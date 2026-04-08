株式会社三河湾リゾートリンクス

全室オーシャンビューのリゾートホテル 三河湾リゾートリンクス（愛知県西尾市） は、地域とともに未来を育むSDGsの取り組み「リンクプロジェクト」の一環として、西尾産の酒米と地元酒蔵の技を掛け合わせた日本酒 純米吟醸「X（かける）」 を、2026年4月15日（水） より発売いたします。

ホテルオリジナル日本酒「かける」





三河湾リゾートリンクスが提案するのは、単に地域の酒を販売することではありません。

この地の景色や物語にふれながら、この地の恵みで醸した一杯と出会うこと。

旅先でその魅力にふれ、ときには滞在中に、ときにはご自宅でゆっくり楽しんでいただく--。

本商品は、そんな地域の物語を持ち帰り、旅の余韻まで味わえる新しい観光体験をかたちにした日本酒です。



本商品は、西尾市の契約農家 咲こう農場 が環境に配慮した特別栽培で育てた酒造好適米 「山田錦」100％ を使用し、西尾市の酒蔵 尊皇蔵元 にて醸造した、地域連携による限定日本酒です。ラインナップは、にごりスパークリング と 無濾過生原酒 の2種類。合計600本限定 で販売いたします。

---



“この地ならではの景色と一杯”が、旅の印象を深くする。三河湾で出会い、旅の余韻まで楽しめるリゾート体験へ



観光地でその地域ならではの「味覚」に出会うことは、旅の大きな魅力のひとつです。

今回発売する「X（かける）」は、西尾の米、西尾の蔵、西尾の人の手から生まれた日本酒を、三河湾を一望するホテルでご提供することに大きな特徴があります。



地元産品を単に店頭に並べるのではなく、リゾートで過ごす時間、三河湾の景色、この地の恵み、造り手とのつながりまで含めて届けることで、ここでしか出会えない滞在価値を生み出します。



三河湾リゾートリンクスでは、全室オーシャンビューというロケーションを活かし、夕景や朝の海を眺めながら、この地ならではの魅力にふれていただくひとときを提案してまいります。

そして、その印象を旅先だけで終わらせず、ホテルで出会った一杯をご自宅へ持ち帰り、あとからゆっくり楽しめることも、この商品の魅力です。

「この景色の中で出会った一杯を、旅の続きを感じながら味わう」。

その体験そのものが、三河湾を訪れる理由のひとつになることを目指しています。



---

農業・酒造・教育・観光をつなぐ

SDGsの実践から生まれた「リンクプロジェクト」



三河湾リゾートリンクスが推進する「リンクプロジェクト」は、地域資源を活かしながら、人・産業・学び・観光をつなげていくSDGsの取り組みです。地域農家、酒蔵、教育機関、ホテルが連携し、商品開発や教育活動を進めています。

今回の日本酒づくりでは、次のような取り組みを行っています。

特別栽培米の活用による、環境負荷に配慮した酒米づくり 酒造りの過程で生まれる 米ぬかや酒粕の活用 による資源循環の推進 小学生の田植え体験 を通じた食育機会の創出 高校生との料理開発 を通じた地域産業理解と次世代育成、これらの取り組みは、持続可能な生産と消費、地域資源の有効活用、教育機会の創出、地域連携によるまちづくりというSDGsの考え方に沿ったものです。

田植え風景稲刈り風景調理実習



「X（かける）」は、そうした活動の結果として生まれた商品であると同時に、この地の魅力を観光を通じて外へ届ける役割も担っています。

一杯の日本酒をきっかけに、地域の営みや価値にふれていただき、その魅力を旅の記憶とともに持ち帰っていただく--。

それが、このプロジェクトの目指すかたちです。



---

商品名「X（かける）」に込めた想い



商品名の 「X（かける）」 には、農業 × 酒造 地域 × 観光 人 × 人

といった、さまざまな“掛け合わせ”によって新しい価値を生み出す、という想いが込められています。



一杯の日本酒を起点に、この地の産業や人の営みがつながり、その魅力が旅人へと届いていく。

「X（かける）」は、三河湾リゾートリンクスが掲げる「地域とともに未来をつくるリゾート」という想いを象徴する一本です。

契約農家 咲こう農場醸造元 尊皇蔵元（山崎合資会社）



---



●純米吟醸かける

旅先でも、持ち帰ったあとでも、ゆっくり楽しみたくなる、みずみずしい純米吟醸

使用する酒米は、酒造好適米の代表格 山田錦。

これを58％まで磨き、リンゴ酸を多く生成する きょうかい77号酵母 を用いることで、軽やかさと果実感のある、親しみやすい味わいに仕上げました。アルコール度数は13度で、心地よく楽しめる酒質です。



