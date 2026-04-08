2026年4月9日（木）青森県青森市の青森駅前に「濱焼魚萬 青森駅前店」をリニューアルオープン！2日間限定で“全品半額のリニューアルオープン記念セール”を実施！

株式会社モンテローザ

「白木屋」「魚民」「笑笑」などを全国に展開する株式会社モンテローザ（本社：東京都杉並区、代表取締役：大神輝博）は、2026年4月9日(木)に「濱焼魚萬 青森駅前店」をリニューアルオープンいたします。

リニューアルオープン記念セール！

◆リニューアルオープン記念セール（※）

開催期間：2026年4月9日（木）～2026年4月10日（金）の2日間限定

実施内容：店内でお召し上がりのメニューを「全品半額」（※）で提供いたします。

（※）ご留意事項

・店内でのご飲食にかぎります。

・一部対象外商品がございます。

・テイクアウト、デリバリー、ランチドリンクは対象外です。

・セール開催中のご予約、宴会コース（飲み放題）はできません。

・セール開催中は、クーポン券、割引券、当社お食事券、その他サービス等との併用はできません。

・詳しくは、直接店舗へお問い合わせください。

この機会にぜひ「濱焼魚萬 青森駅前店」でご飲食をお楽しみください。

「濱焼魚萬」について

美味しい料理とお酒をゆっくりとお楽しみいただけるのが「濱焼魚萬」です。

新鮮なお刺身と本格的な漁師料理を豪快に楽しめます。

ご家族やご友人、同僚の方とのお食事など、様々なシーンでご利用いただけます。

卓上で焼き上げる「濱焼」をぜひご体験ください。

濱焼魚萬 青森駅前店 店舗情報

開店日時：2026年4月9日（木） 11：30～

営業時間：11：30～23：30

住 所：青森県青森市新町1-1-16 13.モンテローザ青森ビル1階

電話番号：017-734-1288

席 数：96席

喫 煙 室 ：あり

U R L ：https://shop.monteroza.co.jp/detail/870024/

会社概要

企業名：株式会社モンテローザ

代表者：代表取締役 大神 輝博

所在地：東京都杉並区梅里1-21-15

事業内容：飲食事業を中心とする傘下子会社の経営管理

URL：https://www.monteroza.co.jp/company/profile/?utm_source=prtimes