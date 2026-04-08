スイートな色と香りに満ちた世界へと誘う期間限定イベント『INSIDE THE DIOR ADDICT SWEET SHOPディオール アディクト キャンディ ショップ』

パルファン・クリスチャン・ディオール・ジャポン株式会社

ようこそ「ディオール アディクト キャンディ ショップ」へ

ここはキャンディのように甘くカラフルで、誰もが夢中になるスイートな色と香りの世界。

思わず笑顔になるディオール アディクト キャンディ ショップで、スイートな物語の魅力に包まれて。

パルファン・クリスチャン・ディオールは、大人気の「ディオール アディクト リップ グロウ オイル」と「ディオールアディクト フレグランス」を祝福し、「INSIDE THE DIOR ADDICT SWEET SHOP ディオール アディクト キャンディ ショップ」を、2026年4月22日（水）～28日（火）までの7日間、アットコスメトーキョーにて開催いたします。

ディオール メイクアップ クリエイティブ＆イメージ ディレクターのピーター・フィリップスと、パフューム クリエイション ディレクターのフランシス・クルジャンは「メイク」と「フレグランス」という2つのクリエイションを、ディオールアディクトの遊び心あふれるひとつの世界観で表現し、好評を博しています。

新たな魅力で生まれ変わった「ディオ―ル アディクト リップ グロウ オイル」は、“厚膜ぷっくり感”を叶える新ケアオイル グロス。スパークリー、グレイズド、ジューシーの異なるニュアンスをもつ3つの新フィニッシュで、キャンディのように甘く輝き、カラフルに唇を彩ります。

そして、ディオール アディクトの3つのフレグランスは、バニラホイップに包まれた、ローズ、アイリス、ジャスミンのフルーティーな甘さ輝く香り。思わず笑顔になるディオール アディクト キャンディ ショップで、スイートな物語の魅力に包まれて。

2つの新製品とともに、イベント期間中でしか手に入らない人気アイテムの限定品が揃います。ディオール アディクト リップ グロウ オイルからは、アットコスメ数量限定色の発色とツヤが溶け合いヌーディに色づくピンクブラウンの081 ラテと、甘酸っぱい果実のようにジューシーなピンクの007 ラズベリーが登場します。また、数量限定色として登場した大人気シェード、088 モカと046 クランベリーがイベント期間に再登場します。大人気のピュア カラー ティント バーム ディオール アディクト リップ グロウからは、アットコスメ数量限定色として、華やかな血色感を与えるローズ コーラルの033 コーラル ピンクと、可憐に色づくコーラル ピンクの061 ポピーコーラルが登場。

さらに展開店舗数量限定色として登場した大人気シェード、038 ソフト ヌードがイベント期間に再登場します。肌に溶け込むようになめらかに馴染むヌード ピンク シェードです。ディオール アディクトのリップ グロウ オイルとリップ グロウのコンビネーションで異なる輝きを重ねて、自分たちだけの発色を楽しんで。またステッカーを使って人気リップ グロウ オイルを楽しく学べるイベント限定アクティビティも。

さらに、人気アイシャドウ パレットディオールショウ サンク クルールから、展開店舗数量限定色の151 マシュマロが登場します。マシュマロのような柔らかさを感じさせる、繊細で柔らかな発色と喜びに溢れた抗いがたいほどに輝かしいコーラル ハーモニー。鮮やかなコーラルと輝きを放つホワイト、ピンクとライラックが繊細に溶け合う遊び心と煌めきをお楽しみいただけます。

INSIDE THE DIOR ADDICT SWEET SHOP

ディオール アディクト キャンディ ショップ

開催期間：2026年4月22日（水）～ 28日（火）

11:00-21:00

会場：アットコスメトーキョー

住所：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1丁目14-27

入場：入場無料、会場購入特典あり

メイクカウンセリング希望の方は予約制 2026年4月8日（水）より予約開始

イベント特設ページ：https://www.cosme.com/products/list.php?name=dior_addict_sweet_shop

展開店舗数量限定色

ディオールショウ サンク クルール

151 マシュマロ

8,700円（本体価格） ／ 9,570円（税込価格）

アットコスメ数量限定色 081 ラテアットコスメ数量限定色 007 ラズベリー数量限定色 088 モカ数量限定色 046 クランベリー

ディオール アディクト リップ グロウ オイル

各4,500円（本体価格） ／ 各4,950円（税込価格）

アットコスメ数量限定色 033 コーラル ピンクアットコスメ数量限定色 061 ポピー コーラル展開店舗数量限定色 038 ソフト ヌード

ディオール アディクト リップ グロウ

各4,500円（本体価格） ／ 各4,950円（税込価格）

@DIORBEAUTY

#DIORADDICT

#ディオールアディクトキャンディショップ

ピーチ グロウ & 041 ピーチーロージー グロウ & 077 ロージー キャンディパープル グロウ & 104 ブラック チェリー

スパークリー フィニッシュ

077 ロージー キャンディ085 カップケーキ086 ミンティー087 スパイシー

ジューシー フィニッシュ

001 ピンク

006 ベリー

012 ローズウッド

015 チェリー

041 ピーチー

グレイズド フィニッシュ

031 ストロベリー

074 ジェリー

104 ブラック チェリー

ディオール アディクト リップ グロウ オイル

全16色（うち数量限定4色） 各4,500円（本体価格） ／ 各4,950円（税込価格）

ディオール アディクト ロージー グロウ（オードゥ パルファン）

ディオール アディクト パープル グロウ（オードゥ パルファン）

ディオール アディクト ピーチー グロウ（オードゥ パルファン）

30mL 各8,600円（本体価格） ／ 各9,460円（税込価格）

50mL 各13,800円（本体価格） ／ 各15,180円（税込価格）