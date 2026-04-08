ゴールデンウィークは、日本最大級の園芸イベント「横浜フラワー＆ガーデンフェスティバル2026」へ！
株式会社 タヒチプロモーション
最新映像の放映や大型マップでGREEN×EXPO の世界を体感できます。人気のスタンプラリーや、トゥンクトゥンクのグリーティングも毎日開催！日替りのいけ花ライブによるEXPO フォトスポットも登場！
フォトスポット（イメージ）
シェアフラワーを使ったオブジェが登場！ほかにも横浜市の最新の取組を紹介します。シェアフラワーオブジェ（イメージ）
左：天野麻里絵さん（ガーデンデザイナー・ガーデナー）右：阿部容子さん（造園家・ガーデンデザイナー）
フラワーデザイナーのバラ展示
【楽しい！たねダンゴ】
【木育キャラバン】東京おもちゃ美術館から国産の木のおもちゃが大集合！
古くから、和歌や浮世絵にも描かれてきた牡丹。全国一の牡丹の産地・島根県大根島から見事な牡丹がずらりとそろいます。
【植木屋さんになってみよう】
日本最大級の園芸イベント「横浜フラワー＆ガーデンフェスティバル」が、今年もゴールデンウィークに開催されます！多彩なコンテンツを見て、触れて、体験して、花と緑を楽しみつくす３日間にぜひお越しください。
《期間》５月２日(土)～５月４日(月・祝) 10:00～17:00 ※最終日は16:00まで
《場所》パシフィコ横浜 展示ホール Ａ・Ｂ（横浜市西区みなとみらい1丁目1－1）
《入場料》前売券：1,600円（税込）、当日券：2,000円（税込）
《主催》横浜フラワー＆ガーデンフェスティバル2026実行委員会
《共催》横浜市
《公式サイト》https://yfg-fes.jp
１ 一足早くGREEN×EXPO 2027の世界に触れられる！
最新映像の放映や大型マップでGREEN×EXPO の世界を体感できます。人気のスタンプラリーや、トゥンクトゥンクのグリーティングも毎日開催！日替りのいけ花ライブによるEXPO フォトスポットも登場！
フォトスポット（イメージ）
シェアフラワーを使ったオブジェが登場！ほかにも横浜市の最新の取組を紹介します。シェアフラワーオブジェ（イメージ）
２ バラの街・横浜ならではのバラづくし展示
進化を続ける市の花・バラの奥深い魅力を表現する多彩な展示！
■メインガーデン
実力派ガーデンデザイナー・造園家の２人がタッグを組み、「憧れのガーデン」をテーマに４つのガーデンシーンを作ります。
■横浜ローズコレクション
最新のバラをはじめ、人気のガーデンローズ約60品種を一挙紹介！
■フラワーデザイナーのバラ展示
フラワーデザイナー・ローラン ボーニッシュさんが、四季に寄り
添いながら過ごす「La cabane」（小屋）の世界観を表現します。
左：天野麻里絵さん（ガーデンデザイナー・ガーデナー）右：阿部容子さん（造園家・ガーデンデザイナー）
フラワーデザイナーのバラ展示
３ 花と緑を楽しみつくす多彩なコンテンツ！
◼︎豪華ゲストが毎日登場するステージ
バラエティ豊かな豪華ゲストが毎日登場。トークやデモンストレ
ーションなど、多彩なプログラムをお楽しみください。
◼︎幅広い世代が楽しめる体験コンテンツが充実！
【楽しい！たねダンゴ】
【木育キャラバン】東京おもちゃ美術館から国産の木のおもちゃが大集合！
◼︎花とみどり 和の愉しみ～牡丹～ ◼︎ショッピングやフードコーナーもいろいろ
古くから、和歌や浮世絵にも描かれてきた牡丹。全国一の牡丹の産地・島根県大根島から見事な牡丹がずらりとそろいます。
【植木屋さんになってみよう】