【香り】

グラスを近づけた瞬間、

青りんごや洋梨を思わせるみずみずしい果実香 がふわりと立ち上がります。

その奥に、白桃のようなやわらかな甘いニュアンス が重なり、爽やかで軽やかな香りが広がります。



【味わい】

口に含むと、やわらかな甘みがなめらかに広がり、続いて爽快な酸味が全体をきりっと引き締めます。甘酸っぱく、ジューシーで、みずみずしい。重すぎず、軽すぎず、旅先のひとときにも、ご自宅でくつろぐ時間にも寄り添う味わいです。日本酒に親しみのない方にも手に取りやすく、食事にも合わせやすい仕上がりです。



【余韻】

後味はフレッシュで軽やか。青りんごを思わせる爽やかな酸味と、ほのかな甘みが心地よく続き、思わずもう一口飲みたくなるやわらかな余韻を残します。旅先での印象を思い返しながら、持ち帰ってゆっくり楽しむ一杯にもふさわしい味わいです。



---

〈商品ラインナップ〉



〇純米吟醸X（かける）にごりスパークリング

きめ細かな発泡感と、やさしい甘みが特徴の一本です。

シュワッとした爽やかな飲み口が心地よく、乾杯の一杯としても、ご自宅で気軽に楽しむ一本としてもおすすめです。日本酒初心者にも親しみやすい、軽快な味わいです。

・原料米 西尾産 山田錦100％（特別栽培米）

・栽培 咲こう農場（契約農家）

・醸造 尊皇蔵元（西尾市）

・精米歩合 58％

・アルコール度数 13度

・内容量・価格 720㎖ 2,200円（税込） 限定200本

300㎖ 968円（税込） 限定100本

・販売開始 2026年4月15日（水）

・販売場所 三河湾リゾートリンクス ホテル売店・

三河湾リゾートリンクス オンラインショップ（Yahoo!ショッピング）

純米吟醸X（かける）にごりスパークリング



〇純米吟醸X（かける） 無濾過生原酒

搾ったままのフレッシュな味わいを楽しめる、みずみずしい純米吟醸です。

フルーティな香りと米の旨みが広がり、より豊かな飲みごたえを楽しみたい方におすすめです。

旅先の思い出とともに持ち帰り、落ち着いた時間にゆっくり味わいたくなる一本に仕上がっています。

---

・原料米 西尾産 山田錦100％（特別栽培米）

・栽培 咲こう農場（契約農家）

・醸造 尊皇蔵元（西尾市）

・精米歩合 58％

・アルコール度数 13度

・内容量・価格 720㎖ 2,200円（税込） 限定200本

300㎖ 968円（税込） 限定100本

・販売開始 2026年4月15日（水）

・販売場所 三河湾リゾートリンクス ホテル売店・

三河湾リゾートリンクス オンラインショップ（Yahoo!ショッピング）

純米吟醸X（かける） 無濾過生原酒

株式会社三河湾リゾートリンクス

愛知県/三河地区に3棟、長野県に2棟のリゾートホテル・ビジネスホテル計5棟約500室を運営しております。

旗艦ホテルでもある三河湾リゾートリンクスは三河湾国定公園内・吉良温泉に位置しており、吉良温泉の高台からの眺望は、他の施設にはない絶景を提供しております。客室数もホテル棟・分譲棟あわせて約250室と地区最大級の部屋数を擁し、全室オーシャンビューでテラスを備え付けています。レストランも日本料理・フランス料理・ビュッフェをご提供しており、様々な客層のニーズに応えています。