PRGR、プロゴルファー大槻智春選手と契約

株式会社プロギア

（株）プロギアは、国内男子ツアーで3勝の実力派プロゴルファー大槻智春（おおつき・ともはる）選手と、PRGR（プロギア）ブランドのゴルフクラブ使用契約を締結しました。

大槻選手は男子ツアーのトータルドライビング（ドライビングディスタンスとフェアウェイキープ率をポイント換算した順位）で7季連続トップ5以内となるなど、精度の高いショットと勝負強さ、強靭なメンタルが定評の実力派プロゴルファー。今回の契約は、大槻選手が「PRGR 01 IRON（アイアン）」の高い精度を気に入り、以前から使用していたこと、そして昨年11月にPRGRのプロトタイプドライバーを実戦投入し、「圧倒的な飛距離性能」と「高度なコントロール性能」が同選手に認められたことから正式な契約締結となりました。

PRGRは1983年の創業以来、「ヘッドスピード理論」をはじめとする科学的、物理的な視点から独自のクラブ開発を続けています。正確無比なショット力と鋭い感性を持つ大槻選手の高い要求に応えるためのクラブ開発とサポートを通じてさらなる技術革新を図り、多くのゴルファーに満足いただける高性能なクラブを提供していきます。

大槻智春選手のコメント

「数年前、『PRGR 01 IRON』を使用する際にPRGRさんには細かく対応いただき、それがきっかけで、その後ドライバー、フェアウェイウッドなどもテストしてきました。とくに昨年末にテストしたプロトタイプドライバーには、これまでにない飛距離性能に手応えを感じています。科学的なデータに基づいたPRGRのクラブづくりは、精度を追求する私のスタイルに非常に合っていると感じています。これまでクラブ契約はフリーでしたが、今年はPRGRさんと優勝する喜びを分かち合いたいと思い、契約させていただくことを決断いたしました。応援よろしくお願いいたします。」

大槻智春選手のプロフィール

■氏名：大槻 智春（おおつき・ともはる）

■生年月日：1990年1月26日

■出身地：茨城県

■プロ転向：2010年

■主な戦績

2017年：【下部ツアー】「ザ・ロイヤルゴルフクラブ チャンピオンシップ」でプロ初優勝、AbemaTVツアー賞金王に輝く

2019年：【レギュラーツアー】「関西オープンゴルフ選手権」でツアー初優勝

2022年：「ANAオープン」でツアー2勝目達成

2023年：「パナソニックオープン」でツアー3勝目達成

https://prtimes.jp/a/?f=d81148-81-51f916ff12d8bbf5f8da1283b3c1bcd1.pdf

株式会社プロギア

株式会社プロギアは横浜ゴム株式会社のグループ会社で「FUN TO GOLF」を企業理念に1983年に創業。多くの人にゴルフの”楽しさ・嬉しさ”を体験、実現いただくために活動する総合ゴルフメーカーです。

ゴルフクラブ、ゴルフボール、グッズなどのゴルフ用品以外にも、ゴルファーのレベルアップをサポートするレッスンスクール、解析スタジオなどのソフト事業も展開しております。

URL:https://www.prgr-golf.com/