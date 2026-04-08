【星のや富士】日本一の桃の生産地・山梨で旬を迎える3種の桃を河口湖の絶景を望むテラスで贅沢に堪能する「薫る桃のグラマラス朝食」提供開始

星野リゾート涼やかな風を感じるテラスで絶景を望み、旬を迎える3種の桃を贅沢に堪能する

各施設が独創的なテーマで、圧倒的非日常を提供する「星のや」。日本初のグランピングリゾート「星のや富士」では、2026年7月1日から8月31日まで、河口湖の絶景を望むキャビン（客室）のテラスで、山梨の桃を堪能する「薫る桃のグラマラス朝食」を提供します。夏に旬を迎える3種の桃を贅沢に使用した朝食を、5種の異なるワインビネガーとともに味わいます。

背景

山梨県では日照時間の長さや昼夜の気温差の大きさ、そして水はけのよい土壌という地理的条件の良さ

から、日本一の桃と葡萄の産地です。(＊1)本プログラムでは、夏に旬を迎える桃の瑞々しい美味しさをメインに、同じく山梨を代表する葡萄から生まれたワインビネガーを掛け合わせました。ワインをさらに発酵させた、まろやかで穏やかな酸味が特徴のワインビネガーが旬の桃の甘さをより一層鮮やかに引き立てます。朝の爽やかな空気を感じられるキャビンのテラスで、山梨の桃と夏にぴったりのビネガーを合わせた朝食を味わい、夏を爽やかに楽しめる朝食を提供したいと考え、開発しました。

＊1： 平成19年産～令和7年産 果樹生産出荷統計（確報）（農林水産省）(https://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/sakumotu/sakkyou_kazyu/)

特徴１ 旬を迎える3種の桃を異なる調理法で贅沢に堪能する旬の桃の食感や香りの違いを楽しむ朝食

桃の品種は約100種類(＊2)にのぼり、2ヶ月ほどの短い収穫時期の中で、初夏のさっぱりとした瑞々しい甘みから、晩夏のコク深く濃厚な味わいへと変化します。また、華やかな香りや甘くクリーミーな香りなど、品種による多様性はこの時期にしか出会えません。刻々と移ろう桃の魅力を星のや富士のシェフが形や果汁の量、硬さから見極め、こだわりの調理法で一皿を仕上げます。朝食の始まりには、生の桃を食べ比べ、時期によって異なる繊細な味わいの違いを体験し、産地だからこそ堪能できる桃の奥深さを、贅沢に感じていただけます。

＊2：公益社団法人やまなし観光推進機構ホームページ(https://www.yamanashi-kankou.jp/taste/fruits.html)

特徴２ 旬の桃を5種のワインビネガーと合わせて楽しむ味わいの異なる5種のワインビネガーと合わせて楽しむ

夏に旬を迎える桃に、葡萄を発酵させて造られるワインビネガーやバルサミコ酢を組み合わせた朝食です。特に、大玉で果汁豊かな桃の果肉をくり抜き、器に見立てた冷製スープは、果汁のフルーティーな甘さに3年間熟成させたホワイトバルサミコ酢のコクや木樽の香りを加わることで、味わいが奥深く変化する一品です。ビネガーが持つ芳醇な香りとまろやかな酸味が桃の風味をより一層引き立て、最後の一口まで爽やかに楽しめます。

瑞々しい桃の果汁とコクのあるホワイトバルサミコ酢の冷製スープ濃厚な味わいの桃を華やかな香りのビネガーソースとケークサレ（塩味のケーキ）と楽しむ

■メニュー/使用するワインビネガー

ベリーニ 白ワインビネガー

桃の冷製スープ ホワイトバルサミコ酢

桃とブータンブランのサラダ仕立て 赤ワインビネガー

アボカドとトマトのケークサレ 桃とベーコンのグリル スウィートビネガー桃

桃のシュガーロースト バルサミコ酢

特徴3 河口湖の絶景を望むキャビンで味わうキャビンで景色とともに楽しむ朝食

朝食を提供する場所は、目の前に河口湖の絶景を望むキャビンのテラスです。星のや富士は、標高800～900mに位置する為、清々しい風が吹き抜け、夏の朝も涼しく過ごせる環境です。広々としたソファーが設えられたプライベート空間で優雅に朝食を楽しみます。グランピングマスターから生産者による追求された土壌づくりやユニークな栽培方法、その時期の旬の桃のこだわりを聞きながら楽しめるのも魅力のひとつです。

「薫る桃のグラマラス朝食」概要

期間 ：2026年7月1日～8月31日

料金 ：1名18,000円（税・サービス料込）＊宿泊料別

定員 ：1日1組（2～3名）

予約 ：公式サイト（https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/hoshinoyafuji/）にて2週間前まで受付

備考 ：ご到着日を除く日程での参加です。

仕入れ状況により食材・メニューが変更になる場合があります。

また、天候により実施内容が変更になる場合があります。

■星のや富士

日本初のグランピングリゾート「星のや富士」

河口湖を望む丘陵に溶け込むように建つ、日本初のグランピングリゾート* 。焚き火を眺めながら過ご

すひと時、広大なアカマツの森の中で愉しめる体験型の食事、自然の中で身体を動かす爽快感。常に屋

外で快適に過ごせる環境の中、四季を通して新しい価値を提供します。

* 2015年10月 日本国内における「グランピングリゾート」を調査 自社調べ

所在地 ：〒401-0305 山梨県南都留郡富士河口湖町大石1408

電話 ：050-3134-8091（星のや総合予約）

客室数 ：40室・チェックイン：15:00／チェックアウト：12:00

料金 ：1泊135,000円～（1室あたり、税・サービス料込、食事別）

アクセス：河口湖 IC から車で約20分

URL ：https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/hoshinoyafuji/

「星のや」

「その瞬間の特等席へ。」をコンセプトに、各施設が独創的なテーマで、圧倒的非日常を提供する「星のや」。国内外に展開する各施設では、その土地の風土、歴史、文化をおもてなしに繊細に織り込み、出会った季節にしか味わえない最高の瞬間を体験していただくことで、訪れた人を日々の時間の流れから解き放つ。2025年にブランド誕生から20周年を迎え、2026年6月25日に「星のや奈良監獄」、2027年には「星のや飛鳥」が開業予定。

URL：https://hoshinoresorts.com/ja/brands/hoshinoya/

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=TGc9ZgzDjTM ]