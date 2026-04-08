【JAF岐阜】春のJAFデー「ミニバラ寄せ植え体験～ウェルカムローズ～」inはなのかファーム

一般社団法人 日本自動車連盟

JAF（一般社団法人日本自動車連盟）岐阜支部（支部長 加藤元康）は、2026年5月9日（土）に「ミニバラ寄せ植え体験～ウェルカムローズ～」inはなのかファーム（岐阜県瑞穂市田之上）を開催します。

本イベントでは、3色の華やかなレンゲローズやバラ、季節の草花を自由に組み合わせ、イーゼルに飾れるオリジナルのリースを制作します。使用するバラは四季咲き性のため、ご自宅で繰り返し花を楽しむことができ、母の日の贈り物や大切な方へのプレゼント、自分へのご褒美にも最適です。

また、参加者特典として、施設内の「はなのかファームのいちご」を使用したスイーツやドリンクが100円引（※いちごのフラッペは対象外）となるサービスもご用意しております。

ウェルカムローズとは、赤、ピンク、白のレンゲローズをリース状に仕立て、イーゼルに飾ったギフト用、鑑賞用のバラの寄せ植えです（下記写真参照）。

「JAFデー」は、全国各地域のJAF会員を対象とする参加型イベントで、多くのJAF会員相互、及びJAF職員との親睦をはかることを目的として開催しています。

完成したウェルカムローズ（イメージ）はなのかファーム 外観

～イベント概要～

【申し込みはこちらから】(https://jaf.link/4m7wiYG)

【開催日】5月9日（土）

【開催場所】はなのかファーム（岐阜県瑞穂市田之上508-1)

【募集定員】各回10組（1組3名まで）

（1）10:00～11:00

（2）11:30～12:30

【参加条件】JAF会員とその同行者（同行者の方は、JAF会員でなくても大丈夫です）

【参加費用】1名5,000円

【締切日】4月30日（木）9:00

【当選発表】4月30日（木）以降にメールで参加時間を明記いたしますので、ご確認のうえ当日ご参加ください。

【その他】

・道具は、はなのかファームで用意します。

・ガーデニング用の手袋などをご持参ください。

こちらの二次元コードからも申し込みができます

▼いつでも使えるJAF会員優待施設

【はなのかファーム】(https://hananoka-farm.com/)

いちご狩り・カフェとベーカリー・各ワークショップをお楽しみいただけるだけでなく、トマト・観葉植物・インテリア雑貨など幅広く取り揃えるガーデンセンターです。

優待内容：カフェのランチ料金100円引

会員優待利用方法：会計時にJAF会員証をご提示ください

優待対象：会員含む1グループ

ご注意：他の優待、割引などとの併用はできません