2026年4月9日（木）青森県青森市の青森駅前に「濱焼魚萬 青森駅前店」をリニューアルオープン！2日間限定で“全品半額のリニューアルオープン記念セール”を実施！
「白木屋」「魚民」「笑笑」などを全国に展開する株式会社モンテローザ（本社：東京都杉並区、代表取締役：大神輝博）は、2026年4月9日(木)に「濱焼魚萬 青森駅前店」をリニューアルオープンいたします。
リニューアルオープン記念セール！
◆リニューアルオープン記念セール（※）
開催期間：2026年4月9日（木）～2026年4月10日（金）の2日間限定
実施内容：店内でお召し上がりのメニューを「全品半額」（※）で提供いたします。
（※）ご留意事項
・店内でのご飲食にかぎります。
・一部対象外商品がございます。
・テイクアウト、デリバリー、ランチドリンクは対象外です。
・セール開催中のご予約、宴会コース（飲み放題）はできません。
・セール開催中は、クーポン券、割引券、当社お食事券、その他サービス等との併用はできません。
・詳しくは、直接店舗へお問い合わせください。
この機会にぜひ「濱焼魚萬 青森駅前店」でご飲食をお楽しみください。
「濱焼魚萬」について
美味しい料理とお酒をゆっくりとお楽しみいただけるのが「濱焼魚萬」です。
新鮮なお刺身と本格的な漁師料理を豪快に楽しめます。
ご家族やご友人、同僚の方とのお食事など、様々なシーンでご利用いただけます。
卓上で焼き上げる「濱焼」をぜひご体験ください。
濱焼魚萬 青森駅前店 店舗情報
開店日時：2026年4月9日（木） 11：30～
営業時間：11：30～23：30
住 所：青森県青森市新町1-1-16 13.モンテローザ青森ビル1階
電話番号：017-734-1288
席 数：96席
喫 煙 室 ：あり
U R L ：https://shop.monteroza.co.jp/detail/870024/
会社概要
企業名：株式会社モンテローザ
代表者：代表取締役 大神 輝博
所在地：東京都杉並区梅里1-21-15
事業内容：飲食事業を中心とする傘下子会社の経営管理
URL：https://www.monteroza.co.jp/company/profile/?utm_source=prtimes