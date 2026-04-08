【販売店・代理店募集】日常の「歩行」を「筋トレ」に変える、靴に入れるだけのコアフットベッド。お尻・太ももをサポートするエビデンスで、フィットネス・美容・シニア市場へ展開。

「履いて歩くだけ」がボディケアに。姿勢の崩れを根本からサポート、理想のスタイルを日常からデザインする。

合同会社ディーメド

合同会社ディーメド（本社：山梨県上野原市、代表：山川喜正）は、共同代表である理学療法士・根津憲継氏が開発し、骨格から姿勢を補正するインソールブランド『人と足』より、『COCCACU(TM)（骨格インソール）』シリーズの販売を開始。販売代理店・販売店を広く募集いたします。

「ジムに通う時間がない」「痩せにくい」「姿勢が老けて見える」「転倒が怖い」「足・膝の痛みで歩きたくない」――。そんな現代人の悩みを、靴に入れるだけの新習慣が解決します。4,000人以上の足データに基づいた「コアフットベッド理論」による独自の設計で、歩行・姿勢を安定させ、美しい姿勢作りを徹底アシストします。（特許出願中）

■ 「美姿勢・筋トレ・安定歩行」3つの鍵

1. ヒップラインに効く運動をアシスト

着用時に足の骨格を「ニュートラル」な状態にキープ。足元の高い安定感により、歩行時に本来使うべきお尻やふとももをサポート。ダイエットや筋トレのための運動をサポートしたり、姿勢・体幹を安定しやすくすることで、あらゆる世代の歩きやすさ・転倒予防にも最適な選択肢です。

2.履いた瞬間に違いがわかる、体感できるわかりやすさ

AI歩行解析による効果検証では、歩行機能や、体幹の傾きへの影響が実証されています。履いた瞬間に感じられる背筋が伸びる感覚や、足元の高い安定感など、非常にわかりやすい変化が体験できます。そのため整骨院、美容サロン、パーソナルジム、高齢者施設など、こだわりの商品をその場で体感してもらい購買行動につなげる「体感型プロダクト」として活用しやすい製品です。

3. 理学療法士が辿り着いた「コアフットベッド」

従来の柔らかいインソールとは一線を画し、足全体を力強く支え、包み込む「コアフットベッド」。着用時に足の骨格を正しく支えるための「計算された硬さ」を採用。かかとの圧分散を最大73%減少させるなど、足のプロである整骨院やクリニックからも信頼を得ています。

■ シーンに合わせて選べる3つのラインナップ

骨格インソール：ポテンシャル

アクティブな活動を支える、サポート力に優れたハードモデル。

骨格インソール：フットケア

足裏への優しさと安定感を両立したソフトモデル。

骨格インソール：デイリーケア

毎日の歩行をコンディショニングに変えるお手頃価格モデル。

■ 販売パートナー（代理店）様のメリット

現在、全国のフィットネスジム、ヨガスタジオ、美容サロン、整骨院、クリニック、ライフスタイルショップ等のパートナー様を募集しております。

納得感のあるエビデンス

数値化された計測データに裏付けされた体感効果と図解資料により、お客様へ根拠のある提案が可能です。

高いユーザー評価

モニター調査では、約9割のモニター（20代～90代の幅広い層）から効果を実感したという声をいただいています。

小ロット・販促支援からの仕入れに対応

1足からの小ロットから発注可能。販売に自信のない方、販売時に付加価値をつけて単価アップしたい方、販促物のご要望などにも柔軟に対応。販売を全力でバックアップします。

リスクゼロから選べる「3つのモデル」

事業規模やビジネススタイルに合わせて、以下の3つのモデルからお選びいただけます。

強固なストック収入に加え、成約インセンティブも

販売店様には業界最高水準の利益率、販売代理店様には独自の成約インセンティブをご用意しています。詳しくはぜひお問い合わせください。

【無償サンプルご提供中（事業者様限定）】

取扱いをご検討の事業者様に、実際のサポート力を体感いただける無償サンプルをご提供しております。（※数に限りがございます。下記フォームよりお問い合わせください）

ぜひ製品を実際にお試しいただけましたら幸いです。

製品資料請求・無償サンプルお申込みフォーム

まずは製品資料をご請求いただけましたら幸いです。下記フォームよりお申込みいただけます。

（無償サンプルをご希望の方も下記フォームよりお問い合わせください）

資料請求・無償サンプル申し込み :https://forms.gle/Ezh3aMTnmVEU8ssb7

企業情報

合同会社ディーメド

担当者：山川 喜正

メールアドレス：contact@dxmed.jp

企業WEBサイト：https://dxmed.jp/

人と足ブランドサイト：https://www.hitotoashi.dxmed.jp/