春満開！最大65%OFF！「4月PICK UPセール」開催中

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株式会社セガ

PS Store、ニンテンドーeショップにて、アトラスタイトルのセールを開催中です。


『RAIDOU Remastered: 超力兵団奇譚』や『真・女神転生V Vengeance』など、人気タイトルを期間限定でお得にお買い求めいただけます。ぜひこの機会にお楽しみください。


　


※プラットフォームで開催期間が異なりますのでご注意ください。


　



















　


PS Store


【実施期間】～2026年4月22日（水）


※ご購入の際はセール価格になっていることをお確かめください


タイトル／通常価格（税込）／セール価格（税込）／割引率


ペルソナ３ リロード デジタルデラックスエディション／\10,406／\5,203／50%


ペルソナ５ タクティカ／\7,920／\3,960／50%


RAIDOU Remastered: 超力兵団奇譚／\6,578／\4,604／30%


　


　


ニンテンドーeショップ


【実施期間】～2026年4月21日（火）


※ご購入の際はセール価格になっていることをお確かめください


タイトル／通常価格（税込）／セール価格（税込）／割引率


真・女神転生V Vengeance／\9,878／\4,939／50%


真・女神転生III NOCTURNE HD REMASTER／\6,578／\2,960／55%


ペルソナ４ ザ・ゴールデン／\1,980／\1,188／40%


ペルソナ３ ポータブル／\1,980／\1,188／40%


キャサリン・フルボディ for Nintendo Switch／\7,678／\2,687／65%


　


「アトラスタイトルSALE情報サイト」


https://www.atlus.co.jp/sale/(https://www.atlus.co.jp/sale/)



　


　


■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。