若手クリエイター170組がスパイラル（南青山）に集結。GWにアートフェスティバル「SICF27」のチケット販売をArtStickerで開始

株式会社The Chain Museum

株式会社The Chain Museum（本社：東京都渋谷区、代表取締役：遠山正道、以下「The Chain Museum」）は、スパイラル（東京都港区南青山）が開催するアートフェスティバル「SICF27（第27回 スパイラル・インディペンデント・クリエイターズ・フェスティバル）」（期間：2026年5月1日～6日）にて、当社が運営するアート・コミュニケーションプラットフォーム「ArtSticker（アートスティッカー）」のチケット販売システムを導入開始いたしました。

詳細・チケット購入はこちら :https://artsticker.app/events/123752

SICF（スパイラル・インディペンデント・クリエイターズ・フェスティバル）とは

スパイラルが2000年から継続的に開催しているアートフェスティバルです。昨年は1万人もの来場者を記録しました。若手作家の発掘・育成・支援を目的として、「EXHIBITION部門（100組）」と「MARKET部門（70組）」の2部門で構成されます。ジャンルや年齢の制限なく、公募によって選出された多彩なクリエイターが一堂に会し、瑞々しい感性がスパイラルを彩ります。

今年は、両部門あわせて440組を超える応募の中から選ばれた、気鋭のクリエイター計170組が集結。

EXHIBITION部門： 立体・インスタレーション、絵画、写真など、既存の枠にとらわれない自由な表現が2会期にわたり展開されます。

MARKET部門： 工芸、アクセサリー、ファッションなど、生活を豊かに彩る作品を展示・販売。作り手から直接作品を購入できる貴重な機会です。

会期の最後には、来場者の投票や審査員によって選ばれる「オーディエンス賞」「グランプリ」などの各賞を授与し、次世代を担うクリエイターのステップアップを支援します。

EXHIBITION 部門 会場風景 Photo:TADA（YUKAI）MARKET部門 会場風景 Photo : TADA (YUKAI)

チケットについて

EXHIBITION部門

［一般］1,000 円（税込）

［A・B 共通券*］1,500 円（税込）

［学生*］無料（要学生証提示・公式SNSフォロー）

*A・B 共通券は、A日程・B日程の各日程1日ずつ入場可能。

*学生は学生証を提示のうえ、SICF公式SNSへのフォローで無料。

販売期間

2026 年4 月1 日（水）13:00 - 5 月6 日（水）18:30

MARKET 部門

入場無料

注意事項

・チケットの分配（譲渡）が可能です。

・チケットのキャンセルは、開催日前日の4月30日(木) 23:59まで可能です。それ以降のキャンセルはできません。*コンビニ決済はキャンセル/返金は不可となります。

・入場当日は再入場可能。

・チケットをEXHIBITION会場入口（3F）にてご提示ください。リストバンドと交換いたします。

・学生割引の適用には学生証の提示と、SICF公式SNSのいずれかへのフォローが必要となります。

・出展者が許可している場合を除き、展示作品には触れないでください。

・許可された場所以外での飲食はご遠慮ください。

・館内は全面禁煙です。

・鑑賞マナーのご理解とご協力をお願いいたします。執拗に連絡先をたずねる行為や、特定の出展者を長時間独占する行為が見受けられる場合には、退場をお願いする場合がございます。

詳細・チケット購入はこちら :https://artsticker.app/events/123752

出展情報

EXHIBITION 部門 100 組

〈 A日程：2026年5月1日-3日 〉

新井 友梨／石井 萌／一 SEKI／袁 辰/Yuan Chen／大西 くるみ／柏倉 風馬／桂 典子／加藤 彩夏／樹のかけら／くまがい らら／黄 時雨／KOKI／後藤 萌心／小山 明日翔／XU Xiaofan／スギタヤスラ／高口 聖菜／たかすぎるな。／高椋 もえみ／たけや よう／TAMIO／チャチャ／TSANG JACK／土屋 幸生／天明 なぎさ／十五征／中村 花絵／nagi okumura／Nuttamon Pramsumran／neiro／Hahyojin／FAN QINYU／樋口 紗也香／檜木 小春／松野 もも／水巻 映／Millie／森 惠海／山際 あゆ／山本 彌／湯浅 実奈／夕映えてシアン／yuzu fujioka／Yookaisei／Youtaro Sakamoto／吉田 茉莉子／依田 理子／ligi／劉 彦孜 Liu Yanzi／劉 麗櫻 Liu Reo

〈 B日程：2026年5月4日-6日 〉

阿南 さざれ／池田 洸太／井下 紗希／イフクカズヒコ／榎本 ひらく／海老平左衛門 from 劇団エビハラ／WANG PEIPEI／小方 英理子／片桐 正義／Colorful PETALS／かわばた まゆこ／kan.／管野 実結／木川 みく／煦（9）／胡 羽恬／小池 有乃／坂爪 亜蓮／SHEA／清水 領真／杉浦 穂奈実／鈴木 遥香／鈴木 創一朗／スズキタイト／関野 凜太郎／some/to／Daiki Toyama／大東 真也／高橋 紗里／

