木）～2026年4月10日（金）の2日間限定


実施内容：店内でお召し上がりのメニューを「全品半額」（※）で提供いたします。



（※）ご留意事項


・店内でのご飲食にかぎります。


・一部対象外商品がございます。


・テイクアウト、デリバリー、ランチドリンクは対象外です。


・セール開催中のご予約、宴会コース（飲み放題）はできません。


・セール開催中は、クーポン券、割引券、当社お食事券、その他サービス等との併用はできません。


・詳しくは、直接店舗へお問い合わせください。



この機会にぜひ「濱焼魚萬 青森駅前店」でご飲食をお楽しみください。



「濱焼魚萬」について



美味しい料理とお酒をゆっくりとお楽しみいただけるのが「濱焼魚萬」です。


新鮮なお刺身と本格的な漁師料理を豪快に楽しめます。


ご家族やご友人、同僚の方とのお食事など、様々なシーンでご利用いただけます。


卓上で焼き上げる「濱焼」をぜひご体験ください。







濱焼魚萬 青森駅前店　店舗情報



開店日時：2026年4月9日（木）　11：30～


営業時間：11：30～23：30


住　　所：青森県青森市新町1-1-16 13.モンテローザ青森ビル1階


電話番号：017-734-1288


席　　数：96席


喫 煙 室 ：あり


U R L ：https://shop.monteroza.co.jp/detail/870024/



会社概要



企業名：株式会社モンテローザ


代表者：代表取締役 大神 輝博


所在地：東京都杉並区梅里1-21-15


事業内容：飲食事業を中心とする傘下子会社の経営管理


URL：https://www.monteroza.co.jp/company/profile/?utm_source=prtimes