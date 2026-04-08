LG CNS、Japan IT Weekに参加 日本における金融DX事業を本格化

・3年連続で日本最大級のIT展示会「Japan IT Week」に出展し、データテスト自動化ソリューション「PerfecTwin」2種を紹介

・AI機能により性能を大幅に強化した「PerfecTwin ERP Edition」を公開、 食品メーカー オタフクソースのERP移行に活用

・ITサービス企業 日立ソリューションズ・クリエイト とのPerfecTwinに関するリセラー事業者契約を締結、金融分野での事業を本格推進

韓国・ソウル、2026年4月8日 /PRNewswire/ -- 韓国のITサービス企業であるLG CNSは、2026年4月8日（水）から10日（金）までの期間、東京ビッグサイトで開催される日本最大規模のIT展示会「Japan IT Week」に参加し、「PerfecTwin Standard Edition」および「PerfecTwin ERP Edition」を紹介します。



来場者にPerfecTwinを説明するLG CNS社員



LG CNSは、AI•クラウド•SI（システムインテグレーション）を基盤とするIT技術力をもとに、金融•公共•製造•物流などさまざまな分野の企業に対してカスタマイズサービスを提供しています。

「PerfecTwin」は、LG CNSのテスト自動化ソリューションです。新規システムの稼働前にあらかじめ不具合を確認し、障害および欠陥の発生を未然に防ぐことで、新規システムの安定性と品質を向上させることができます。LG CNSは、今回の展示会にてAIにより機能を強化した2種類のPerfecTwinを公開し、日本の製造・金融DX市場への展開を本格化します。

「PerfecTwin Standard Edition」実運用データを活用し、システムの無欠点オープンを実現

PerfecTwin Standard Editionは、金融業界の次世代システム移行、クラウド移行などで活用されるテスト自動化ソリューションです。少量のサンプルデータを使用した従来の手作業中心による検証とは異なり、大量の実取引データに基づく検証を行います。既存システムの実際のデータ値および機能を新システム上でシミュレーションするため、発生し得るシステムエラーおよび潜在的な欠陥を最大99.99％の精度で識別します。

「PerfecTwin ERP Edition」 SAP ERPに特化したAIテスト自動化ソリューション

PerfecTwin ERP Editionは、SAP ECC、Oracleなど既存のERPシステムをSAP S/4HANAのような最新ERPへ転換する際に使用していただけるSAP専用のテスト自動化ソリューションです。Standard Editionと同様に、既存のERPシステム上の実取引データを使用してテストを行います。この度発表するPerfecTwin ERP Editionでは、AIによる自動化機能が大幅に強化されています。これまで手作業で作成していたテストシナリオの生成や検証結果レポートの作成、業務マニュアルの生成などをAIが自動で実行し、さらに向上した利便性を提供します。

PerfecTwin ERP Editionは、SAPシステムの駆動方式を基盤として設計されているため、業務担当者がテストシナリオを直接設計することができます。このような強みを背景に、従来のERP移行ソリューションと比較して、最大50倍のテスト速度を実現しています。

日本の食品メーカーであるオタフクソースは、SAP S/4HANAへの移行過程においてPerfecTwin ERP Editionを活用しています。数か月にわたる実際の運用データを基盤として新規システムの安定的な稼働可否を事前に検証し、潜在的なシステムエラーを早期に特定することで、移行リスクを最小化することに成功しました。

現在、日本企業では基幹システムのクラウド移行およびSAP S/4HANAへの移行が加速しています。SAP ECCの保守サポート終了が2027年末に迫る中、DX投資および基幹システム高度化の動きもさらに進展しており、精密かつ効率的なテストソリューションに対する需要が高まっています。

LG CNSは、SAPとの間で緊密なパートナーシップに基づく継続的な協力関係を構築しています。 2025年にはSAP Asia PacificのRegional Strategic Services Partner（RSSP）イニシアチブに韓国企業として初めて参加。SAP Sapphire 2024および2025にも参加し、グローバル顧客に向けてPerfecTwinを紹介しました。



Japan IT Week 2026 LG CNSブース



日立グループ企業とリセラー事業者契約を締結、金融分野事業を本格化

LG CNSは、日本市場におけるPerfecTwin事業拡大を加速するため、日立グループのITサービス企業である日立ソリューションズ・クリエイトと2026年3月17日にリセラー事業者契約を締結しました。日立ソリューションズ・クリエイトが保有する証券・銀行・保険などの金融業界における顧客ネットワークとLG CNSの先端技術を融合し、日本の金融市場における新たな事業機会を創出することを目指します。PerfecTwinは、金融・公共分野のシステムにおいて高い性能を発揮します。韓国国内では、150を超える金融機関および公共機関のシステム移行プロジェクトで活用されており、その有効性が実証されています。

LG CNSソリューション事業担当のキム・ボムヨン(김범용) は次のように述べています。「日本企業のDXはシステムの信頼性確保が成功の核心です。PerfecTwinは実取引データを活用した高精密テストを通じて、システム移転時の欠陥リスクを最小化します。今後も日本国内のパートナーエコシステムをさらに拡大しながら、日本市場における価値提供を一層強化してまいります」

LG CNSについて：

LG CNSは、AI、ロボティクス、クラウドコンピューティング、データセンター、スマートファクトリーやスマート物流を含むスマートエンジニアリング、デジタルマーケティングなど、さまざまな先端技術分野を切り拓く韓国有数のAX（AI Transformation）企業です。

また、金融、製造、公共分野をはじめとする多様な業界において、革新的なシステムインテグレーションおよびシステムマネジメントの提供を通じ、市場をリードしています。

詳細はhttps://www.lgcns.comをご覧ください。

（日本語リリース：クライアント提供）

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