TAKU NISHIMURA／多田 ブレイダン 千洋／佃 優河／TETTA（SUGIMOTO Satoko）／寺内 木香／Tomoko Konae／Tomomi Yoshizawa／畑 直子／原 優ノ介／平田 梨華／平山 慎也／huumuu／Futile Devices Collective／堀田 紗来／松永 李音／円山 栞多／山下 千里／Liu Jinhe／reiko.matsuno／レイモンド 愛華／呂 亜輝

MARKET 部門 70 組

〈 A日程：2026年5月1日-3日 〉

Asuka Shimada／アトリエ Qiuto 小出 麻紀子／石川 多惠子／INSIEME JEWELRY／USAGI Craft Lab.／Adyn Wang／odachi marino／Kaining He／加藤 徳美／革細工 まつした／kiha／佐々木 光／

SAWAI Yoriko／zenzaburo／ソノトキノキブン／止 to／tronco／Babi Glass／Balancing Act／Haru／令佳｜haruka／bibabobo／hyanahyu／For Judy／藤井 裕子／fumiko aihara／Prunier d’or／

Floreisen／MARIKO KONISHI／Mika Hayashiya／mimi senka／YUUSUI／rea／run-run textiles／Rololo



〈 B日程：2026年5月4日-6日 〉

Adam／oryza／KAZARI／かたちのブティック／川渕 好美／小西 優芳／kononkonon／comoto／komorebi／saico:saisa／ZANY FABA COFFEE／shionefukui／シバタトシエ/柴田俊恵／EVIG ISM CLUB／白鳥 好貴／soin／chodo／Chung Hwijin／TEKONOKO kogin works／Nozomilkyway／NOTAR objects／hico works／PIPOLE/ピポレ／藤田棟梁／bonbon homespun／MANAHO HAMASAKI／misaki kotori／minigara／村上 ハルナ／MOMO／夜行／吉永 ひな野／MEIXUAN LI × RIVERS QINNAN ZHU／和田 翔馬／渡邉 純也

開催概要

会場

EXHIBITION 部門｜スパイラルホール（スパイラル 3F）

MARKET 部門｜スパイラルガーデン（スパイラル 1F）

住所

〒107-0062 東京都港区南青山 5-6-23

アクセス

東京メトロ銀座線・千代田線・半蔵門線「表参道」駅 B1、B3 出口すぐ

https://www.spiral.co.jp/access

審査員

EXHIBITION部門｜

金澤 韻（キュレーター）

小金沢 智（キュレーター／東北芸術工科大学准教授）

山城 大督（美術家・映像作家）

山田 紗子（建築家）

加藤 育子（スパイラル キュレーター）

MARKET部門｜

大治 将典（プロダクトデザイナー／統合デザインディレクター）

白本 由佳（アートディレクター、グラフィックデザイナー）

藤原 大（DDI 代表／デザイナー、クリエイティブディレクター、美術家）

堀越 千尋（スパイラル 商品課 課長・バイヤー）

お問い合わせ先

03-3498-1171（スパイラル代表）

sicf-spiral@spiral.co.jp

主催

株式会社ワコールアートセンター

企画制作

スパイラル

協力

CLIP、株式会社ステージフォー

グラフィックデザイン

田部井美奈

公式サイト

https://www.sicf.jp

ArtSticker（アートスティッカー）について

株式会社The Chain Museumが運営する、アートに出会う機会と、対話を楽しむ場所を提供し、アート鑑賞の「一連の体験をつなぐ」プラットフォーム。著名アーティストから注目の若手アーティストの作品まで、幅広く収録。作品のジャンルも、インスタレーション、絵画、パフォーミングアーツなど、多岐にわたっています。

また、ArtStickerはデジタル上だけでなく、リアルでユニークな場所と出会うことで、アートやアーティストが世界と直接つながることを希求しています。



▽ArtSticker Webサイト

https://artsticker.app/

▽ArtSticker ダウンロードURL

App Store：https://apps.apple.com/app/artsticker/id1446438049

チケット販売機能を導入したい美術館様・イベント運営者様へ

現在、ArtStickerでは、チケット機能を導入したいイベント運営者様を募集中です。

また、展示に合わせ、音声ガイドを販売・連携することも可能です。

詳しくは以下をご覧の上、お問い合わせください。

▽お問い合わせはこちら

チケット：https://artsticker.app/services/ticket/

音声ガイド：https://artsticker.app/services/audio-guide/

株式会社The Chain Museum概要

社名 ：株式会社 The Chain Museum（読み：ザ・チェーンミュージアム）

所在地 ：東京都渋谷区猿楽町17-10 代官山アートビレッジ3階 代官山TOKO

代表者 ：代表取締役 遠山 正道

▽The Chain Museum 公式Webサイト

https://www.t-c-m.art/