「ムーミン」のキャラクターたちが、太ももに挟んでこっそりエクササイズができるぬいぐるみ『MUGYUUUS(むぎゅーず)』になって登場！『MUGYUUUS MOOMIN』が、4月24日(金)より発売。
株式会社バンダイナムコヌイ(本社：東京都台東区/代表取締役社長 春山ゆきお)は、株式会社ドリームズ（本社：東京都新宿区/代表取締役 添谷徹）の『MUGYUUUS(むぎゅーず)』とコラボした『MUGYUUUS ムーミン』を4月24日(金)より、全国のバラエティショップ・書店にて販売いたします。
『MUGYUUUS』は、太ももの間に挟んでオフィスでこっそりエクササイズができる、ウエイトのあるぬいぐるみ。『MUGYUUUS』をむぎゅーっと太ももの間に挟むことで、 “内転筋”や“骨盤底筋”を鍛えることができるので、「足組み」「O脚」「骨盤の歪み」など、デスクワークで抱えるさまざまな悩みを緩和してくれます。トレーニングを手軽に長続きさせることができる、420gの程よい重さです。『MUGYUUUS ムーミン』では、「ムーミン」「スティンキー」「ご先祖さま」の3種類がラインナップ。
■大人気作品「ムーミン」のキャラクターたちが『MUGYUUUS』になって登場！
北欧発の大人気作品「ムーミン」のキャラクターたちが、太ももに挟んでこっそりエクササイズができるぬいぐるみ『MUGYUUUS(むぎゅーず)』になって登場！愛らしい姿が魅力的な『MUGYUUUS ムーミン』の仲間たちが、デスクワークや勉強中のながらトレーニングをサポートします。
むぎゅーっと挟んでちょいトレ！デスクワークをしながらエクササイズができるぬいぐるみ。
座りっぱなしで、なかなか運動ができないデスクワーカーさんに。
『MUGYUUUS(むぎゅーず)』は、太ももの間に挟んでオフィスでこっそりエクササイズができる、ウエイトのあるぬいぐるみです。
『MUGYUUUS』をむぎゅーっと挟むことで、“内転筋”や“骨盤底筋”を鍛えることができます。
「足組み」「O脚」「骨盤の歪み」など、デスクワークで抱えるさまざまな悩みを緩和し、美脚や美尻を保つサポートアイテムとしても大活躍。トレーニングを手軽に長続きさせることができる、420gの程よい重さです。
使い方(あやしかた)はいろいろ。癒されながら一緒にトレーニングを。
デスクワーク中の他、おうちでのリラックスタイム中にも『MUGYUUUS』とちょいトレを。
ぬいぐるみをあやすように、癒されながら一緒にトレーニングをすることができます。
・ダンベル代わりに「たかいたかーい」
『MUGYUUUS』を持ち上げて、二の腕のトレーニングに。
・太ももに挟んで「スクワット」
『MUGYUUUS』とスクワット。体幹を鍛えて、全身のトレーニングに。
・おうちで寝ながら「飛行機のポーズ」
寝転びながら、『MUGYUUUS』を足に挟んで、腹筋のトレーニングに。
■『MUGYUUUS MOOMIN』ラインナップ(全3種)
ムーミン
スティンキー
ご先祖さま
■MUGYUUUSとは
座りっぱなしで、なかなか運動ができないデスクワーカーさんに。
『MUGYUUUS(むぎゅーず)』は、太ももの間に挟んでオフィスでこっそりエクササイズができる、ウエイトのあるぬいぐるみです。『MUGYUUUS』をむぎゅーっと挟むことで、“内転筋”や“骨盤底筋”を鍛えることができます。動物たちの甘えた姿に癒されながら、お仕事もトレーニングも一緒に。
■『MUGYUUUS』公式ブランドサイトはこちら
https://mugyuuus.com
■『MUGYUUUS』公式SNSアカウントはこちら
・X(Twitter)>> https://x.com/mugyuuus
・Instagram>> https://www.instagram.com/mugyuuus
■商品概要
商品名：MUGYUUUS MOOMIN(全3種)
価格：税抜き 3,300円(税込み 3,630円)
商品素材：本体…ポリエステル、ガラスビーズ/パッケージ…紙
商品サイズ：約 W160~190×H180~230×D110/mm
パッケージサイズ：約W112×H74×D81/mm
生産国：中国
※「MUGYUUUS」は商標登録出願中です。
※2026年4月24日(金)より、一般発売予定です。
※商品の発売・仕様につきましては、諸般の事情により変更・延期・中止になる場合があります。
※権利表記：(C)Moomin Characters(TM)
【「ムーミン」とは】
「ムーミン」は、作家であり、画家、芸術家であるトーベ・ヤンソンによって生みだされました。ムーミントロールやその仲間たちが繰り広げる物語は、1945年に出版された小説『小さなトロールと大きな洪水』から始まり、60か国以上の国々で翻訳出版されています。原作である小説、コミックス、絵本をもとにしたグッズやスポット、アニメーションなどは、本国フィンランドだけではなく、日本をはじめとする多くの国の人々に愛されています。
■「ムーミン」公式ブランドサイトはこちら
https://www.moomin.co.jp/
■「ムーミン」公式SNSアカウントはこちら
公式Threads：https://www.threads.com/@moominofficial_jp
公式Instagram：https://www.instagram.com/moominofficial_jp/
【MUGYUUUS MOOMIN 取り扱い店舗】
ハンズ/ドリームズオンラインショップ など
※商品の取り扱いは店舗により異なります。詳細はお近くの販売店までお問い合わせください。
【ドリームズ オンラインショップにて先行予約を承り中！】
▼ドリームズオンラインショップ
https://www.dreams6-shop.com/SHOP/236738/236740/list.html
▼ドリームズオンラインショップ 楽天市場店
https://item.rakuten.co.jp/dreams6/mugyuuus_moomin/(https://item.rakuten.co.jp/dreams6/mugyuuus_moomin/)
▼ドリームズオンラインショップ Yahoo!店
https://store.shopping.yahoo.co.jp/dreamsonlineshop/mugyuuus-moomin.html
■会社概要
会社名：株式会社ドリームズ
本社所在地：〒169-0075 東京都新宿区高田馬場3-14-3 八達ビル
TEL:03-5332-3955(#) FAX:03-5332-3866