製薬メーカーと共同開発！注目の美容成分を”秒”でチャージする多機能スキンケア誕生

株式会社ウィルミナ

株式会社ウィルミナ（本社:東京都新宿区、代表取締役:幸村潮菜）は、年齢を重ねた肌のすこやかな美しさをサポートする「ランカクゲン 卵殻膜配合オールインワンゲル」を、2026年4月8日（水）よりかがやくコスメ公式店および生活協同組合にて順次販売開始いたします。

◆開発背景

年齢を重ねるにつれて生じる乾燥やハリ・弾力・透明感不足といった肌悩みに対して、しっかりとしたケアをしたい一方で、「毎日のスキンケアを手間に感じる」「話題の美容成分は高価で毎日は続けにくい」という大人の女性の声は少なくありません。

ウィルミナが実施したスキンケア選びに関する調査*²では、「効果のありそうな成分が配合されている」を重視する声が34.3%、「ヒアルロン酸・セラミドなど保湿成分が入っている」が42.0%にのぼり、成分を意識してスキンケアを選ぶ傾向が明らかになっています。こうした「成分買い」の高まりを受け、ウィルミナは注目の美容成分「卵殻膜エキス」*³を厳選。製薬メーカーとの共同開発により、高保湿のクリームをベースにしたゲルに仕上げるとともに、毎日惜しみなくたっぷり使えるコストパフォーマンスの良さも実現しました。

本商品は、化粧水・乳液・美容液・クリームなど1品で8役をこなす多機能性により、スキンケアにかかる時間と手間を大幅に短縮。フタを回す手間を省いたワンアクション容器（ヒンジキャップ）の採用など、大人の女性が毎日快適に使えるシニアフレンドリーな設計にもこだわっています。こだわりの成分による「確かな品質」を、「タイパ」と「コスパ」の両面から無理なく続けられるエイジングケアアイテムとして、大人のすこやかな美しさの元となる基礎美肌力*⁴をサポートします。

◆商品説明

ランカクゲン 卵殻膜配合オールインワンゲル

容量：120g

公式オンラインショップ参考価格：1,830円（税込）

発売日：2026年4月8日（水）

取扱い：かがやくコスメ公式店（Amazon(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GTY1HQXX)、楽天市場(https://item.rakuten.co.jp/otohadalabo/z60v008/)、Yahoo!ショッピング(https://store.shopping.yahoo.co.jp/otohadalabo/z60v008.html)）、生活協同組合にて順次販売

【特長】

注目の美容成分「卵殻膜エキス」などを配合し、製薬メーカーと共同開発した高保湿オールインワンゲル。

乾燥やハリ・弾力・透明感不足といった大人の肌悩みにアプローチし、「基礎美肌力」をサポートします。

1品で8役の多機能タイプ。簡単容器をパカっと開けて、手軽にスキンケアが完了！

忙しい朝や疲れた夜でも、らくらくエイジングケアが叶います。

【卵殻膜とは】

卵の殻の内側にある薄い膜で、まるで皮膚のような役割を果たします。コラーゲンやアミノ酸が豊富に含まれ、ハリや潤いをサポート。肌バランスを整え、エイジングケアにオススメ！

【基礎美肌力とは】

外部刺激から肌を守り、肌内部の潤いを保つという、

肌本来が持っている健やかな機能のこと

ポイント1：卵殻膜エキス配合で、ハリ・ツヤのある肌へ

卵の殻の内側にある薄い膜から抽出した国産卵殻膜を配合。キメを整え、乾燥しがちな年齢肌になめらかさとハリ・ツヤを与えます。さらに、ヒアルロン酸と比べ約125%の保水力を持つプロテオグリカンをはじめ、アセチルグルコサミン、ゴマ油など15種類の美容保湿成分を厳選配合。肌にうるおいのヴェールを作り、ふっくらとしたすこやかな肌へ導きます。こっくりとしたクリームテクスチャーで、うるおうのにベタつきにくい使用感です。

【15種類の美容成分】

加水分解卵殻膜、サクシノイルアテロコラーゲン、加水分解コラーゲン、水溶性コラーゲン、イソステアロイル加水分解コラーゲン、ヒドロキシプロピルキトサン、大豆イソフラボン*⁵、乳酸桿菌、ヨモギ葉エキス、オタネニンジン根エキス、水溶性プロテオグリカン、ゴマ油、アセチルグルコサミン、タウリン、ビタミンD*⁶

【4種のコラーゲン】

サクシノイルアテロコラーゲン、加水分解コラーゲン、水溶性コラーゲン、イソステアロイル加水分解コラーゲン（すべて保湿成分）

ポイント2：“秒”で使えるタイパ設計！

これ1つで8つの役割を果たす多機能ゲル。さらに、フタを回して開ける手間を省いたワンタッチキャップ容器を採用しました。片手でパカッと開けてサッと塗るだけのワンアクションで、毎日のスキンケアをもっと簡単に。

