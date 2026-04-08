対戦型カードアクションゲーム『英傑大戦　七海の彩旗』において「スペシャルグッズキャンペーン第5弾」4月9日（木）より開催！

株式会社セガ フェイブ

セガグループの株式会社セガ フェイブ(本社：東京都品川区、代表取締役社長執行役員：杉野行雄)は、現在稼働中のアミューズメント施設向け対戦型カードアクションゲーム『英傑大戦 七海の彩旗（以下、英傑大戦）』において、「スペシャルグッズキャンペーン第5弾（以下、本キャンペーン）」を明日2026年4月9日（木）より開催いたします。

本キャンペーンはWeb連動サイト『英傑大戦.NET』に登録し、期間中にキャンペーン実施店舗にてゲームをプレイしポイントを貯めると、ポイントに応じてイラストレーターの匡吉さん、卵の黄身さん、藤居にこさん、竜徹さんによる、本キャンペーン用に描き下ろされたイラストを施した「オリジナルデスクマット『遊戯』」「オリジナルストレージボックス『常夏』」「オリジナルダブルデッキケース『花見』」「オリジナルクリアポスター『冒険』」を獲得することができます。また『英傑大戦』のロゴが入った合皮製の「オリジナルシングルデッキケース」を本キャンペーンでは新たにグッズラインナップに追加いたしました。

あわせて、本キャンペーンでは、各店舗で集めたポイントをデジタルアイテムに交換することができ、武将カード「EX香の前」「EX顔世御前」をはじめ、ゲーム内で使用できる各種アイテムが入手可能です。

5月17日（日）には公式全国大会「天覇傑戦2026」全国決勝大会も控え、ますます盛り上がる『英傑大戦』にご期待ください。

【英傑大戦「スペシャルグッズキャンペーン第5弾」概要】

◇開催期間：2026年4月9日（木）7:00～2026年5月19日（火）27:59

◇開催場所：キャンペーン詳細ページまたは各店舗にご確認ください。

https://eiketsu-taisen.net/campaign_shoplist?c=ee5afa42f8ab0831fc83a0006303f047

◇実施内容：実施期間中『英傑大戦』をプレイすると下記の条件に応じて【店舗ポイント】

を獲得できます。

【店舗ポイント】を集めると店頭交換グッズと交換が可能です。

※キャンペーンへの参加には『英傑大戦.NET』への登録が必要です。

英傑大戦.NET：https://eiketsu-taisen.net/

その他、注意事項や詳細はキャンペーン詳細ページをご参照ください。

「スペシャルグッズキャンペーン 第5弾」詳細ページ

https://info-eiketsu-taisen.sega.jp/archives/6837

■店頭交換グッズ

開催店舗で集めた【店舗ポイント】と交換できます。

【200ポイントで交換】

オリジナルシングルデッキケース

オリジナルデスクマット『遊戯』

Illustration：匡吉

【110ポイントで交換】

オリジナルストレージボックス『常夏』

Illustration：卵の黄身

【100ポイントで交換】

オリジナルダブルデッキケース『花見』

Illustration：藤居にこ

【80ポイントで交換】

オリジナルクリアポスター『冒険』

Illustration：竜徹

■デジタルアイテム

【店舗ポイント】を【共通ポイント】に交換し、『英傑大戦.NET』経由で入手可能です。

※デジタルアイテムは、期間中何度でも交換可能です。

【20ポイントで交換】

武将カード EX香の前

Illustration：匡吉

武将カード EX顔世御前

Illustration：シガタケ

※「EX香の前」「EX顔世御前」は今後他のキャンペーン等で再度提供する場合があります。

※カード印刷には別途1クレジットがかかります。

【それぞれ1ポイントで交換】

縁×2、大判×5、金剛石×20

【製品仕様】

名 称：英傑大戦 七海の彩旗

ジャンル：対戦型カードアクションゲーム

稼 働 日：好評稼働中

プレイ人数：1人

権利表記：(C)SEGA

公式サイト：https://www.eiketsu-taisen.com/

公式X（旧Twitter）アカウント：

@ eiketsu_taisen

大戦シリーズ広報X（旧Twitter）アカウント：

@taisen_ko_ho