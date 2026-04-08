水害対策、もう悩まない！大人気お手軽止水板「みずからまもる君」がもっと身近にARで進化
ゴムノイナキ株式会社（本社：愛知県名古屋市）は、止水板「みずからまもるくん」の設置イメージをその場で確認できるARアプリ「AR3D設置確認」を開発いたしました。
本サービスは、iPhoneのカメラをかざすだけで実寸大の止水板を表示し、設置可否やサイズ感を直感的に確認できるものです。
2026年4月15日（水）～17日（金）にインテックス大阪にて開催される「防犯防災総合展2026」にて初公開いたします。
ARでの設置イメージ
【展示会情報】
本アプリは、以下の展示会にて実際に体験いただけます。
展示会名：防犯防災総合展2026
会場：インテックス大阪 2号館（水害・水難対策ゾーン）
日時：2026年4月15日（水）～17日（金） 10:00～17:00
会場では、実際にiPhoneを使ったAR体験をご用意しており、
止水板の設置イメージをその場でご確認いただけます。
「自社で使えるのか分からない」
「サイズが合うか不安」
といったお悩みを、その場で解消できる内容となっております。
【背景】
近年、ゲリラ豪雨や線状降水帯の増加により、水害対策の重要性が高まっています。
しかし実際には、
「設置できるのか分からない」
「導入しても使えるか不安」
といった理由から、導入に踏み切れないケースも多くあります。
こうした課題を解決するため、“誰でも直感的に分かる”水害対策の形として、本アプリを開発しました。
みずからまもる君（止水板）
みずからまもる君（止水板）
【機能説明】
「AR3D設置確認」は、iPhoneのカメラを使い、実際の設置場所に止水板をAR表示することでスマホひとつで設置イメージを確認できるアプリです。
主な特徴
１. 実寸サイズでの設置シミュレーション
実際のサイズで止水板を表示し、設置スペースに適合するかをその場で確認可能。
２. オプション選択による柔軟な検討
オプションの有無を選択することで、設置環境に応じた最適な構成をシミュレーション可能。
３. 誰でも使える直感的な操作性
iPhoneでカメラをかざすだけのシンプル操作で、専門知識がなくても簡単に利用可能。
お問い合わせ先
ゴムノイナキ株式会社 「みずからまもる君プロジェクト」
TEL：052-746-5617
MAIL：kikaku-public@inaki.co.jp
みずからまもる君HP：https://public.inaki.co.jp/
コーポレートサイト：https://inaki.co.jp/