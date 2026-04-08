「Japan Cider Awards 2026」開催決定！｜“売れる理由”を可視化する品評会、第7回開催！

一般社団法人日本シードルマスター協会

一般社団法人日本シードルマスター協会(https://jcidre.com/)（以下、当協会）は、全国のシードルメーカーおよび輸入事業者の皆様を対象に、「Japan Cider Awards 2026」を開催いたします。

本アワードは、単なる品質評価にとどまらず、「市場で選ばれる理由」を明確にし、販売につなげることを目的とした品評会で、今年で7回目となります。

エントリーにより、自社商品の評価・記録・発信を通じて、認知拡大や販売機会の創出につながる点が大きな特徴です。

■流通・販売のプロによるブラインド審査

審査は、流通・小売・飲食の第一線で活躍するプロフェッショナルが担当。

実際の販売現場に基づいたブラインド審査により、

・消費者に選ばれる味わい

・店頭・メニューで扱いやすい特性

・継続的に販売されるポテンシャル

といった観点から評価を行います。

■「評価・記録・発信」を一体設計

本アワードは、単発の受賞に終わらず、ブランド価値を積み上げる仕組みとして設計されています。

１. 評価 ⇒ 市場視点での品質評価を獲得

２. 記録 ⇒ 全出品銘柄を掲載した「Cider Book 2026」を制作（紙・電子）

３. 発信 ⇒ 記事化・コミュニティ連携により継続的に露出

■全出品銘柄掲載「Cider Book 2026」

出品銘柄はすべて、「Cider Book 2026」に掲載されます。

商品特性や背景情報を整理し、“選ばれるための情報”として市場に届けます。

※参考

2024年版：https://x.gd/Evdr9(https://jcadoc.jcidre.com/ebook2024/?fbclid=IwY2xjawQUekVleHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZAEwAAEe8ui3wgRQeKjz3jwA7K786RVbXtXFZNVBnVf66HCfZ-AXHUoxQxm1n7ZCHyE_aem_wd5k2-20Gs9N_OFKyBPIEQ)

2025年版：https://x.gd/0cFYI(https://jcadoc.jcidre.com/ebook2025/?fbclid=IwY2xjawM68TJleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFqWUs2ZTlsQ2Ywc2I5VFRFAR7C0xw-C4t8hKkqIZDC9ZjN4c9cDN1hWTCFI-z4lbvjCt6c0oYJniyOzffXmQ_aem_4MFTdEI1TYPGNOYUZgvvSA&pNo=1)

■取材・記事化「シードル紀行」(https://jcidre.com/brewery-tour/)

出品者には、取材・記事化の機会を提供（オプション）。

単なる商品紹介ではなく、

・生産背景

・こだわり

・ブランドストーリー



を発信することで、購買理由の形成とブランド認知の強化につなげます。

※「シードル紀行」過去掲載分（掲載イメージ）

・サンクゼールワイナリー：https://jcidre.com/bt-stcousair/

・林檎学校醸造所：https://jcidre.com/bt-5gaku/

■交流会によるリアル接点の創出

生産者・流通・飲食・消費者が直接つながる交流会を開催。

評価結果を「その場の取引・導入」に結びつける場として機能します。

■ラベルデザイン部門も実施

味わいだけでなく、購買の第一接点であるラベルデザインも評価。

“手に取られる理由”を含めた総合的な商品価値を可視化します。

■コミュニティとの接続

当協会が保有する、

・シードルファンコミュニティ（約1,200名）

・シードルアンバサダー（約500名）

との接点を活用し、評価結果を実際の消費行動へと接続していきます。

■本アワードの価値

本アワードは、

・商品の強みを言語化し

・市場に伝わる形で整理し

・継続的に発信する

ことで、「売れる構造」をつくることを目的としています。

エントリーすることで、単なる受賞にとどまらず、

・ブランドの蓄積

・認知の継続的拡大

・販売機会の創出

へとつながります。

現在、全国のシードルメーカー・輸入事業者を対象にエントリー受付中です。

多くの皆様のご参加をお待ちしております。

▼エントリー・詳細はこちら

https://jcidre.com/jca-entry/



＜お問合せ＞

一般社団法人日本シードルマスター協会

担当：阿部

〒105-0013

東京都港区浜松町2-2-5 浜松町ダイヤビル2F

電話 090-45983-7776

info@jcidre.com