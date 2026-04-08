『リネージュM』複数のボスモンスターが襲来する新イベント「古代の砂漠」がスタート！「異世界の冒険者達」や「絆の力！血盟レイドタイムアタック」などさまざまなイベントが開催中

エヌ・シー・ジャパン株式会社

PCオンラインRPG「リネージュ」のモバイル版タイトル『Lineage M(以下、リネージュM)』のサービス、運営をしているエヌ・シー・ジャパン株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:林 元基(イム ウォンキ)、以下エヌシージャパン)は、2026年4月8日(水)に複数のボスモンスターが襲来する新イベントを含むイベント３種の開始をお知らせします。

■古代の砂漠

【開催期間】

2026年4月8日(水) 定期メンテナンス後 ～ 2026年5月13日(水) 定期メンテナンス前まで(予定)

【概要】

期間中、毎週土曜日17時50分より新イベント「古代の砂漠」がイベント専用のワールドダンジョンで開催します。

「古代の砂漠」はSafety Zoneのダンジョンで、レベル75以上のキャラクターが先着1,000人まで入場可能です。

ダンジョン内ではイベントボスモンスターが5分ごとに出現し、討伐を通じて各種報酬を獲得できます。

さらに、ボスモンスターと一般モンスターからは、一定確率で名誉コインや各種製作コイン1種を獲得できるイベントアイテム「砂漠の総合コイン箱(イベント)」がドロップします。

≪「古代の砂漠」の詳細はこちら≫

https://lineagem-jp.com/news_detail?seqNo=24889

■異世界の冒険者達

【開催期間】

2026年4月8日(水) 定期メンテナンス後 ～ 2026年4月15日(水) 定期メンテナンス前まで(予定)

【概要】

期間中、試練ダンジョン「千年九尾狐を倒せ」が登場します。

試練ダンジョンのクリア報酬として、「変身製作コイン」800個」「三蔵法師の蓮華箱(イベント)」１個を獲得できます。

「三蔵法師の蓮華箱(イベント)」からは、アインハザードの祝福と経験値が獲得できる「ネクタリン(イベント)」が獲得でき、さらに定められた確率に基づき、さまざまなアイテムを獲得できます。

低確率で英雄級マジックドールカード「覚醒:孫悟空」獲得の可能性があるこの機会をお見逃しなく！

≪「異世界の冒険者達」の詳細はこちら≫

https://lineagem-jp.com/news_detail?seqNo=24893

■絆の力！血盟レイドタイムアタック

【開催期間】

2026年4月8日(水) 定期メンテナンス後 ～ 2026年4月22日(水) 定期メンテナンス前まで(予定)

【概要】

期間中、血盟レイド「アンタラスの分身」「パプリオンの分身」のタイムアタックイベントが開始しました。

目標時間以内に対象を討伐し血盟レイドが終了すると、それぞれの達成時間に応じた報酬を獲得することができます。

期間中は、タイムアタック対象を含むすべての血盟レイドが、「次元の鍵」1個で挑戦可能となるので、血盟の仲間とより早いクリアタイムを目指して挑戦してみてください。

≪「絆の力！血盟レイドタイムアタック」の詳細はこちら≫

https://lineagem-jp.com/news_detail?seqNo=24890

このほかにも、「血盟に感謝を込めて」や、「ラピッドパス」の登場などさまざまなアップデートが行われました。

≪「2026年4月8日更新のご案内」はこちら≫

https://lineagem-jp.com/news_detail?seqNo=24894

■ゲーム概要

大ヒットゲームとして世界各国で名高い『リネージュ』をもとにした、スマートフォンMMORPGです。

血盟員を導く戦場の主役「君主」、強靭な肉体と攻撃力を誇る「騎士（ナイト）」、遠距離攻撃と精霊魔法に特化した「エルフ」、多種多用な魔法を駆使して相手を翻弄する「魔術師（ウィザード）」、強力な近接攻撃力を誇る「ダークエルフ」、範囲攻撃スキルや妨害スキルを駆使して戦う「銃士」、竜の力を借りて特殊な「覚醒」スキルを使用する「竜闘士」、強靭な肉体で大きな盾と暗黒魔法を操る「暗黒騎士」、片手剣と盾と神聖魔法を操る「神聖剣士」、斧や槍と盾を同時に装備し様々な攻撃や生存に特化したスキルを使用する「狂戦士」、高い攻撃力と多彩なスキルを持ち合わせた「死鎌士」、稲妻を纏い最強の槍を扱う「雷鬼」、「ルーンソード」をメインに扱うペトラの守護者「魔剣士」が紡ぐ、剣と魔法と血の盟約が織り成す唯一無二の世界観。

さまざまな人々が冒険や血盟や戦争を通して交差し、あなたの人生にとって、かけがえのない友人やライバルとなることでしょう。また、アイテムはゲーム内の商店で売却する事ができる他、取引所を通じて他のプレイヤーとのアイテムの売買が可能となり、自分の所有しているアイテムは資産となり、リアルと同じような経済感覚を楽しめます。

【タイトル情報】

タイトル名：Lineage M(リネージュM)

ジャンル：MMORPG

サービス開始日：2019年5月29日

価格：ダウンロード無料・アイテム課金有り

対応プラットフォーム：App Store/ Google Play/ PURPLE(Windows)

開発：NC Corporation

運営元：NC Japan K.K.

コピーライト： (C) NC Corporation. All Rights Reserved.

公式サイト：https://lineagem-jp.com/

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※当プレスリリースの内容は2026年4月8日現在のものです。諸般の事情により予定を変更する場合がございます。