月額1万円から新規事業を立ち上げ。AI×テンプレートで開発期間1/10を実現する「MVP fast」βリリース

株式会社TUKURO

株式会社TUKURO（本社：東京都品川区、代表取締役：藤井俊祐、以下TUKURO）は、新規事業のプロダクト開発を高速化するプラットフォーム「MVP fast」（ https://mvp.tukurokikai.com/ ）を正式リリースいたしました。AI×テンプレート×モジュール方式により、月額23,920円から、最短2営業日で

MVP（実用最小限のプロダクト）を構築できます。

サービス概要

「MVP fast」は、新規事業を始めたいが「開発コストが高い」「何から手をつければいいかわからない」という課題を解決するプラットフォームです。4つのサービスラインで、アイデアの検証からプロダクト構築、事業成長まで一気通貫で支援します。

4つのサービスライン

■ MVP診断

ビジネスアイデアの実現可能性をAIが診断。課題整理から始められる（無料）

■ テンプレート

全23種の実績あるテンプレートをベースに、ゼロから作らずプロダクトを構築。最短2営業日で開始

■ フェロー

CxOレベルの経営知見を持つプロフェッショナルが、MVP開発から事業成長までハンズオンで伴走

■ 壁打ちセッション

事業アイデアの壁打ち相談。方向性の整理やフィードバックを無料で提供

開発背景

中小企業庁の調査によると、新規事業の約7割は3年以内に撤退するとされています。その主要因の一つが「プロダクト開発の初期コスト」です。

開発会社に依頼すれば数百万円、エンジニアを採用すれば年間1,000万円以上。ノーコードツールはコストを抑えられる一方、カスタマイズの限界やセキュリティの不安、ベンダーロックインのリスクがつきまといます。

TUKUROは、この「品質とコストのジレンマ」を、テンプレート×モジュール×AIという仕組みで解消しました。実績のあるテンプレートを基盤に、セキュリティモジュールや機能モジュールを組み合わせることで、ゼロからの開発を不要にしています。

テンプレートラインナップ（全23種）

用途に応じた3カテゴリ・23種類のテンプレートを用意しています。

ベーシック（7種類）

ウェイティングリスト/LP、業務管理ダッシュボード、CRM、見積もり・請求管理、ポートフォリオサイト、アンケート・フォームビルダー、在庫管理システム

スタンダード（9種類）

Eコマース、マーケットプレイス、予約・順番管理、人材紹介プラットフォーム、会員制メディア、SaaSスターターキット、オンラインスクール、イベント管理プラットフォーム、不動産ポータル

AIエージェント（7種類）

社内ナレッジBot、カスタマーサポートBot、リード獲得Bot、議事録自動生成、AI業務アシスタント、AIコンテンツ生成ツール、AIデータ分析ダッシュボード

他サービスとの比較優位

パッケージプラン

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/161584/table/6_1_f8a84f2eddb124df07ed7a87d0fb86d2.jpg?v=202604080951 ]

目的別に最適なテンプレートとモジュールをセットにした6つのパッケージプランを用意。すべてのプランにホスティング・SSL・基本セキュリティ・メールサポート・月次アップデートが含まれます。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/161584/table/6_2_570a926dde202cf13889bd72855456ed.jpg?v=202604080951 ]モジュール追加[表3: https://prtimes.jp/data/corp/161584/table/6_3_cbf59de2fac53c9dfba00d9170dbf2cf.jpg?v=202604080951 ]

代表コメント

株式会社TUKURO 代表取締役 藤井 俊祐

2024年、約半年間を東南アジアやインドで過ごしました。現地で感じたのは、日本のプロダクト品質やサービス設計力が世界で通用する一方、それを形にするスピードとコストの壁が、多くの挑戦を止めているという現実です。

「アイデアはあるのに、作れない」--この課題を解消するために、MVP fastを開発しました。実績あるテンプレートとモジュールの組み合わせにより、品質を落とさず、開発の初速を圧倒的に高める。新規事業の成功確率を1%でも上げることが、私たちの使命です。

TUKUROは「日本の価値を、世界のチカラに。」をミッションに掲げています。MVP fastが、一人でも多くの挑戦者の最初の一歩を後押しできれば幸いです。

ターゲットユーザー

■ スタートアップ：MVP開発・プロトタイプ検証・資金調達前の実績づくり

■ 社内新規事業担当者：PoC開発・業務効率化ツール・DX推進プロジェクト

■ フリーランス・副業：自社サービスの立ち上げ・クライアント向けツール開発

今後の展望

TUKUROでは、MVP fastを軸に以下の取り組みを進めてまいります。

会社概要

本件に関するお問い合わせ先

- テンプレート拡充：業界特化型テンプレートの追加（医療・教育・金融領域など）- フェローネットワークの拡大：各業界のCxO経験者を中心に、伴走支援体制を強化- AIマッチング精度の向上：事業フェーズや課題に応じた最適なテンプレート・フェローの自動提案- グローバル展開：東南アジアを皮切りに、日本発のMVP開発プラットフォームとして海外市場への展開を検討[表4: https://prtimes.jp/data/corp/161584/table/6_4_a63ad7d399a91e80bb558151bad3a94f.jpg?v=202604080951 ]

株式会社TUKURO

E-mail：info@tukurokikai.com

URL：https://tukurokikai.com/