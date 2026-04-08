ゴールデンウィークは、日本最大級の園芸イベント「横浜フラワー＆ガーデンフェスティバル2026」へ！

写真拡大 (全13枚)

株式会社　タヒチプロモーション


日本最大級の園芸イベント「横浜フラワー＆ガーデンフェスティバル」が、今年もゴールデンウィークに開催されます！多彩なコンテンツを見て、触れて、体験して、花と緑を楽しみつくす３日間にぜひお越しください。


《期間》５月２日(土)～５月４日(月・祝)　10:00～17:00　※最終日は16:00まで


《場所》パシフィコ横浜　展示ホール Ａ・Ｂ（横浜市西区みなとみらい1丁目1－1）


《入場料》前売券：1,600円（税込）、当日券：2,000円（税込）


《主催》横浜フラワー＆ガーデンフェスティバル2026実行委員会


《共催》横浜市


《公式サイト》https://yfg-fes.jp


１　一足早くGREEN×EXPO 2027の世界に触れられる！


最新映像の放映や大型マップでGREEN×EXPO の世界を体感できます。人気のスタンプラリーや、トゥンクトゥンクのグリーティングも毎日開催！日替りのいけ花ライブによるEXPO フォトスポットも登場！

フォトスポット（イメージ）

シェアフラワーを使ったオブジェが登場！ほかにも横浜市の最新の取組を紹介します。シェアフラワーオブジェ（イメージ）

２　バラの街・横浜ならではのバラづくし展示

進化を続ける市の花・バラの奥深い魅力を表現する多彩な展示！


■メインガーデン


実力派ガーデンデザイナー・造園家の２人がタッグを組み、「憧れのガーデン」をテーマに４つのガーデンシーンを作ります。


■横浜ローズコレクション


最新のバラをはじめ、人気のガーデンローズ約60品種を一挙紹介！


■フラワーデザイナーのバラ展示


フラワーデザイナー・ローラン ボーニッシュさんが、四季に寄り


添いながら過ごす「La cabane」（小屋）の世界観を表現します。



左：天野麻里絵さん（ガーデンデザイナー・ガーデナー）右：阿部容子さん（造園家・ガーデンデザイナー）


フラワーデザイナーのバラ展示

３ 花と緑を楽しみつくす多彩なコンテンツ！

◼︎豪華ゲストが毎日登場するステージ


バラエティ豊かな豪華ゲストが毎日登場。トークやデモンストレ


ーションなど、多彩なプログラムをお楽しみください。



◼︎幅広い世代が楽しめる体験コンテンツが充実！







【楽しい！たねダンゴ】

【木育キャラバン】東京おもちゃ美術館から国産の木のおもちゃが大集合！

◼︎花とみどり 和の愉しみ～牡丹～　　　　　◼︎ショッピングやフードコーナーもいろいろ



古くから、和歌や浮世絵にも描かれてきた牡丹。全国一の牡丹の産地・島根県大根島から見事な牡丹がずらりとそろいます。


【植木屋さんになってみよう】