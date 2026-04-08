「ムーミン」のキャラクターたちが、太ももに挟んでこっそりエクササイズができるぬいぐるみ『MUGYUUUS(むぎゅーず)』になって登場！『MUGYUUUS MOOMIN』が、4月24日(金)より発売。

株式会社ドリームズ株式会社バンダイナムコヌイ(本社：東京都台東区/代表取締役社長 春山ゆきお)は、株式会社ドリームズ（本社：東京都新宿区/代表取締役 添谷徹）の『MUGYUUUS(むぎゅーず)』とコラボした『MUGYUUUS ムーミン』を4月24日(金)より、全国のバラエティショップ・書店にて販売いたします。『MUGYUUUS』は、太ももの間に挟んでオフィスでこっそりエクササイズができる、ウエイトのあるぬいぐるみ。『MUGYUUUS』をむぎゅーっと太ももの間に挟むことで、 “内転筋”や“骨盤底筋”を鍛えることができるので、「足組み」「O脚」「骨盤の歪み」など、デスクワークで抱えるさまざまな悩みを緩和してくれます。トレーニングを手軽に長続きさせることができる、420gの程よい重さです。『MUGYUUUS ムーミン』では、「ムーミン」「スティンキー」「ご先祖さま」の3種類がラインナップ。

■大人気作品「ムーミン」のキャラクターたちが『MUGYUUUS』になって登場！

北欧発の大人気作品「ムーミン」のキャラクターたちが、太ももに挟んでこっそりエクササイズができるぬいぐるみ『MUGYUUUS(むぎゅーず)』になって登場！愛らしい姿が魅力的な『MUGYUUUS ムーミン』の仲間たちが、デスクワークや勉強中のながらトレーニングをサポートします。

むぎゅーっと挟んでちょいトレ！デスクワークをしながらエクササイズができるぬいぐるみ。

座りっぱなしで、なかなか運動ができないデスクワーカーさんに。

『MUGYUUUS(むぎゅーず)』は、太ももの間に挟んでオフィスでこっそりエクササイズができる、ウエイトのあるぬいぐるみです。

『MUGYUUUS』をむぎゅーっと挟むことで、“内転筋”や“骨盤底筋”を鍛えることができます。

「足組み」「O脚」「骨盤の歪み」など、デスクワークで抱えるさまざまな悩みを緩和し、美脚や美尻を保つサポートアイテムとしても大活躍。トレーニングを手軽に長続きさせることができる、420gの程よい重さです。

使い方(あやしかた)はいろいろ。癒されながら一緒にトレーニングを。

デスクワーク中の他、おうちでのリラックスタイム中にも『MUGYUUUS』とちょいトレを。

ぬいぐるみをあやすように、癒されながら一緒にトレーニングをすることができます。

・ダンベル代わりに「たかいたかーい」

『MUGYUUUS』を持ち上げて、二の腕のトレーニングに。

・太ももに挟んで「スクワット」

『MUGYUUUS』とスクワット。体幹を鍛えて、全身のトレーニングに。

・おうちで寝ながら「飛行機のポーズ」

寝転びながら、『MUGYUUUS』を足に挟んで、腹筋のトレーニングに。

■『MUGYUUUS MOOMIN』ラインナップ(全3種)

ムーミンスティンキーご先祖さま

■MUGYUUUSとは

座りっぱなしで、なかなか運動ができないデスクワーカーさんに。

『MUGYUUUS(むぎゅーず)』は、太ももの間に挟んでオフィスでこっそりエクササイズができる、ウエイトのあるぬいぐるみです。『MUGYUUUS』をむぎゅーっと挟むことで、“内転筋”や“骨盤底筋”を鍛えることができます。動物たちの甘えた姿に癒されながら、お仕事もトレーニングも一緒に。

■『MUGYUUUS』公式ブランドサイトはこちら

https://mugyuuus.com

■『MUGYUUUS』公式SNSアカウントはこちら

・X(Twitter)>> https://x.com/mugyuuus

・Instagram>> https://www.instagram.com/mugyuuus

■商品概要

商品名：MUGYUUUS MOOMIN(全3種)

価格：税抜き 3,300円(税込み 3,630円)

商品素材：本体…ポリエステル、ガラスビーズ/パッケージ…紙

商品サイズ：約 W160~190×H180~230×D110/mm

パッケージサイズ：約W112×H74×D81/mm

生産国：中国

※「MUGYUUUS」は商標登録出願中です。

※2026年4月24日(金)より、一般発売予定です。

※商品の発売・仕様につきましては、諸般の事情により変更・延期・中止になる場合があります。

※権利表記：(C)Moomin Characters(TM)

【「ムーミン」とは】

「ムーミン」は、作家であり、画家、芸術家であるトーベ・ヤンソンによって生みだされました。ムーミントロールやその仲間たちが繰り広げる物語は、1945年に出版された小説『小さなトロールと大きな洪水』から始まり、60か国以上の国々で翻訳出版されています。原作である小説、コミックス、絵本をもとにしたグッズやスポット、アニメーションなどは、本国フィンランドだけではなく、日本をはじめとする多くの国の人々に愛されています。

■「ムーミン」公式ブランドサイトはこちら

https://www.moomin.co.jp/

■「ムーミン」公式SNSアカウントはこちら

公式Threads：https://www.threads.com/@moominofficial_jp

公式Instagram：https://www.instagram.com/moominofficial_jp/

【MUGYUUUS MOOMIN 取り扱い店舗】

ハンズ/ドリームズオンラインショップ など

※商品の取り扱いは店舗により異なります。詳細はお近くの販売店までお問い合わせください。

【ドリームズ オンラインショップにて先行予約を承り中！】

▼ドリームズオンラインショップ

https://www.dreams6-shop.com/SHOP/236738/236740/list.html

▼ドリームズオンラインショップ 楽天市場店

https://item.rakuten.co.jp/dreams6/mugyuuus_moomin/(https://item.rakuten.co.jp/dreams6/mugyuuus_moomin/)

▼ドリームズオンラインショップ Yahoo!店

https://store.shopping.yahoo.co.jp/dreamsonlineshop/mugyuuus-moomin.html

■会社概要

会社名：株式会社ドリームズ

本社所在地：〒169-0075 東京都新宿区高田馬場3-14-3 八達ビル

TEL:03-5332-3955(#) FAX:03-5332-3866