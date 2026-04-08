Amazon：販売数アップのためのSEOキーワード・販売戦略についての調査内容を大公開！

株式会社Proteinum

「検索結果の1ページ目に入れない」「広告費ばかりかさんで利益が残らない」

Amazonを運営する中で、こうした壁にぶつかってはいませんか？ Amazonの検索アルゴリズムは、販売実績や転換率の高い「売れる商品」を優先表示する仕組みであり、単なる出品だけでは露出を確保することが極めて困難です。

本レポートでは、売上の公式「アクセス数×転換率×客単価」を軸に、Amazonで勝つためのSEO対策、最新の広告活用術、そしてカート取得率を左右する物流戦略までを論理的な実戦ガイドとしてまとめました。

資料のダウンロードはこちら！ :https://proteinum.co.jp/document/amazon-keyword-strategy-for-sales/■なぜ、今「Amazonでの販売戦略」の再設計が必要なのか？

多くのセラー様が「売上が上がらないから広告費を増やす」という思考に陥っています。しかし、Amazonの本質は、販売実績や転換率の高い「売れる商品」を検索結果で優先表示する仕組みにあります。

競合が激化する現在の市場では、単なる出品や場当たり的な広告運用だけでは露出を確保できず、売上が低迷する課題が顕在化しています。

本来の戦略とは、売上の公式「アクセス数 × 転換率 × 客単価」の各指標に対し、どの施策をどのタイミングで打つべきかを論理的に導き出すものです。

- オーガニック検索の最適化： Amazonが「売れる可能性が高い」と判断する直接的・間接的な要因（直近の販売数やFBA利用など）を整え、自然検索の順位を底上げする 。- 戦略的な広告ポートフォリオ： 認知、検討、購買の各フェーズに合わせて、スポンサープロダクト、ブランド、ディスプレイ広告を使い分け、販売を加速させる 。- 販売基盤（カート取得）の強化： Amazon売上の生命線である「カート獲得」の条件を科学し、配送品質と価格競争力を最適化する。

もしこれらを「なんとなく」で運用しているなら、多大な機会損失を生んでいる可能性があります。本ガイドでは、これら各施策を売上の方程式に紐付け、最適化する具体的スキームを解説しています。

■最新のキーワード戦略と「勝てる」運用のポイント

本レポートでは、データに基づいた精密な運用を実現するために、現場で即実践できる最新ノウハウを凝縮しました。

- Amazon SEOの直接的・間接的要因： キーワードの関連率や直近の販売件数といった直接的要因から、Primeバッジの付与やレビュー獲得といった間接的要因まで、検索ランキングを左右する全要素を網羅。- Brand Analyticsを活用した精密なキーワード選定： ブランド登録者のみが使える「Brand Analytics」を用いて検索ボリュームを正確に把握し、ビッグワードからサジェストワードまで漏れなく設定するプロセスを詳述。- 転換率（CVR）を劇的に高める物流・画像最適化： 翌日・当日配送を可能にするFBA（フルフィルメント by Amazon）の活用メリットや、ユーザーの購入決定を促す商品紹介コンテンツ（A+）の制作ポイントを解説。- カート獲得率の最大化： 注文不良率や在庫保持率、価格設定など、Amazonの評価基準（セラーセントラルの指標）をクリアしてカート取得率を向上させるための実務指針を提示。■ このような方におすすめです- Amazonに出品はしているものの、検索結果の上位に表示されずアクセス不足に悩んでいる方- スポンサー広告の費用対効果（ROAS）を改善し、戦略的な広告運用で販売を加速させたい方- 「カート取得」の条件を正しく理解し、競合セラーに負けない販売基盤を構築したいセラー様- キーワード選定からFBA（物流）活用まで、Amazon売上を構成する各指標を統合的に最適化したい責任者様資料のダウンロードはこちら！ :https://proteinum.co.jp/document/amazon-keyword-strategy-for-sales/株式会社Proteinum（プロテーナム）概要

株式会社Proteinum（プロテーナム）は「ECのトータルカンパニーとしてECがより身近な世界を創造する」をミッションに掲げ、ECコンサルティング・運営代行事業とEC支援SaaSを軸に、EC事業者様の発展を支えるスタートアップです。EC事業者様に対する売上・利益アップのコンサルティングから代わりにEC運営を実施する運営代行といった人的支援や様々なEC事業者様のご支援を行った知見を活かしたEC事業運営をより楽に、より成果が出る状態を実現するSaaS（サービス名：ECPRO）の提供を行っております。

- 設立：2020年8月- 代表者：代表取締役 米沢 洋平- 所在地：東京都港区新橋6丁目13-10 PMO新橋2F- コーポレートサイト：https://proteinum.co.jp/(https://proteinum.co.jp/)- ECPROサービスサイト：https://ecpro.ai/(https://ecpro.ai/)- お問い合わせ：https://ecpro.ai/trial/(https://ecpro.ai/trial/)