【4/9 10:00オープン】谷中銀座に日本酒角打ち「SAKE CRAFTERS」誕生！先着200名に「振る舞い酒」の無料配布キャンペーンを開催。

株式会社evisuSAKE CRAFTERS

株式会社evisu（東京都荒川区・代表取締役 冨田 大揮、岡本 優）は、2026年4月9日（木）、東京・谷中銀座商店街に日本酒の角打ち専門店「SAKE CRAFTERS（サケクラフターズ） 谷中銀座店」をグランドオープンいたします。オープンを記念し、同日より先着200名様に日本酒を無料でお楽しみいただける「振る舞い酒」イベントを開催いたします。

■ オープンの背景：商店街文化と日本酒の交差点

全国の蔵元を訪れる中で、「“つくる人の想い”と“飲む人の喜び”を直接つなぐ場所をつくりたい」という想いを抱き続けてきました。その想いが形になったのが、谷中銀座という場所です。 当社はこれまで同商店街で九州物産専門店「九州堂」を運営しており、商店街ならではの「食べ歩き文化」や「下町の人情・温かさ」を熟知しています。

この地の“気軽に立ち寄れる”空気感こそが、一杯から楽しめる角打ちスタイルと最も相性が良いと考え、新たに「SAKE CRAFTERS」として生まれ変わる運びとなりました。

■ コンセプト：「一杯の向こうに、つくる人がいる」

旅先で出会った、忘れられない一杯がある。

つくる人の顔が浮かぶ酒がある。

いい酒には、理由がある。

いい蔵には、人がいる。

その“あいだ”を届ける場所を、つくりたかった。

SAKE CRAFTERSは、ただの酒屋でもなく、ただの居酒屋でもありません。 「角打ち」という、つくる人と飲む人が出会える距離感を大切にしています。全国の蔵元から届くセレクト日本酒と、自分たちで醸したオリジナル日本酒。一杯ずつ、その背景にある「物語」ごとお客様へ手渡します。

■ 日本酒ラインナップ：ここでしか出会えない一杯

全国の蔵元から厳選した銘柄に加え、自社オリジナルの日本酒を角打ちスタイルでご提供します。商店街の食べ歩きのお供や、ちょっとしたおつまみと一緒にお楽しみいただけます。

■ オープン記念イベント：「振る舞い酒」

- オリジナル日本酒シリーズ「萩」「藤」「椿」 花の名を冠した、提携蔵元との共同醸造による当店限定のオリジナル銘柄です。- 全国から厳選したセレクト日本酒 常時多彩なラインナップをご用意。各銘柄に込められた蔵元の想いや背景のストーリーを添えてご提供します。

グランドオープンを記念し、日本酒の魅力を知るきっかけとして「振る舞い酒」を実施いたします。谷中銀座の散策とあわせて、ぜひお気軽にお立ち寄りください。

実施期間： 2026年4月9日（木）～ 4月12日（日）

提供時間： 10:00～18:00（営業時間中）

対象・条件： 先着200名様（※無くなり次第終了）

費用： 無料

※イベントの最新状況や提供銘柄は、公式Instagramにて随時発信いたします。

https://www.instagram.com/sake.crafters/

■ 今後の展望

SAKE CRAFTERSでは、日本酒カルチャーの発信拠点として以下の取り組みを予定しています。

■ 店舗情報

店舗名： SAKE CRAFTERS 谷中銀座店（サケクラフターズ）

- 蔵元イベントの定期開催： 全国の提携蔵元を招き、造り手と直接話せる交流イベント- 季節限定酒のリリース： 四季折々の限定銘柄を展開し、訪れるたびに新しい出会いを提供- ECサイトの展開： オリジナル日本酒のオンライン販売を開始し、全国へ当店の味わいをお届け

オープン日： 2026年4月9日（木）

所在地： 〒116-0013 東京都荒川区西日暮里3丁目15-3

アクセス： JR 日暮里駅より徒歩5分、東京メトロ千代田線 千駄木駅から徒歩8分

営業時間： 10:00～18:00（年中無休 / Open all year round）

電話： 03-5809-0273

Instagram： https://www.instagram.com/sake.crafters/

■ 会社概要

会社名： 株式会社evisu

代表者： 代表取締役 冨田 大揮・岡本 優

所在地： 東京都荒川区西日暮里３丁目１５－３

事業内容： 谷中銀座の日本酒角打ち店「SAKE CRAFTERS」運営

■ メディア関係者の皆様へ

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【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社evisu 広報担当 / info@evisu-partners.jp