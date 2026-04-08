ホロライブプロダクションの二次創作ブランド「holo Indie」が、ピクセルパズルゲーム『んなたんのピクセルプリンセス』のSteamストア公開

株式会社シー・シー・エム・シー

株式会社シー・シー・エム・シー（CCMC）は、同社が運営するホロライブプロダクションの二次創作ゲームブランド「holo Indie（ホロインディー）」において、MOBoratory開発のピクセルパズルゲーム『んなたんのピクセルプリンセス』のSteamストアを公開し、事前ウィッシュリスト登録受付を開始したことをお知らせいたします。

■「姫森ルーナ」が主人公のパズルゲームが登場！

ホロライブ所属4期生の「姫森ルーナ」が主人公のピクセルパズルゲーム『んなたんのピクセルプリンセス』の、Steamストアを公開し、事前ウィッシュリスト登録受付を開始しました。

▼Steamストア

https://store.steampowered.com/app/4403340/_/

▼公式トレーラー

https://youtu.be/My1gTERTdBE

『んなたんのピクセルプリンセス』は、ホロライブに関連する120以上のイラストの完成を目指し、ピクセルパズルを解くお絵描きパズルゲームです。

「お絵かき」の楽しさに目覚めた姫森ルーナさんが、ピクセルパズルに挑戦！はたして彼女は、満足する事が出来るのでしょうか！？

本作の発売は、2026年5月28日（木）を予定しております。

【スクリーンショット】

■作品情報

タイトル：んなたんのピクセルプリンセス

ジャンル：パズルゲーム

プレイ人数：1

予定発売日：2026年5月28日（木）

価格：680円（税込）

対応プラットフォーム：Steam

ストアページ：https://store.steampowered.com/app/4403340/_/

対応言語：日本語 / 英語

開発元：MOBoratory （https://x.com/MOBoratory）

ゲーム公式X：https://x.com/PixPriGame

権利表記：(C) COVER (C) CCMC Corp.

・サービス及び運営会社のご紹介

■「holo Indie」について

世界中のホロライブプロダクションのファンやクリエイターと共創することを目的に、ゲームクリエイター・サポートプログラムを利用して制作した二次創作ゲーム向けのゲームブランドの総称です。「holo Indie」を介して、二次創作ゲームクリエイターに継続的な活動をサポートするための還元エコシステムの提供と、より多くのファンの皆様に多種多様な二次創作ゲームを届ける機会の創出を目指しております。

本ゲームブランドの詳細については、カバー株式会社の展開する「二次創作ガイドライン」も合わせてご参照ください。

二次創作ガイドライン：https://hololivepro.com/terms/

■株式会社シー・シー・エム・シーについて

株式会社CCMCは、カバー株式会社の100%子会社として、ゲーム制作サポートやゲームのパブリッシングなど多種多様な展開を行い、「ホロライブプロダクション」の成長やVTuberのカルチャーを世界へ浸透させていく手助けや独自の事業展開を行っていきます。

・所在地：東京都港区

・コーポレートサイト：https://ccmc-corp.com

・設立：2023年10月10日