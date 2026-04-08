新日本ビルサービス株式会社の「まちづくり型ビルメンテナンス」が「日本のサービスイノベーション2025」に選出

新日本ビルサービス株式会社

新日本ビルサービス株式会社（代表取締役：関根一成、以下「当社」）が展開するサービスモデル『まちづくり型ビルメンテナンス』が、公益財団法人日本生産性本部が主催する「日本のサービスイノベーション2025」に選出されたことをお知らせいたします。

■ アワードについて

『日本のサービスイノベーション』は、公益財団法人日本生産性本部が主催する業界横断型のアワードです。今回は、タイミー（スキマバイトサービス）やタクシーアプリGOなど、多様な分野における革新的サービスと並び、当社の取り組みが選定されました。

▶受賞ページ：地域社会を元気にする国内初「まちづくり型ビルメンテナンス」(https://service-safari.jp/case_a/3619/)

■ 『まちづくり型ビルメンテナンス』とは

従来、ビルメンテナンス事業は施設の維持管理を主な役割としてきました。しかし、当社の『まちづくり型ビルメンテナンス』は、この枠組みを刷新した、ビル管理と地域コミュニティ創出を一体化した新モデルです。

具体的には、当社が管理する施設内で地域事業者や住民が集う『彩の国マルシェ』を定期開催することで、以下の価値を同時に提供します。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/180717/table/2_1_0fff7bbddbe91a1207510da9397d3849.jpg?v=202604080251 ]

『彩の国マルシェ』とは……

当社がエンジェル企業として支援している『NPO法人彩の国地域活性化協会』（代表理事：佐々木 輝伸）が企画運営を行う地域共創活動です。

埼玉県の食に携わるみなさまやクリエイター達にご出店いただき、埼玉県の食とカルチャーをアピールしていくことを狙ったイベントです。

彩の国マルシェ公式HP：https://sainokunimarche.com/

彩の国マルシェ公式Instagram：https://www.instagram.com/sainokunimarche/

■ 選定の背景

少子高齢化や都市・地方を問わない空洞化といった社会構造の変化により、商業施設やオフィスビルの稼働率低下は全国的な課題となっています。当社の本モデルは、ビルメンテナンスという既存業種の役割を拡張し、社会課題解決に直結する具体的手法として評価されました。

▶新日本ビルサービス株式会社 地域創生事業（彩の国マルシェ）ページはこちら(https://www.snb.co.jp/service/property-management/sainokuni-marche)

■ 代表取締役 関根一成のコメント

「ビルメンテナンス会社がまちを元気にする――そのビジョンを形にした取り組みが、業界を超えて評価していただいたことを大変光栄に思います。今後も施設オーナー様・地域の皆様と連携しながら、建物の価値と地域の活力を共に高めるサービスを進化させてまいります」。

■ 会社概要

会社名：新日本ビルサービス株式会社

代表者：代表取締役 関根 一成

事業内容：ビルメンテナンス事業、プロパティマネジメント事業、地域創生事業 ほか

ホームページ：https://www.snb.co.jp/

■ 本リリースに関するお問い合わせ先

新日本ビルサービス株式会社 広報担当 石田

TEL：(048)667-3900 MAIL：info@snb.co.jp

※ 掲載・取材のご依頼はお気軽にお問い合わせください。

新日本ビルサービス株式会社

ビルメンテナンス・商業施設運営代行・感染対策清掃などをはじめとした、ファシリティ（施設・設備・建物）に関する幅広いサービスを、自社施工にこだわって提供する会社です。ファシリティの価値を最大化し、課題を解決する、建物オーナー様の「事業パートナー」として、技術と人間力の向上に日々取り組んでおります。