ゴールデンウィークは、日本最大級の園芸イベント「横浜フラワー＆ガーデンフェスティバル2026」へ！

株式会社 タヒチプロモーション

日本最大級の園芸イベント「横浜フラワー＆ガーデンフェスティバル」が、今年もゴールデンウィークに開催されます！多彩なコンテンツを見て、触れて、体験して、花と緑を楽しみつくす３日間にぜひお越しください。

《期間》５月２日(土)～５月４日(月・祝) 10:00～17:00 ※最終日は16:00まで

《場所》パシフィコ横浜 展示ホール Ａ・Ｂ（横浜市西区みなとみらい1丁目1－1）

《入場料》前売券：1,600円（税込）、当日券：2,000円（税込）

《主催》横浜フラワー＆ガーデンフェスティバル2026実行委員会

《共催》横浜市

《公式サイト》https://yfg-fes.jp

１ 一足早くGREEN×EXPO 2027の世界に触れられる！

２ バラの街・横浜ならではのバラづくし展示

最新映像の放映や大型マップでGREEN×EXPO の世界を体感できます。人気のスタンプラリーや、トゥンクトゥンクのグリーティングも毎日開催！日替りのいけ花ライブによるEXPO フォトスポットも登場！フォトスポット（イメージ）シェアフラワーを使ったオブジェが登場！ほかにも横浜市の最新の取組を紹介します。シェアフラワーオブジェ（イメージ）

進化を続ける市の花・バラの奥深い魅力を表現する多彩な展示！

■メインガーデン

実力派ガーデンデザイナー・造園家の２人がタッグを組み、「憧れのガーデン」をテーマに４つのガーデンシーンを作ります。

■横浜ローズコレクション

最新のバラをはじめ、人気のガーデンローズ約60品種を一挙紹介！

■フラワーデザイナーのバラ展示

フラワーデザイナー・ローラン ボーニッシュさんが、四季に寄り

添いながら過ごす「La cabane」（小屋）の世界観を表現します。

３ 花と緑を楽しみつくす多彩なコンテンツ！

左：天野麻里絵さん（ガーデンデザイナー・ガーデナー）右：阿部容子さん（造園家・ガーデンデザイナー）フラワーデザイナーのバラ展示

◼︎豪華ゲストが毎日登場するステージ

バラエティ豊かな豪華ゲストが毎日登場。トークやデモンストレ

ーションなど、多彩なプログラムをお楽しみください。

◼︎幅広い世代が楽しめる体験コンテンツが充実！

【楽しい！たねダンゴ】【木育キャラバン】東京おもちゃ美術館から国産の木のおもちゃが大集合！

◼︎花とみどり 和の愉しみ～牡丹～ ◼︎ショッピングやフードコーナーもいろいろ

古くから、和歌や浮世絵にも描かれてきた牡丹。全国一の牡丹の産地・島根県大根島から見事な牡丹がずらりとそろいます。【植木屋さんになってみよう】