大容量の120g入りで、顔だけでなく年齢の出やすい首元やデコルテまでたっぷりとお使いいただけます。

【1品8役】導入美容液、化粧水、美容液、乳液、クリーム、パック、マスク、フェイスマッサージ

※無香料・無着色・パラベンフリー

*¹ 年齢に応じたうるおいケアのこと

*²「化粧品に関するアンケート」調査時期：2025年10月、回答者数：300名、対象条件：50～70代以上の生活協同組合の組合員女性、調査手法：インターネットアンケート、ウィルミナ調べ（クロス・マーケティング QiQUMOを利用した調査）

*³ 加水分解卵殻膜（保湿成分）

*⁴ 外部刺激から肌を守り、肌内部の潤いを保つという、肌本来が持っている健やかな機能のこと

*⁵ ダイズ種子エキス

*⁶ コレカルシフェロール

■かがやくコスメ公式店

楽天市場店：https://www.rakuten.ne.jp/gold/otohadalabo/

Amazon店：https://www.amazon.co.jp/s?me=A1LXH5WQNRR9BZ&marketplaceID=A1VC38T7YXB528(https://www.amazon.co.jp/s?me=A1LXH5WQNRR9BZ&marketplaceID=A1VC38T)

Yahoo！ショッピング店：https://store.shopping.yahoo.co.jp/otohadalabo/

■株式会社ウィルミナについて

1984年にニチメン株式会社 (現 双日)の一事業部門としてスタート。その後、生活協同組合(生協/組合員数:約3,000万人)の化粧品カテゴリーのトップベンダーとして、化粧品・ヘアケア・オーラルケア・健康食品などの「安全・安心」な商品を提供。現在はECサイト、ドラッグストア等でも販売を行っている。また2015年に誕生した“イビサビューティー”は日本におけるフェムケア製品のパイオニアブランド。 Well-Being & Beauty Company として、あらゆる女性が自分らしく晴れやかに生きる社会の実現を目指している。令和7年度東京都女性活躍推進大賞「優秀賞」受賞。

■ウィルミナ代表取締役 略歴

幸村 潮菜 (ゆきむら しおな)

楽天市場にてコスメ・ウェルネス・マタニティ等の女性向け商材の事業責任者を経て、デジタルマーケティングのスタートアップ経営に参画。その後は商社にてウェルネス領域・医療分野等への投資を伴う事業開発に従事。2022年、株式会社ウィルミナの代表取締役社長に就任。

EYが提供する、社会課題を解決しスケールアップを目指す女性起業家サポートプログラム「EY Entrepreneurial Winning Women(TM) Asia-Pacific class of 2024」日本代表。広島大学オープンイノベーション・アドバイザー。慶応義塾大学大学院経営管理研究科修了。2025年3月より経済同友会会員。

【会社概要】

会 社 名 : 株式会社ウィルミナ

所 在 地 : 本社- 東京都新宿区新小川町 4-1 KDX飯田橋スクエア 3階

代 表 者 : 代表取締役 幸村 潮菜

事業内容 : 生協向け企画・開発事業、生協向け卸事業、ブランド事業、OEM事業

URL : https://www.willumina.co.jp/

【ブランドサイト】

かがやくコスメ：https://kagayaku-cosmetics.com/

Ibiza Beauty ：https://ibizabeauty.net/

大人肌研究所 ：https://otohadalabo.jp/

【ウィルミナのOEMサービス】

40年にわたる化粧品開発の歴史に裏打ちされたノウハウの蓄積と、幅広いパートナー企業との深いコネクションから、マーケティング～企画・製造・販売戦略までを一気通貫で行い、スピーディかつ最適な商品提案で、お客様のご要望を最大限に実現します。

サービスについてはこちら：https://willumina.co.jp/service/oem/

お問い合わせはこちら：wm_oem@willumina.co.jp

【ウィルミナ モニター募集】

ウィルミナでは新しい化粧品やサービスづくりにご参加いただける、〈モニター会員〉を募集中です。

アンケート回答や座談会への参加を通じて、 商品づくりに欠かせない『リアルな声』を直接お聞かせください。

様々なプログラムをご用意しており、楽しみながら商品づくりの舞台裏に関われる特別な機会です。

ウィルミナモニターに登録して、『開発チームの一員』として一緒に新しい価値をつくりませんか？

詳しくはこちら：https://www.kagayaku-cosmetics.com/lp/monitor/(https://www.kagayaku-cosmetics.com/lp/monitor/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=release_20260408_rankakugen)