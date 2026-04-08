『ダークゲーマー：月光彫刻師』神話等級アイテムが必ず手に入る！「神話確定＆最大1760連ガチャ」復帰者イベント開催！

株式会社G・O・P

株式会社G・O・P[本社：東京都新宿区、代表取締役社長：申 載明 (シン・ジェミョン)]は、PC及びモバイル向けMMORPG『ダークゲーマー：月光彫刻師』において、2026年4月8日（水）のメンテナンス終了後より、復帰プレイヤーを対象とした超豪華イベントを開始いたしました。

本イベントでは、ログインするだけで「神話等級アイテム」が必ず手に入るほか、最大1760回分のガチャが引けるなど、過去最大級の支援を実施いたします。また、同日より全プレイヤーが参加可能な新ワールドダンジョン「[ワールド]スピレン東部要塞」を実装したことも併せてお知らせいたします。

◆「神話確定」で即戦力！復帰者限定の特別イベント開催

しばらく本作を離れていたプレイヤーの皆様が、最新コンテンツですぐに活躍できるよう、最高レアリティ「神話等級」の獲得を保証する特別なイベントをご用意しました。

●復帰神話確定！特別ログイン

毎日ログインするだけで、キャラクターを劇的に強化する報酬が手に入ります。

- 目玉報酬：最大1760回分の無料召喚選択箱と「神話召喚券選択箱」- イベント期間：2026年4月8日（水）メンテナンス後 ～ 2026年6月9日（火）23:59- 対象者：2026年3月25日（水）メンテナンス以降、ログイン履歴がないプレイヤー特別ログイン報酬●復帰者プレミアムミッション

ゲーム内のミッションをクリアすることで、即座に装備を強化できるアイテムを獲得できます。

- 獲得アイテム例： 「伝説防具/武器+7確定強化スクロール」、「神話召喚変更券」などミッション獲得アイテム

復帰者特別イベントの詳細はこちら：https://dg.pmang.jp/news/3166

◆全世界の強敵に挑め！新ワールドダンジョン「スピレン東部要塞」実装

全地域のプレイヤーが集結する新たな戦場「スピレン東部要塞」が登場しました。

- 復帰者にも優しい設計： 専用バフの付与により、戦闘力が高いプレイヤーでなくても高効率な狩りが楽しめます。- 初登場アイテムを狙え： 本ダンジョンでは、初実装となる神話等級の「靴」や「魔石」を入手するチャンスがあります。

「スピレン東部要塞」の詳細はこちら：https://dg.pmang.jp/news/3170

◆デイリーミッションで「伝説召喚券」をプレゼント！

すべてのプレイヤーを対象とした期間限定イベントも同時開催中です。デイリーミッションの達成で獲得できる「コイン」を集めることで、「神話テュールの強化カード」や「伝説召喚券選択箱」などの豪華アイテムと交換可能です。

さらに、7日間のログインで「英雄スキル精髄選択箱」が最大6個手に入るログインイベントも実施しており、スキル強化を強力にバックアップします。

イベントの詳細はこちら： https://dg.pmang.jp/news/3167

◆『ダークゲーマー：月光彫刻師』とは

韓国の人気小説「月光彫刻師」の原作IPを活用して開発されたMMORPG『ダークゲーマー：月光彫刻師』は、韓国での正式サービス開始後、最初の週末にサーバー飽和状態になり、キャラクターの生成制限がかかるなど大きな注目を集めました。その後もApp Store売上ランキング6位、Google Play売上ランキング7位など好調なセールスを記録し、現在も韓国および台湾をはじめとしたアジア各国でサービスを展開し好評を博しています。

『ダークゲーマー：月光彫刻師』は原作小説の主人公ウィードが大陸を平定した後、数十年が過ぎた世界が舞台となっており、そこで活動する多様な“ダークゲーマー”と呼ばれる存在によって混沌とする世界を描いています。

『ArcheAge』などの有名タイトルで知られるXLGAMESのキム・ギョンテPDが手がけた本作品では、多彩な戦闘の面白さを感じられる豊富なコンテンツを体験することができます。またPCとモバイルのクロスプレイにも対応しており、場所を選ばずいつでも楽しめるタイトルです。

・『ダークゲーマー：月光彫刻師』公式サイト

https://dg.pmang.jp/

・『ダークゲーマー：月光彫刻師』公式X

https://x.com/darkgamer_jp

・『ダークゲーマー：月光彫刻師』公式Discord

https://discord.gg/darkgamer

◆『ダークゲーマー：月光彫刻師』アプリダウンロード

・Windows PC

https://dg.pmang.jp

※公式サイトTOPページの「Download PC Version」をクリック

・iOS（App Store）

https://apps.apple.com/jp/app/id6478105327

・Android（Google Play ストア）

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.xlgames.mldg.jp

◆『ダークゲーマー：月光彫刻師』について

タイトル：ダークゲーマー：月光彫刻師

ジャンル：MMORPG

運営：株式会社G・O・P

開発：XL Games Inc.

対応OS：Windows / iOS / Android

配信日：2024年4月24日

価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）

◆株式会社G・O・Pについて

株式会社G・O・P（https://www.gopcorp.co.jp）は、基本無料で遊べるオンラインゲームのポータルサイト「Pmang」（https://www.pmang.jp）及び「GAMEcom」（https://customer.gamecom.jp）を運営するゲームパブリッシャーです。前身企業（株式会社ゲームオン）の創業時より長期にわたるオンラインゲーム運営実績を誇り、現在は、本格RPG、超リアルFPS、ブラウザゲームやモバイルアプリなど、PCからスマートフォンまで、20タイトル以上の人気ゲームを日本国内に提供しています。

●コピーライト表記

(C) XLGAMES Inc. Moonlight Sculptor: Dark Gamer (R) is a registered trademark of XLGAMES Inc. / GOP is a registered trademark of GOP Co., Ltd. All rights reserved.

※本プレスリリースに記載のある会社名・製品及びサービス名は、各社の商標または登録商標です。