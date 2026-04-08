家庭用に、プロの強さを。33万台売れた理由は妥協なき高品質

株式会社YOCABITO

株式会社ＹＯＣＡＢＩＴＯ（本社:岐阜県岐阜市、代表:菅野祐介）が展開するホームジム向けトレーニング器具ブランドLEADING EDGE（リーディングエッジ）のトレーニングベンチシリーズが、累計販売台数33万台を達成いたしました。発売以来、ユーザーの声を反映した細やかな改良を重ね、初心者から本格派トレーニーまで幅広い層の「宅トレ」を支えてきたベストセラーアイテム。33万人のボディメイクに寄り添ってきたブランドとして、今後も日本のホームジム環境を牽引してまいります。

※2012年1月～2026年3月 ECサイト販売の合算 自社調べ。

▼LEADING EDGE とは

「トレーニングも、家族との時間も、一切妥協しない」そんな志を持つ人のためのホームジムブランドです。ジムへの移動やマシンの待ち時間をゼロにすることで、浮いた時間を大切な家族とのひとときに。高耐荷重・高品質なスペックは、自宅でのハードな高重量トレーニングを安全に支えます。効率を究め、強さを求める。LEADING EDGEは、理想の身体と豊かな暮らしを両立させる、賢い選択肢です。

コロナ禍を機に加速した「ホームジム」需要は、現在も生活の一部として定着しています。移動時間の削減やマシンの順番待ちといったストレスを排除し、限られた時間を最大限有効活用したいというタイパ重視のライフスタイルがあります。

その中で、LEADING EDGEが選ばれ続ける理由は、徹底した「ユーザー目線の品質」にあります。自宅でのハードなトレーニングを支えるべく、第三者機関による厳格な高耐荷重検査をクリア。プロユースに匹敵する堅牢性と安全性を、家庭用として追求し続けてきました。この「安心感」と「利便性」の高度な両立が、33万人ものユーザーに支持された最大の要因です。

購入者様によるSNS投稿

実際にご使用いただいている投稿の一部をご紹介させていただきます。

皆さまがシェアしてくださるリアルな声が私たちの何よりの励みです。

※ご本人の許可を得て掲載しています。

特に人気の高いモデル２品の紹介

マルチポジションベンチ

3点支持フレーム構造

高重量時のシートのしなりを大幅に軽減する3点支持フレーム構造。

その耐荷重は300kg（検査済み）。身体を支え、負荷を逃さずに本格的なトレーニングが可能です。

8cm厚複合シート

厚さ8cmの頑丈な4層構造シートを採用し、スチール製の補強フレームにより高い耐久性と安定感を実現しています。シート幅は27cmに設計され、トレーニング中の肩甲骨の動きを妨げません。これにより、従来の製品よりも可動域が広がり、よりスムーズで効果的な筋力トレーニングをサポートします。

よりシートの質にこだわったハイグレードモデル

圧縮されたチップウレタンを採用することで沈み込みが少なく、耐久性の高い4層構造のクッションにグレードアップ。更にシートをスチールフレームで補強しました。高重量を扱う本格トレーニング仕様となっています。

マルチポジションベンチコンパクト

コンパクトでホームジムに最適

「シートの品質」「耐荷重300kg」などの安全性はそのままに、限られたスペースで十分なパフォーマンスが発揮できるように改良を行いました。トレーニングベンチが「部屋のスペースを占領してしまう」悩みを解決。

シートが少し短くなりコンパクトな見た目に。特にインクラインでのトレーニングに最適で、上半身を集中的に鍛えたい方にオススメです。場所を取らず、すっきりとした環境でトレーニングを楽しみたい方にぴったりのベンチです。

一本足デザインで足元の邪魔を解消

トレーニングを邪魔しないスマートな一本足デザインにリニューアル。足元がフレームに干渉せず、踏ん張りが効き、より快適にトレーニングに集中することができます。

■目的に合ったベンチを選べる

体格やライフスタイルに寄り添う2つのラインナップ展開。機能はほぼ変わらず、ご自身のスタイルに合ったベンチで、充実したトレーニング時間をお過ごしいただけます。

どちらか迷ってしまう場合は、ご自身の体格やトレーニングスペース、トレーニング内容からお選びいただけます。

■背面・座面角度調整

トレーニング種目の幅を広げる、インクライン・デクライン対応。座面部分も角度の調整が可能なため、自分のベストなポジションで思い通りのトレーニングができます。

・マルチポジションベンチ：背面6段階角度×座面3段階

・マルチポジションベンチコンパクト：背面9段階角度×座面3段階

マルチポジションベンチマルチポジションベンチコンパクト

製品概要

【製品名】マルチポジションベンチ

【寸法】幅54×長さ125×高さ42-123cm

【重量】約18kg

【耐荷重】300kg

【構造部材】スチール

【内容品】ベンチ本体

【価格】オープン価格（税込参考価格：15,990円）

公式サイト :https://yocabito.jp/c/leadingedge-training/9651513090034?utm_source=pressrelease&utm_medium=pr&utm_campaign=b80

【製品名】マルチポジションベンチコンパクト

【寸法】幅64×長さ110×高さ42-114cm

【重量】約17kg

【耐荷重】300kg

【構造部材】スチール

【内容品】ベンチ本体

【価格】オープン価格（税込参考価格：15,990円）

公式サイト :https://yocabito.jp/c/leadingedge-training/6000000138279?utm_source=pressrelease&utm_medium=pr&utm_campaign=b80c

その他トレーニングベンチシリーズラインナップ

【製品名】アジャスタブルベンチ

【寸法】幅65×長さ157×高さ42cm

【重量】約28.5kg

【耐荷重】300kg（シットアップ時は120kg）

【価格】オープン価格（税込参考価格：32,800円）

公式サイト :https://yocabito.jp/c/leadingedge-training/6000000143857

【製品名】フォールディング フラットベンチ

【寸法】幅37×長さ112×高さ42cm

【重量】約11kg

【耐荷重】300kg

【価格】オープン価格（税込参考価格：7,990円）

公式サイト :https://yocabito.jp/c/leadingedge-training/9651513090036

【製品名】マルチシットアップベンチ

【寸法】幅35×長さ111×高さ53.5～57.5cm（シート高42cm）

【重量】約10kg

【耐荷重】110kg

【価格】オープン価格（税込参考価格：8,890円）

公式サイト :https://yocabito.jp/c/leadingedge-training/9651510090005

【製品名】バックエクステンションベンチ

【寸法】幅91×奥行76/87×高さ68-80cm

【重量】約12kg

【耐荷重】110kg

【価格】オープン価格（税込参考価格：8,990円）

公式サイト :https://yocabito.jp/c/leadingedge-training/9498513090001

【製品名】カーブベンチ

【寸法】幅35×長さ120×高さ50-67cm

【重量】約8.5kg

【耐荷重】110kg

【価格】オープン価格（税込参考価格：8,990円）

公式サイト :https://yocabito.jp/c/leadingedge-training/9492513090066

【製品名】フラットベンチ

【寸法】幅59×長さ110×高さ41cm

【重量】約12kg

【耐荷重】300kg

【価格】オープン価格（税込参考価格：7,990円）

公式サイト :https://yocabito.jp/c/leadingedge-training/9347513090007

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