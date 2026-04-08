全国252名の応募から20名を表彰第2回「アルプロン ジュニアアスリート支援プロジェクト」表彰式を開催～競技力だけでなく“人間力”を重視し、未来の挑戦者を応援～

株式会社アルプロン

アスリートを支えるプロテインブランド「ALPRON（アルプロン）」を展開する株式会社アルプロン（本店：島根県雲南市、代表取締役社長：坂本雅俊）は、2026年4月4日（土）、東京都渋谷区「表参道 バンブー」にて、第2回「アルプロン ジュニアアスリート支援プロジェクト」表彰式を開催いたしました。

ゴールド支援賞を受賞した本多世宝さん、正虎さん兄弟とアルプロン代表 坂本雅俊

本プロジェクトは、成長期のジュニアアスリートを栄養面・経済面から支援し、経済的・環境的な理由による“体験格差”の中でも、夢に向かって挑戦する子どもたちを応援する取り組みです。第2回となる今回は、全国から252名の応募があり、その中からゴールド支援賞、シルバー支援賞、ブロンズ支援賞、特別支援賞あわせて20名を表彰しました。

表彰式当日は、受賞者とその保護者が全国から一堂に会し、来賓・支援者・関係者の見守る中、それぞれの努力と挑戦が称えられました。

代表の坂本雅俊は開会挨拶で、「252名の応募があったが、競技能力ではなく、人間力、人間性として“応援したいと思うかどうか”で選んだ。小学生、中学生、高校生の未来は、今の実績だけでは決まらない」と語りました。さらに、「一隅を照らすもの、すなわち国宝なり」という最澄の言葉を引きながら、ジュニアアスリート一人ひとりが周囲を照らし、やがて社会全体を明るくする存在になっていくことへの期待を述べました。

ゴールド支援賞には、レスリング競技で切磋琢磨する本多世宝さん、本多正虎さん兄弟が選ばれました。受賞コメントでは、本多世宝さんが、怪我に苦しんだ時期を乗り越える中で「栄養管理の大切さ」や「支えてくれる方々への感謝」に気づいたと語り、本多正虎さんは「特別なことをするより、目の前のことを1つずつ積み重ねることを大切にしている」と話しました。兄弟そろって将来のオリンピックでのメダル獲得を目標に掲げ、会場から大きな拍手が送られました。

島根県からの受賞者、ブロンズ支援賞を受賞した中田空良さん

また、ブロンズ支援賞を受賞した島根県松江市の中田空良さん（硬式テニス）は、「努力を楽しみ継続すること」「感謝を大切にすること」を日頃から意識していると語り、将来の目標として「世界一のプロテニスプレーヤー」を掲げました。保護者からは、「ジュニア世代にとって体づくりは土台であり、地元・島根の企業であるアルプロンに支援いただけることに大きな感謝を感じている」との声も寄せられました。

閉会挨拶で坂本は、「受賞者や保護者の方々の話に何度も涙が出そうになった。こうした場が子どもたちの糧になると改めて感じた」と振り返り、「人間力向上なくして競技能力向上なし」という考えのもと、本プロジェクトを5年、10年と継続できるよう取り組んでいきたいと述べました。

アルプロンは今後も、スポーツに真剣に取り組むジュニア世代の挑戦を支え、子どもたちが夢をあきらめない社会の実現に向けて活動を続けてまいります。

【受賞者】※敬称略

ゴールド支援賞：2名

レスリング 本多 世宝（ほんだ せいら）

レスリング 本多 正虎（ほんだ まさとら）

シルバー支援賞：6名

テニス 宇川 開惺（うかわ かいせい）

硬式テニス 小田 朱莉（おだ あかり）

レスリング 鄖野 大河（ひばりの たいが）

ﾚｽﾘﾝｸ゛、相撲 鄖野 咲幸（ひばりの さゆき）

スピードスケート 宮本 哲朗（みやもと てつろう）

陸上競技 村田 凱（むらた かい）

ブロンズ支援賞：10名

レスリング 石渡 惟楓（いしわた いぶき）

陸上 （100m) 大内 湊斗（おおうち みなと）

スキー/スロープスタイル 木村 穂乃香（きむら ほのか）

陸上（短距離、幅跳び、三段跳び、やり投げ） 曽野 想（その こころ）

ステアクライミング スパルタンレース 永井絢女（ながい あやめ）

硬式テニス 中田 空良（なかだ そら）

レスリング 野口 姫（のぐち ひらり）

レスリング 野口 耀 (のぐち あかり)

レスリング 松本 桜史郎(まつもと おうしろう)

極真空手(フルコンタクト空手) 吉谷 杏樹（よしたに あんじゅ）

車いすテニス 田部 詩和（たなべ しより）

特別支援賞：1名

陸上（1500m、800m） 小川 晴道（おがわ はるみち）

【会社概要】

会社名：株式会社アルプロン

代表取締役社長：坂本雅俊

本店：島根県雲南市加茂町南加茂1204-1

東京本社：東京都港区浜松町1-25-13 浜松町NHビル8階

URL：https://alpron.co.jp/