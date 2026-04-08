【Ahrefs 教育パートナー】大学・研究機関・研修プログラムに SEO・マーケティングツールを無償提供、データドリブンな次世代マーケターの育成を支援

Ahrefs pte. ltd.

SEO・AI 検索分析分野で世界をリードする Ahrefs Pte. Ltd.（以下、Ahrefs）は、「Ahrefs 教育パートナー（Ahrefs for Education）」プログラムの提供を日本で開始いたしました。世界のデジタルマーケティング現場では、SEO 分析・競合調査・キーワードリサーチなどのデータドリブンな手法が不可欠なスキルとなっており、教育機関においても、実務水準のツールを活用した実践的な学習環境への需要が高まっています。

大学・マーケティングコース・企業研修プログラムなどの教育機関を対象に、Ahrefs の全マーケティングおよび SEO ツールを学術目的に限り無償で提供し、データドリブンな思考を持つ次世代マーケターの育成を支援します。

▪️ プログラム概要：授業に「プロのツール」をそのまま持ち込む

Ahrefs のオールインワン・マーケティングツールを授業に組み込むことを支援する取り組みを日本で本格展開詳細・お申し込みはこちら :https://ahrefs.com/ja/education

Ahrefs 教育パートナープログラムは、教育機関の講師・インストラクターが Ahrefs のオールインワン・マーケティングツールを授業に組み込むことを支援する取り組みです。学術目的での利用に限り、通常は有償の全ツールに無料でアクセスできます。

企業のマーケティング担当者や SEO 担当者が日常業務で使用しているものと同一のツールを教室に導入することで、学生は在学中から実務水準のデータ分析スキルを習得できます。講師側にとっても、最新の業界データや実際の市場インサイトをもとに講義を構成できるため、教育内容の質・鮮度の両面での向上が期待できます。

海外の教育機関では Ahrefs を積極的に授業にとりいれ、プロのツールを通してマーケティングの実践方法を学んでいる。

すでにAthens University of Economics and Business（アテネ経済ビジネス大学、ギリシャ）Universitat de Barcelona（バルセロナ大学、スペイン）香港中文大學 / The Chinese University of Hong Kong（香港中文大学）など世界の主要大学・教育機関での導入実績があり、グローバルな教育現場での活用が広がっています。

▪️ 利用可能なツール群：SEO からコンテンツ・競合分析まで全機能を網羅

Ahrefs 教育パートナーとして認定されると、以下を含む Ahrefs の全マーケティングおよび SEO ツールに学術目的でアクセスできます。

SEO/AI 分析、ウェブ分析など多岐に渡る機能を教育の場で無料で利用することが可能。

■ 主なツールと活用シーン

- サイトエクスプローラー：競合サイトのオーガニックトラフィック・被リンク状況を分析。競合調査演習に活用- キーワードエクスプローラー：検索ボリュームやキーワード難易度を調査。キーワードリサーチの実践演習に最適- コンテンツエクスプローラー：特定トピックの高パフォーマンスコンテンツを発見。コンテンツ戦略立案の教材として活用- サイト監査：テクニカル SEO の課題を可視化。技術的分析演習に対応- ランクトラッカー：検索順位の変動をモニタリング。マーケティング施策の効果測定を体験- ウェブアナリティクス：ウェブサイトパフォーマンスの計測・分析を実務に近い形で体験

これらのツールを組み合わせることで、SEO の基礎から競合分析・コンテンツ戦略・データレポーティングまで、マーケティング実務を網羅したカリキュラム設計が可能です。

▪️ 対象者：3 つの教育カテゴリに対応

本プログラムは、以下の教育機関・インストラクターを対象としています。

1. 大学の教職者

認定大学に所属する教授および講師。マーケティング・ビジネス・情報系学部での活用を想定しています。研究目的のデータ収集にも活用でき、マーケティング研究や市場分析を行う研究機関・ゼミにとっても有用なデータソースとなります。

2. マーケティングコース講師

マーケティングおよび関連トピックの学習プログラムを提供しているコース・スクールの講師。SEO・デジタルマーケティング・コンテンツマーケティングなどの専門コースへの導入に適しています。

3. トレーニングプログラムインストラクター

広く認知された学習プラットフォーム、ブートキャンプ、または企業研修プログラムでマーケティング講座を担当しているインストラクター。実務直結型のカリキュラムを提供したい企業研修担当者にも対応します。

▪️ 教育機関・講師にとっての具体的なメリット- 授業と実務をシームレスにつなぐ 学生は在学中からプロと同じ環境でデータ分析を学び、卒業後すぐに現場で通用するツール操作スキルを身につけた状態で就職できます。採用企業側からも即戦力として評価されやすくなります。- 最新のリアルデータで講義の質を向上 Ahrefs は独自クローラーによる高鮮度データを提供しています。実際の市場データをもとにした講義・演習が実現し、学びの深度と実践性が高まります。- 研究・調査への活用 マーケティング研究・消費者行動分析・業界トレンド調査など、学術研究のデータソースとして Ahrefs のデータベースを活用できます。検索トレンドや競合構造の分析など、定量的な研究へも応用可能です。- 完全無償での導入（学術目的に限る） ライセンス費用なしで全機能にアクセスできるため、予算制約のある教育機関でも導入障壁なくスタートできます。- データドリブンなマーケターの輩出による社会的インパクト デジタルマーケティング人材の需要が高まる中、データに基づく意思決定ができる人材を継続的に輩出することは、教育機関の社会的評価向上にもつながります。▪️ 担当者コメント

「デジタルマーケティングの現場では、データに基づいた意思決定がますます重要になっています。Ahrefs 教育パートナープログラムは、学生が在学中からプロと同じ環境でデータ分析を学び、即戦力として活躍できる人材として巣立っていくことを支援するための取り組みです。日本の大学・研究機関・研修プログラムの皆様にも、ぜひご活用いただければ幸いです。」

Ahrefs 日本マーケティング統括 河原田 隆徳

▪️ プログラム申し込み方法

Ahrefs 教育パートナーへの参加は、以下の専用ページよりフォームにご記入いただくことで申請できます。審査のうえ、認定された教育機関には全ツールへのアクセスが付与されます。

申し込みページ：https://ahrefs.com/ja/education

▪️ 会社概要独自クローラーと高精度なデータ技術で、データドリブンなマーケティング戦略を支援する Ahrefs（エイチレフス）

Ahrefs Pte. Ltd.（エイチレフス）は、世界トップレベルの規模を誇る独自クローラーとデータ技術により正確かつ鮮度の高いデータを収集・解析し、世界をリードする SEO 分析機能を主軸とし、AI 検索分析、AI コンテンツ作成、ウェブトラフィック分析、SNS 投稿などマーケティング機能を網羅したオールインワン・マーケティングツール「Ahrefs（エイチレフス）」を開発・提供しています。世界 180 カ国以上を超えるユーザーに利用され、競合分析からコンテンツ戦略まで、データに基づいた効果的なマーケティング戦略の立案・実行を支援しています。

- 会社名：Ahrefs Pte. Ltd.- 所在地：16 Raffles Quay, #33-03 Hong Leong Building, Singapore 048581- 公式サイト：https://ahrefs.com/ja/- 教育パートナープログラム：https://ahrefs.com/ja/education- 公式Xアカウント：https://x.com/AhrefsJP