【上品でフェミニンなオフィススタイルを提案する”アストリアオディール”】1枚でまとまる新定番トップス、はたらく女性のための『きちんとカットソー』を【好評発売中】

株式会社アストリア

通勤・お出かけにぴったりな、上品でフェミニンなアイテムを提案する株式会社アストリア(本社：東京都文京区、代表取締役：安藤康成)は、働く女性に向けた新提案として、「きれいめカットソー」シリーズを発表いたします。

近年、働く女性の服装は「きちんと見えること」と「快適に着られること」の両立が求められています。ブラウスほど堅くしたくない日が増える一方で、Tシャツではラフすぎてしまう場面も多く、”ラクさ”と”見た目の安心感”を同時に満たすトップスのニーズが高まっています。

アストリアオディールでは、ブランドが得意とするきれいめカットソーを主役に、「ブラウスほど堅くない、でもラフすぎない」働く女性のための1枚を開発しました。体のラインを拾いすぎない程よいフィット感と、女性らしいシルエットを引き立てる設計により、1枚で着てもきれいに見える存在感のあるアイテムに仕上げています。

素材にはカットソー特有の柔らかな肌触りと伸縮性、軽やかさを活かした生地を採用。

滑らかで軽やかな質感により、長時間の着用でも快適な着心地をキープしながら、ジャケットインや羽織りとのスタイリングにも対応し、仕事・日常・きちんとした場面まで幅広く活躍します。

Instagramで実施したアンケートではブラウス派が多い結果となった一方、カットソーを支持する声も一定数見られました。こうした結果からも、”きちんと感”と”快適さ”の両立を求めるニーズの存在がうかがえます。

これから迎える長く暑い季節においても、涼しく快適に着られながら、通勤から日常まで自然に馴染む一枚として仕上げました。

ブラウスに代わる新たな選択肢として、今夏の主役トップスとして活躍する一着です。

働く女性が「今日はこれを着れば大丈夫」と思える安心感のあるトップスとして、アストリアオディールはこれからも日常に寄り添う商品を届けてまいります。

アンケート結果

アンケート実施期間：2026年3月13日（金）

アンケート実施方法：Instagram

アンケート内容：通勤服どっち派？

アンケート回答数：194

アンケート結果：

カットソー：54票(28％)

ブラウス：140票(72％)

【公式オンラインショップ】

https://online.astoria.tokyo/(https://online.astoria.tokyo/)

【きれいめカットソー特集ページ】

https://online.astoria.tokyo/collections/2604pr_cut

対象アイテム

商品名：アシメドレープバンテージカットソー

価格：3,850円(税込)

カラー：ホワイト、ブラック、ネイビー

サイズ：M

素材：ポリエステル97％ ポリウレタン3％

URL:https://online.astoria.tokyo/products/3123-81088

商品名：オフショルリブカットソー

価格：4,290円(税込)

カラー：ホワイト、ネイビー、ブラック

サイズ：M

素材：ポリエステル93％ ポリウレタン7％

URL：https://online.astoria.tokyo/products/3123-81089

商品名：スフレポケットリボンパーカー

価格：4,290円(税込)

カラー：ベージュ、ラベンダー、ライトグレー、アイボリー

サイズ：M

素材：ポリエステル80％ レーヨン16％ ポリウレタン4％

URL：https://online.astoria.tokyo/products/3050-1076012

【アストリアオディールについて】

通勤・お出かけにぴったりな、上品でフェミニンなオフィススタイルをアストリアオディールは提案しています。アストリアオディールのブランドコンセプトは、『女性の”はたらく”が、もっと楽しくなる服』であり、なりたい自分を叶えるために毎日を大切にしている女性の気持ちに寄り添い、はたらく日も休みの日も、手に入れられる憧れをお客さまと一緒につくっていく。自分のキレイがみつかるフェミニンカジュアルスタイルを提案します。また、SNS企画『#私の300日コーデ』を実施しています。日々のコーディネートにハッシュタグをつけてぜひご投稿ください。ご投稿いただいた中から、素敵なコーディネートは公式SNS等でご紹介いたします。

