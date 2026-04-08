神奈川・横浜デスティネーションキャンペーン　プレキャンペーン　オープニングイベント開催！

神奈川・横浜デスティネーションキャンペーン推進協議会

神奈川県、横浜市はJRグループと共同し、2027年４～６月に開催する神奈川・横浜デスティネーションキャンペーンを開催します。これに先立ち、プレキャンペーンを2026年４～６月まで開催中！

このプレキャンペーンを盛り上げるオープニングイベントを下記のとおり開催します。



神奈川県ゆかりの芸人「ヨネダ2000」「囲碁将棋（神奈川県住みます芸人）」のステージのほか、鉄道キャラクターや「GREEN×EXPO 2027」公式マスコットキャラクターのトゥンクトゥンクなども登場します。



【日時】

2026年４月11日（土）10:30～17:00



【場所】

新都市プラザ

（そごう横浜店 地下２階正面入口前／ＪＲ横浜駅東口から徒歩約５分）



【内容】

「ヨネダ2000」「囲碁将棋」によるお笑いライブ、サイン入り神奈川・横浜DCオリジナルノベルティがもらえるクイズ大会も！

また、駅長の制服を着て親子で写真が撮れるフォトスポットもご用意しています。

【ステージイベント スケジュール】

11:30～

福も笑いも大集合！開幕スペシャルステージ

縁起の良い中国獅子舞でスタート！

11:50～

囲碁将棋・ヨネダ2000・トゥンクトゥンクが会場を一気に盛り上げる！

12:30～12:55

相州乱破 風魔による迫力の殺陣アクション！

13:30～14:10

お笑い爆笑ライブ１. お笑いコンビ「囲碁将棋」

14:30～14:50

先着40組限定！トゥンクトゥンクと記念撮影会

GREEN×EXPO 2027公式マスコットキャラクターが登場！

15:30～16:10

お笑い爆笑ライブ２. お笑いコンビ「ヨネダ2000」

16:30～17:00

推しまくれ！神奈川県の鉄道キャラクターエキタグ選挙2026

電ちゃん・ヨコハマウスと撮影会

週末はぜひ神奈川・横浜にお越しください！

＼神奈川・横浜デスティネーションキャンペーン 公式サイトはこちら(https://www.kanagawa-kankou.or.jp/kanagawayokohamadc)／

【主催団体】

神奈川・横浜デスティネーションキャンペーン推進協議会

イベントスケジュール