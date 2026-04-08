【新発売！】焼き魚を“そのまま瓶に”ゴロっと食感が主役のごはんのお供が久世福商店から新登場

株式会社サンクゼール

株式会社サンクゼール（本社:長野県飯綱町/代表取締役社長:久世良太）は、2026年4月9日（木）より順次、焼き魚の旨みと食感をそのまま楽しめるごはんのお供「ゴロゴロほぐし焼鯵」「ゴロゴロほぐし焼秋刀魚」を発売いたします。焼き魚をもっとお家で気軽に食べていただけるよう開発した人気シリーズの新商品です。その名の通り、丁寧に焼き上げたお魚をゴロッと粗ほぐしに仕上げました。瓶詰とは思えないほど一つ一つが大きくしっかりとした身は、噛むほどに旨味があふれ、ごはんが止まらないおいしさです。

ゴロゴロほぐし焼鯵（あじ）

ゴロゴロほぐし焼鯵 イメージ

魚の旨みを最大限に引き出すため、鯵をこだわりの調味液に一晩じっくり漬け込み、丁寧に焼き上げました。シンプルな味付けだからこそ引き立つのは、焼き魚そのままのようなゴロっとした身の食感と、鯵本来の濃く、まっすぐな旨みです。白ごはんはもちろん、おにぎりやだし茶漬けにしても、焼き魚の香ばしさがふわっと広がります。

価格：税込740円

内容量：80g

賞味期限：360日

発売日：2026年4月9日より順次発売

ゴロゴロほぐし焼秋刀魚（さんま）

人気の王道焼き魚「秋刀魚」を、贅沢に瓶詰めにしました。本商品は、サイズや形の理由で廃棄されてしまう規格外の秋刀魚を活用し、一尾一尾丁寧に選別・加工し仕上げています。「おいしく食べることが、食資源を無駄にしない選択につながる。」そういった背景も持つ、環境に配慮した商品です。旬の味わいを、季節を問わずお楽しみいただけます。

価格：税込740円

内容量：80g

賞味期限：360日

発売日：2026年4月9日より順次発売

久世福商店

日本のうまいものセレクトショップ「久世福商店」は、だしや調味料、ごはんのお供、お菓子などを販売するブランドです。久世福商店のバイヤーが全国をめぐり、そこで出会った誇り高き作り手たちと、うまいもの。その一つ一つに私たちが新たな価値を加えた唯一無二のうまいものを取り揃えます。私たちは作り手とお客様の懸け橋となり、みなさまの食卓に”うまい”をお届けします。

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