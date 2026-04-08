【春到来！】春の訪れを感じるこの季節に、柚子の爽やかな香りを楽しむ春限定バーガー2種が登場

株式会社総合近江牛商社

株式会社総合近江牛商社が運営する「近江牛バーガーSUDAKU（滋賀県蒲生郡竜王町）」は、春風香る季節に合わせた新商品「ゆずバーガー」「ゆずたまバーガー」を販売開始いたします。柚子の爽やかな香りで軽やかに仕上げた「ゆずバーガー（税込850円）」と、卵のコクを加えた満足感のある「ゆずたまバーガー（税込950円）」をご用意。アウトレットへのお出かけやドライブのお供にも最適なグルメバーガーとして、春限定の特別な味わいをぜひお楽しみください。



その他の関連記事はこちらから。

詳細を見る :https://omihachiman.keizai.biz/headline/69/

【新商品のご説明】

1. 柚子の爽やかな香り

ひと口食べた瞬間に広がる柚子の香りが、肉の旨みを引き立てながら後味をすっきりと仕上げる。春風のような軽やかさをぜひ体感してください。

2. 軽やかで食べやすい設計

すだくパティのコクに柑橘の酸味を重ねることで、重さを感じさせない絶妙なバランスに。気づけば最後まで一気に食べ進めてしまう仕上がりです。

3. お出かけに最適なグルメバーガー

三井アウトレットパーク滋賀竜王からすぐという立地柄、アウトレットやドライブのお供にぴったり。手軽に楽しめるのに満足感も高く、春限定だからこそ今だけ味わえる特別な一品です。

【商品概要】

商品名： ゆずバーガー/ゆずたまバーガー

価格： 850円/950円（税込）

販売店舗： 近江牛バーガーSUDAKU（滋賀県蒲生郡竜王町大字薬師字山林1171-4）

近江牛バーガーSUDAKUについて

近江牛100％バーガーの美味しさをとことん追求した結果、とにかく出来立てにこだわったハンバーガーを開発。 衛生面に最大限考慮し最新設備を駆使した新工場にて加工した近江牛のミンチは鮮度が高く、さらに通常、焼肉店で提供するカルビやロースをミンチにすることで、これまでにない味わいと風味を実現しました。

株式会社総合近江牛商社について

2019年1月創業、2020年6月現法人設立後、食肉卸事業・輸出業・外食小売り業を中心に成長してきました。2024年7月には新工場を設立し新たな最新設備機器を導入しました。屠畜場からのアクセスも良く、屠畜後、冷蔵状態で入荷され最終加工状態までワンストップで商品化を実現しました。今回の近江牛バーガーSUDAKUへ納品する近江牛ミンチも無菌加工室にて当日加工最短納品を行っています。 また、「近江牛で世界中を幸せにする」の経営理念をさらに加速させることを念頭に近江牛の輸出業を加速度的に成長させてまいります。

会社情報

社名：株式会社総合近江牛商社

代表取締役 ： 西野 立寛

本社 ： 〒524-0022 滋賀県守山市守山1丁目4-14

事業内容 ： 外食事業、フランチャイズ事業、食肉卸・食肉加工事業、輸出業、中食事業、観光事業

オンラインストア：https://www.omigyu-store.jp/

ウェブサイト ：https://omigyucorp.co.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/yakiniku.sudaku.official/

X：https://twitter.com/sudaku0118/

Youtube：https://www.youtube.com/@wagyuacademy