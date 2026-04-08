〔イル ビゾンテ〕IL BISONTE × Mizuno コラボレーションアイテム発売のお知らせ

株式会社ルックホールディングス(C)IL BISONTE

株式会社ルックが展開するイタリア・フィレンツェ発バッグ・革製品ブランド「IL BISONTE（イル ビゾンテ）」は、総合スポーツメーカー「Mizuno (ミズノ)」とコラボレーションした「IL BISONTE × Mizuno COLLABORATION (イル ビゾンテ × ミズノ コラボレーション)」を、2026年4月10日(金)より発売いたします。



バイソンロゴ刺繍が存在感を放つキャップは、耐水性と優れた透湿性で人気のGORE-TEX(R)ファブリックを採用。軽くやわらかな質感で、クラス感を漂わせつつ機能面も備えた仕上がりに。ナイロン100％で高い撥水性能を実現しています。カラーは、「カーキ」「ベージュ」「ブラック」の全3色。スタイリングに彩りを添えるコンビネーションカラーをお楽しみください。



ミズノ社独自機能素材の"アンチスウェット（Anti Sweat）"を採用したTシャツは、特殊な糸構造で編み上げ、UVカット(SPF50＋)や速乾性、防透性や吸汗性と高い機能性を持ち、快適な着心地を叶えます。

バイソンロゴの刺繍とピスネームに加え、右肩にはミズノランバードマークを配し、さりげないデザインポイントを。いずれも、ジェンダーレスで洗練された印象を際立たせる「ベージュ」「ホワイト」「ブラック」のシックなカラーパレットで展開します。

随所に両ブランドのこだわりを携え、クリエイティビティを刺激する特別仕様へアップデートされたアイテムを存分にご堪能ください。

Cap[54262305201]\8,250 T-shirt[54262305101]\11,000(C)IL BISONTE

〔IL BISONTE × Mizuno COLLABORATION詳細〕

商品名：「IL BISONTE × Mizuno COLLABORATION」

発売日：2026年4月10日(金)

取扱い店舗：イル ビゾンテ全国ストア、イル ビゾンテ公式オンラインストア、ZOZOTOWN

※イル ビゾンテ木更津店 / イル ビゾンテ長島店では、取扱いはございません。

価格帯： 8,250～11,000円（税込価格）

公式サイト： https://ilbisonte.jp/news/?path=20260408120000

〔IL BISONTEについて〕

イタリア発バッグ・革製品ブランド。1970年、創業者 「ワニー・ディ・フィリッポ」が、その妻とフィレンツェでスタートさせてから、現在はヨーロッパのみならず、ニューヨーク、パリ、日本などにオンリーショップを展開しています。タンニン鞣しを施した良質なレザーは、上品な表情でありながらタフ、そして使い込むほどにエイジングが楽しめます。

〔Mizunoについて〕

ミズノは、1906年よりスタートしたスポーツブランド。創業以来、スポーツの発展のためにこだわりぬいてきたミズノのモノづくりは、常に技術革新とクラフトマンシップの融合によって創業の理念を守り続けています。革新と伝統のなかで生まれてきた製品に、現代的な解釈をこめたスポーツスタイルを提案しています。