2007年に株式会社アストリアのファッションビル専門のブランドとして誕生しました。2015年にZOZOTOWNに出店し、翌2016年には公式オンラインショップをオープンしております。2021年には旗艦店であるルミネエスト新宿店をリニューアルオープンするとともに吉祥寺にてPARCOに初出店しました。2027年のブランド誕生20周年に向けて、今後も様々なご提案を通じてお客様にどんな日も私を素敵に見せてくれる服をお届けしていきます。

メディア掲載実績

2026年3月 S☆１ 衣装提供

2026年3月 スーパーJチャンネル 衣装提供

2026年3月 エブリィ 衣装提供

2026年2月 ウェザーニュース 衣装提供

2026年1月 シューイチ 衣装提供

2026年1月 堀潤Live Junction 衣装提供

2025年12月 ANNニュース 衣装提供

2025年11月 よんチャンTV 衣装提供

2025年11月 THE TIME 衣装提供

2025年10月 ワースポ×MLB 衣装提供

2025年10月 ワイド！スクランブル 衣装提供

関連サイトについて

HP：https://online.astoria.tokyo/pages/company(https://online.astoria.tokyo/pages/company)

Lit.Link：https://lit.link/astoriaodier(https://lit.link/astoriaodier)

EC（公式オンラインショップ）：https://online.astoria.tokyo/(https://online.astoria.tokyo/)

EC（公式ZOZO）：https://zozo.jp/shop/astoriaodier/(https://zozo.jp/shop/astoriaodier/)

Instagram：https://www.instagram.com/astoriaodier/(https://www.instagram.com/astoriaodier/)

X：https://x.com/astoriaodier(https://x.com/astoriaodier)

直営ショップについて

ASTORIA ODIER

ルミネエスト新宿店

住所：〒160-0022 東京都新宿区新宿3-38-1 新宿ルミネエスト4階

問い合わせ先：03-3354-7393

営業時間：（平日） 11:00-21:00 （土日祝）10:30-21:00

Instagram：https://www.instagram.com/astoriaodier_lumineshinjuku/(https://www.instagram.com/astoriaodier_lumineshinjuku/)

錦糸町パルコ店

住所：〒130-0022 東京都墨田区江東橋4-27-14 錦糸町パルコ3階

問い合わせ先：03-6240-2310

営業時間：（全日）10:30-21:00

Instagram：https://www.instagram.com/astoriaodier_kinshichoparco/(https://www.instagram.com/astoriaodier_kinshichoparco/)

吉祥寺PARCO店

住所：〒180-8520 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-5-1 吉祥寺パルコ4階

問い合わせ先：0422-20-9110

営業時間：（全日）10:00-20:00

Instagram：https://www.instagram.com/astoriaodier_kichijojiparco/(https://www.instagram.com/astoriaodier_kichijojiparco/)

ASORIA

池袋店

住所：〒171-0022 東京都豊島区南池袋1-29-1 ISP内

問い合わせ先：03-3983-6718

営業時間：（月～土） 10:00-20:30 （日祝）10:00-19:30

Instagram：https://www.instagram.com/astoria_ikebukuro/(https://www.instagram.com/astoria_ikebukuro/)

ヤエチカ店

住所：〒104-0028 東京都中央区八重洲2-1 八重洲地下街中1号

問い合わせ先：03-3274-5993

営業時間：（全日）10:00-20:00

Instagram：https://www.instagram.com/astoria_yaesu_/(https://www.instagram.com/astoria_yaesu_/)

株式会社アストリアについて

社名：株式会社アストリア

本社所在地：〒113-8633 東京都文京区本駒込６-１７-２６

代表取締役：安藤康成

事業内容： レディースファッション企画、販売

設立： 1957年4月

HP：https://online.astoria.tokyo/pages/company(https://online.astoria.tokyo/pages/company)