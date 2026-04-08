第6回芋フェスＩＮ名古屋オアシス21　2026年4月25日26日開催決定！

株式会社ロト

2026年も大好評の芋フェス！が2026年4月に、半年ぶりに名古屋オアシス21に帰ってくる。

芋フェス！ＩＮ名古屋オアシス21が2026年4月25日-26日（土日）に開催されることが発表された。

ＧＷ突入、本格的な春シーズンに入ったＧＷに楽しい芋フェス！でＧＷを楽しめるイベントになることは間違いない。

今回は、焼き芋としてモンドセレクション金賞を世界初受賞した店舗も出店を予定しているのも注目ポイントだ。

東海地方を中心に延べ42万人以上を動員している芋フェス！

今年の伊東では日本テレビ系「DayDay.」にて内容が全国放送で紹介されております。その他、中京テレビ「前略、大とくさん」、ＣＢＣテレビ「なるほどプレゼンター!花咲かタイムズ」等では生中継で紹介されるなど、各種マスメディアからの取材も多数受けております。

タイミングによっては商品が売り切れてしまう、店舗もあるため、ご来場はお早めにお願い致します。

また本イベントは入場料は無料ですので、どうぞお気軽にお立ち寄りください。

詳しい出店者は来週に発表されるのでお楽しみにしてください。

イベント名：第5回芋フェス！IN名古屋オアシス21

開催日時 ：2026年4月25日(土)10:30～18：30

4月26日(日)10:30～18:00小雨決行

開催場所 ：〒461-0005 名古屋市東区東桜一丁目11番1号

アクセス ：地下鉄栄駅直結

参加費／チケット料金：無料

URL ： 第6回芋フェス！IN名古屋オアシス21

https://www.imo-fes.com/

Instagram

https://www.instagram.com/imofesruiida/

本イベントの収益は株式会社ロトの運営する障がい者施設の利用者に対する工賃として支給されます。

当日スタッフには当事業所の利用者も勤務しております。対応が遅いこともありますがどうかよろしくお願いいたします。

各種マスメディアからの取材も随時お受けいたします。お気軽にご連絡ください。