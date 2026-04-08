世界が認める香りを観光地の新定番へ。『 Yuzunade（ユズネード）』

一流バーテンダーが認めた「クラフトユズシロップ」。

“日本らしい”ノンアルコール飲料を！炭酸で割るだけの簡単オペレーションで実現。

株式会社イガクリ

兵庫県内の農産物をプロ仕様のシロップへと昇華させてきた株式会社イガクリは、神河町・根宇野（みよの）地区の柚子を使用した新商品「クラフトユズシロップ（シマシロップシリーズ）」を2026年3月より全国の飲食店・宿泊施設向けに本格展開いたします。

本商品は、機械搾りでは難しい「雑味なしの透明感」を追求した手搾り製法によるプレミアムシロップです。「レモネード」の世界的認知度を活かした「ユズネード（Yuzunade：クラフトユズシロップの炭酸割り）」という新カテゴリーの提唱により、インバウンド市場での「日本らしいノンアルコール体験」の新定番を目指します。

品質の証明：世界基準のバーが認める「オトナのフレーバー」

本商品をいち早く評価し、自店のクリエイションに取り入れているのが、国際大会での経験も持つBar Mimosa Pudica（神戸市）のオーナーバーテンダー・崔氏です。

プロフィール：神戸でキャリアをスタート後、シンガポールの「D.Bespoke」（当時アジア・ベストバー50で13位）で修行。国際大会にシンガポール代表として出場。 2022年、神戸・三宮に自身の店「Bar Mimosa Pudica」をオープン。国内外でのゲストシフトや商品プロデュースにも携わる。Bar Mimosa Pudica オーナー崔氏のコメント

「フレッシュな柚子の味、風味を感じるがただのシロップではなく、シマシロップ特有のスパイス・ハーブ感が合わさり、まさに『オトナのためのシロップ』ということでカクテルにも使用しやすいです。海外でもYuzuというのは日本の代表的なフレーバーとして定着しているので、海外ゲストの反応も非常に良い。当店では特に地元のモノを使用したカクテルを求めるお客様も多数いらっしゃいますが、このシロップはボトルジャケット、味わい全てにおいて特別感もあり、非常に好反応をいただいています

Mimosa Pudicaで提供される至高のカクテル

こだわりぬいた純度：「非効率な手仕事」が生む味わい

YUZU Whisky Sour（ユズ・ウィスキーサワー）柚子のクリアな酸味と芳醬な香りが、ウイスキーの重厚感と見事に調和。シロップに含まれる和のスパイスが奥行きを与えます。omato Martini（トマト・マティーニ）シロップが持つハーブ感とスパイシーさが、トマトの旨味を鮮やかに際立たせる独創的な一杯。１.「機械に頼らない」手搾り製法

兵庫県神河町・根宇野（みよの）。急斜面の柚子畑で収穫された実を、一つひとつ手作業でカットし、優しく搾ります。機械搾りなら短時間で済む工程を、あえて数倍の時間をかけて行うのは、皮やわたのエグみを一切入れない「澄み切った果汁」のため。この「透明感」こそが、既存のゆず茶や量産型シロップとの最大の違いです。

【製造のリアル】

手搾りによる搾汁率は約12%（機械搾りの15～20%に対して低いが、その分雑味がない）。原料柚子1トンから搾汁できるのは僅か約120kg分のみ。まさに「贅沢な一滴」です。

２.「和のハーブ」による、大人のための再構築

ただの柚子シロップではありません。日本のハーブである「大葉」と、キレを生む「生姜」を独自の比率でブレンド。甘さは控えめに、香りやほのかな苦み、適度な刺激もプラスすることで、炭酸で割るだけで特別なドリンクとして成立する「大人向け」の味わいに仕上げました。

インバウンド需要を捕える『Yuzunade（ユズネード）』

株式会社イガクリは、この高品質なシロップを用いた『Yuzunade（ユズネード）』を、特に関西を中心としたインバウンド需要の切り札として、宿泊施設・飲食店へ提案します。

B2B課題解決

世界的な「ソバーキュリアス」傾向の中、日本らしいノンアルコール飲料は「抹茶」以外に選択肢が少ないのが現状。YUZUはその空白を埋める唯一無二の素材です。

インバウンド訴求

「レモネード」の文脈を借りた「ユズネード」という呼称により、訪日客が直感的に「日本独自のプレミアム体験」であることを理解し、安心して注文できます。

オペレーション効率

深刻な人手不足に悩む観光地の現場。本シロップは「炭酸で割るだけ」で、オリジナリティあふれる一杯に。アルバイトスタッフでも簡単に提供が可能です。

産地の情景：神河町・根宇野（みよの）が育む「奇跡の香り」

今回のシロップの主役である柚子は、兵庫県の中央部に位置する神河町、その中でも特に急峻な地形で知られる「根宇野（みよの）地区」で育てられています。

急斜面というテロワール

山間の急斜面は、長い日照時間をもたらし、同時に抜群の水はけを実現します。厳しい自然環境が柚子の実を凝縮させ、他の産地にはない力強いアロマを宿すのです。



兵庫屈指の清流「越知川（おちがわ）」の銘水

神河町を貫く越知川は、県内でも指折の透明度を誇る清流です。流域には「名水街道」と呼ばれるほど多くの湧水ポイントが点在し、柚子本来の芳香を最大限に引き出す条件となっています。

株式会社イガクリについて

地域の生産者と共に、これまでに数多くのシロップを飲食店・宿泊施設へ提供してきました。2021年から販売を開始した「shima cola」「shima syrup」シリーズは、累計販売本数8万本を超え、現在では全国の有名飲食店で採用されています。

会社名/代表者：株式会社イガクリ 代表取締役 井賀 英夫

所在地：〒657-0053 兵庫県神戸市灘区六甲町5丁目5-1 1階北側

事業内容：食品の企画・開発・販売

公式サイト：https://www.igacreate.com/

公式卸売りサイト：https://temahimaplus-wholesale.myshopify.com/

TEL：078-855-8488

E-mail：info@shimacola.com

メディア関係者様・飲食店様へ

お見積もり、商品に対するご質問等は、下記連絡先よりお気軽にお問い合わせください。

【本件に関するお問い合わせ先】

会社名：株式会社イガクリ

担当：井賀 英夫（イガ ヒデオ）

E-mail：info@shimacola.com

※お問い合わせはメールでお願いいたします。

URL：https://www.igacreate.com/