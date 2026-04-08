磁力の力で瞬間着脱。耐荷重30kgの強靭なロック機構を備えたキーホルダー『チタン製マグネットリリーサー』を発売

サンコー株式会社

この度、サンコー株式会社 （所在地：東京都千代田区、代表取締役：荒井太智）では

『チタン製マグネットリリーサー』を「THANKO」ブランドとして4月8日に発売いたしました。

サンコー公式オンラインストア、各種ECサイトなどで販売します。

詳細を見る :https://www.thanko.jp/view/item/000000004839?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004839

本製品は、磁石の力でワンタッチで分離・ロックができる、高強度なチタン製マグネットリリーサーです。

本体のつまみを挟むだけで、簡単に取り外しが可能。

戻す際も磁力によってスムーズに吸着・固定されるため、鍵や小物の着脱にかかるストレスを劇的に解消します。

ボディには軽量かつ頑丈なチタン素材を採用し、頑強なロック機構によって耐荷重は約30kgを実現。

不意の落下やキーリングの破損といった不安から大切なアイテムをしっかり守ります。

ミニマルなデザインはベルトやバッグに装着してもスタイルを邪魔せず、アウトドアからビジネス、日常のカーライフまで幅広いシーンで活躍します。

専用のアルミ製ケース入りで、ギフトにも最適です。

鍵の紛失を防ぎたい、鍵をスマートに身につけたい。そんな方におすすめの『チタン製マグネットリリーサー』です。

＜製品特長＞

■磁石の力でワンタッチ分離・ロックができるリリーサー

■高強度のチタン製メタルボディと頑強なロック機構を採用

■小型ながら耐荷重約30kgを実現し、大切なアイテムを守る

■本体のつまみを挟むだけでスマートに着脱が可能

■鍵、アウトドアツール、カードキー、釣り道具など多彩な用途

■軽量・コンパクトでコーディネートを邪魔しないミニマルデザイン

■高級感のある専用アルミ製ケース付きでプレゼントにも最適

■カラビナとリング2個が付属したオールインワンセット

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=4MJm6omYCLM ]

＜仕様＞

・サイズ／幅30×奥行105×高さ12(mm) ※カラビナ含む

・重量／約20g ※カラビナ含む

・耐荷重／約30kg

・材質／チタン

・セット内容／本体、リング×2、カラビナ

・パッケージサイズ／幅91×奥行63×高さ16(mm)

・パッケージ込み重量／約50g

・保証期間／購入日より6ヶ月

・発売日／2026/4/8

・型番/JAN／TNCN26CSL / 4580060605903

チタン製マグネットリリーサー

[販売価格] 3,680円(税込)

https://www.thanko.jp/view/item/000000004839(https://www.thanko.jp/view/item/000000004839?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004839)

■製品に関するお問い合わせ先

サンコー株式会社 通販部

〒101-0023 東京都千代田区外神田1-8-13 NREG秋葉原ビル4階

TEL 03-3526-4326 FAX 03-3526-4322

Email shop@thanko.jp URL: https://www.thanko.jp

■サンコー直営店舗

〒101-0021 東京都千代田区外神田3-14-8 新末広ビルB

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