iKala、初の「iKala Connection Day」を開催

iKala Japan 株式会社

グローバルAIトランスフォーメーションプロバイダーのiKalaは、2026年4月1日、企業のAI活用をテーマとしたカンファレンス「iKala Connection Day」を開催しました。

本イベントでは、Google Cloud、CloudAD、momo.com Inc.、輝葉按摩椅などの企業から業界リーダーが登壇し、AIの実装とビジネスへの応用について議論が行われました。

また、AI検索分析・最適化プラットフォーム「Chroma」、エンタープライズ向けAIエージェント基盤「iKala Nexus」、およびAIイノベーションハブ「iKala Foundry」が発表されました。

当日は1,000名以上の事前登録、300名以上の来場、200名以上のオンライン視聴を記録し、企業におけるAI活用への関心の高まりがうかがえました。

iKala Connection Day

AI代行元年における企業変革の方向性

オープニングでは、iKala共同創業者兼会長、TiEA理事長の程世嘉が登壇し、2026年を「AI代行元年」と位置付けました。

同氏は、AIトランスフォーメーションの本質はツール導入ではなく、「意思決定のあり方の変化」にあると指摘。データとAIを活用し、より迅速かつ精度の高い判断を行う体制の構築が重要であると述べました。

またマーケティング領域では、AIの普及により従来のファネル構造が変化し、SEOからGEO（生成式エンジン最適化）への移行が進んでいると説明しました。AI生成コンテンツの増加により、信憑性の価値が一層高まっているとしています。

「クリエイターはマーケティングのインフラになりつつある。AI時代において信頼を構築するには、リアルな体験と感情的共鳴が不可欠である」と述べました。

Chroma：AI検索時代におけるブランド可視性の最適化

本イベントの主要発表として、程世嘉によりAI検索分析・最適化プラットフォーム「Chroma」が発表されました。

Chromaは、Gemini、ChatGPT、PerplexityなどのAI検索環境におけるブランドの表示や推薦状況を可視化し、143市場および主要言語に対応しています。

企業は、自社ブランドがAI上でどのように認識されているかを把握し、競合比較やパフォーマンス分析を行うことが可能です。また、ユーザー行動を再現するシミュレーション機能により、検索体験への理解を深めることができます。

これにより、ゼロクリック検索が進展する環境において、企業はコンテンツ戦略を最適化し、AIネイティブな情報探索に対応することが可能となります。

Chroma：AI検索時代におけるブランド可視性の最

Kolr：LLMコパイロットによるクリエイター戦略の高度化

iKala マーケティングテクノロジー事業部 ディレクターの許巧彤は、クリエイターインテリジェンスプラットフォーム「Kolr」において、LLMを活用したコパイロット機能を発表しました。

本機能はインフルエンサーマーケティング全体のプロセスを支援し、高価値クリエイターとのマッチング精度を向上させます。また、セマンティック分析に関する機能開発についても紹介されました。

「企業はすでに十分なデータやツールを持っている。不足しているのは“解釈と行動”である」と述べています。

iKala マーケティングテクノロジー事業部 ディレクターの許巧彤

iKala Nexus：「AI Lobster」構想によるAIエージェント基盤

iKala共同創業者兼CTOの龔師賢は、エンタープライズ向けAIエージェントプラットフォーム「iKala Nexus」を発表しました。

同プラットフォームは「AI Lobster」構想のもと、分断されたデータやツールを統合し、企業の意思決定基盤を強化することを目的としています。

企業はプライベートデータとマルチクラウド環境を接続することで、業務に最適化されたAIエージェントを構築し、業務の自動化と意思決定の高度化を実現できます。

AIエージェント実践：データ変革とGEO新時代

最終セッションでは、業界リーダーによるパネルディスカッションが行われ、AI導入をいかにビジネス成果へとつなげるかが議論されました。

CloudAD COOの方逸華は、「AIは答えではなく増幅装置である」と述べ、目的設定の重要性を強調しました。

Google Cloud台湾のAIアーキテクトである黃耀逸は、Gemini Enterpriseによるシステム統合と、AIが業務プロセスに組み込まれる進化について解説しました。

momo.com Inc.のディレクターである何銘華は、セマンティックタグへの移行により、消費者ニーズに即した商品分類と業務効率化を実現していると述べました。

また、輝葉按摩椅のマーケティング戦略マネージャーである趙川蓉は、Kolrを活用したデータ分析により、ブランド資産を若年層向けに最適化する取り組みを紹介しました。

AIトランスフォーメーションを支えるインテリジェント基盤

本イベントを通じて、AIトランスフォーメーションの成功には技術と組織の両面での変革が不可欠であることが示されました。

企業は分断されたデータとワークフローを統合・統治し、AIエージェントが機能する環境を構築する必要があります。

程世嘉は、「今後の企業変革においては、“リアリズム”と“データ主権”に基づくレジリエントな組織の構築が重要である」と述べました。

iKalaは、iKala Cloudによるインフラ、iKala NexusによるAIガバナンス、KolrおよびChromaによるマーケットインテリジェンスを統合し、企業のAIトランスフォーメーションを支援していきます。

iKalaについて

iKalaは、企業のコア業務にAIとデータを統合するグローバルAIトランスフォーメーションプロバイダーです。独自のデータ基盤とグローバルなソーシャルデータを活用し、迅速かつ高精度な意思決定を支援します。

台湾に本社を置き、190カ国以上で1,000社以上の企業および50,000以上のブランドにサービスを提供しています。