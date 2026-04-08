テレビ視聴アプリ「DiXiM Play」がクラウド保存に対応。新サービス「DiXiM U Cloud」で、大切な録画を自分のコレクションに！

株式会社デジオン録画番組のクラウド保存サービス「DiXiM U Cloud」

株式会社デジオン（本社：福岡県福岡市、代表取締役社長：佐野 功）は、2026年4月8日(水)より、録画番組や動画を一元管理し、あらゆるデバイスから視聴できるクラウドサービス「DiXiM U Cloud」(ディクシム ユー クラウド)の提供を開始いたしました。

本サービスは、当社が提供するDTCP-IP対応のテレビ番組視聴アプリ「DiXiM Play」に搭載。本日公開の最新アップデートを適用することで、レコーダーから持ち出した番組をクラウド上へ保存が可能になります。

近年、録画レコーダーやブルーレイディスクを取り巻く環境では、メーカーのサービス縮小や事業見直しの動きが進み、録画番組の保存先の選択肢は以前より限られつつあります。

しかしながら、2026年2月に実施したユーザーアンケートによると、75.4％のユーザーが「録画番組を消さずに長期間保存することがある」と回答しており、その保存手段としては、「レコーダーにそのまま残す」が55％、「ブルーレイ/DVDディスクを利用する」が25％を占めており、今後の市場縮小の影響を受けるユーザーは多いと考えられます。

（詳細は下部【録画した番組の保存方法に関するアンケートの結果】に記載）

こうした状況の中、「DiXiM U Cloud」は録画番組をクラウドに保存することで、録画機器の故障や買い替え時にも安心してご利用いただける新たな保存方法を提供します。

さらに、視聴するデバイスを問わずシームレスに録画コレクションを楽しめる環境を実現します。

■ 録画番組のクラウドサービス「DiXiM U Cloud」

「DiXiM U Cloud」は、お気に入りの録画番組やスマートフォンで撮影した大切な動画を、クラウド上で一元管理できる「自分だけのクラウドストレージサービス」です。

●録画機器の故障や買い替えでも安心の「録画番組バックアップ」

従来、録画番組の長期保存は、ブルーレイディスクやNASへの保存が一般的でしたが、近年これらの選択肢は縮小しつつあります。

こうした背景のもと、「DiXiM U Cloud」は録画番組の新たな保存手段としてクラウド保存を提供します。

機器故障のリスクからコンテンツを守り、大切な録画コレクションを安心・安全に保管するとともに、デバイスを問わない自由な視聴体験を実現します。

●マルチデバイスでシームレスに視聴可能

「DiXiM U Cloud」および本機能を搭載した「DiXiM Play」は、共通のIDでログインすることで、お手持ちの複数デバイスから、お気に入りの録画番組をいつでもシームレスに視聴いただけます。

●視聴環境が圧倒的に安定

従来のレコーダーへのリモートアクセス（宅外視聴）に比べ、クラウド経由でより確実で安定した接続環境により、通信環境に左右されやすい外出先でも、ストレスのないスムーズな番組視聴を実現します。

※一般社団法人放送サービス高度化推進協会（A-PAB）より、2025年10月31日に ”受信機のクラウド録画対応に関する要件”（https://www.apab.or.jp/business/cloud-rec/）が公開され、デジタル放送受信機におけるクラウドの利用が正式に可能となったことを受け、DiXiM U Cloudは正式に提供開始いたしました。

■「DiXiM Play」のクラウド機能として搭載

「DiXiM Play」は、ご家庭のネットワーク（Wi-Fi）を経由して、レコーダーに保存されている録画番組や放送中の番組を、スマートフォンやタブレット、パソコンで視聴できるDTCP-IP対応のネットワークプレーヤーアプリケーションです。

本日公開の最新アップデートを適用することで、以下のクラウド機能をご利用いただけるようになります。

【クラウドにアップロード】

- 録画番組のタイトルを設定- 保存先のリストを設定- 任意のサムネイルを設定- 特定シーンの切り取り機能※「持ち出し機能 (DTCPムーブ機能)」に対応したレコーダー機器が対象となります。

【クラウドからストリーミング再生】

- コンテンツのプレイリスト表示- 倍速再生/連続再生- ピクチャーインピクチャー など[動画: https://www.youtube.com/watch?v=FmXFjabYkH8 ]

■ モニター参加のユーザー様からの貴重なご意見を反映しました

一般公開に先立ち、2026年2月2日から2月27日にかけて、すでにDiXiM Playをご利用いただいているお客様を対象に、本クラウド機能をお試しいただく「モニタープログラム」を実施いたしました。

多数のご応募の中から100名様にご参加いただき、貴重なご意見をいただきました。

■ ご提供について

●ご意見から採用させていただいた機能- 「アップロードはパソコンから行いたい」とのご要望を受け、Windowsパソコンからアップロードが可能な専用ツールの提供を予定しております。現在、開発を進めており、4月末から5月頃の公開を見込んでおります。- 「アップロード後に、録画番組のサムネイルを変更できるようにしてほしい」とのご意見より、アップロード後にサムネイルを変更できる機能を搭載しました。- その他、利用方法が分かりにくい点についてはUIの見直しを行うとともに、録画番組の表示に関しても改善を行いました。

●DiXiM U Cloud のご提供プランについて

DiXiM U Cloudは、以下の２つのプランよりご利用いただけます。

『DiXiM U Cloud スタンダードプラン』

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/173724/table/3_1_cb976d6fdf067cdaf1dd1961503dd7d0.jpg?v=202604080251 ]

『DiXiM Play フルセットプラン』

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/173724/table/3_2_18b594e8a69d645388883d6a968ff2d2.jpg?v=202604080251 ]

●アプリDiXiM PlayのDiXiM U Cloud対応状況について

■ 録画した番組の保存方法に関するアンケートの結果

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/173724/table/3_3_ef26219b0aee189faef1d489be25748d.jpg?v=202604080251 ]

当社では、提供中のアプリ「DiXiM Play」の利用者に対して、「録画した番組の保存方法に関するアンケート」を行いました。

期間：2026年2月24日(火)～3月10日(火)

対象：デジオン製アプリ「DiXiM Play」利用ユーザー 4,074名

方法：インターネットアンケート調査

関連リンク

・DiXiM U Cloud (https://www.digion.com/sites/diximplay/cloud/)

・DiXiM Play (https://www.digion.com/sites/diximplay/)

○デジオン、DiXiMは、株式会社デジオンの登録商標です。

○その他、記載されている会社名、製品名、サービス名は、各社の登録商標または商標です。

