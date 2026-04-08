レッドボックスジャパン、FLOLUXと連携したチャリティー企画が始動 ―コールドプロセスソープ「Moon for RED BOX」誕生―

NPO法人レッドボックスジャパン

NPO法人レッドボックスジャパン（代表理事：尾熊栞奈 、以下：レッドボックスジャパン）は、株式会社FLORABELLEが展開するライフスタイルブランド 「FLOLUX（フロラックス）」による初のチャリティーアイテム「One for All Soap Moon for RED BOX -Herb Garden-」の発売にあたり、本プロジェクトに参画することをお知らせいたします。

本商品は、レッドボックスジャパンとユニ・チャーム株式会社が推進する「どこでもソフィ」 の取り組みに賛同し企画されたもので、2026年4月9日（木）よりオフィシャルサイトおよび代官山 蔦屋書店にて販売開始されます。

商品購入という日常的なアクションを通じて、学生たちの「学びの場」に安心を届ける、新たな支援のかたちです。

■ 学びの場に「当たり前の安心」を届ける取り組み

レッドボックスジャパンは、「教育現場への生理用品の提供を通じて、女性の健康と教育機会を支える社会インフラを形成する」ことをミッションに活動しています。

本プロジェクトでは、FLOLUXの理念と連携し、以下の支援を実現します。

・購入が寄付に直結

商品1点の購入につき、ユニ・チャーム「どこでもソフィ」生理用ナプキン5枚分を提携校へ寄付

・学びを止めない環境づくり

学校トイレへの常設を通じ、生理による不安や制約を軽減

・共創型の社会インフラ構築

消費行動を通じて、誰もが支援に参加できる仕組みを実現

■ Moon for RED BOX―新商品について―

「Moon for RED BOX」は、日々のバイオリズムの中で刻々と変化する、女性の心身の揺らぎに寄り添うために生まれました 。ブランドの象徴であるコールドプロセス石けんのなかでも特に、デリケートゾーンのケアにも適した成分設計で、細やかな配慮が必要な時期など、不安や不快感の緩和に適した石けんです。

特徴

1｜プロダクト

全身用石けんとしての高いクオリティを保ちつつ、デリケートゾーン特有の環境（蒸れや雑菌の繁殖しやすさ）に着目したコールドプロセスソープです。健やかで清潔な肌環境に導く、ローズマリー精油とユーカリ葉油を配合。天然由来のオイル（オリーブ果実油、ツバキ種子油など）が、必要な潤いを守りながら、優しく洗い上げます。

2｜香り

静寂と解放感をもたらすクリアな調香。『Herb Garden』と名付けられたこの石けんは、ローズマリーとユーカリの天然精油を贅沢にブレンドしました。クリアで爽快感のある香りが、停滞した気分をリフレッシュさせ、深い呼吸とともに心身を解きほぐします。

3｜アクション（寄付連動）

本商品を1点購入いただくごとに、レッドボックスジャパンとユニ・チャーム「どこでもソフィ」が連携するプロジェクトを通じて、生理用ナプキン5枚分が学校へ寄付されます 。商品を選ぶという日常的なアクションが支援に直結し、学生たちが安心して学び、過ごせる環境を共に創り上げる一助となります 。

商品詳細

商品名：One for All Soap Moon for RED BOX -Herb Garden-

内容量：60g

価格：3,740円（税込）

全成分：パーム油、ヤシ油、水、水酸化Na、オリーブ果実油、コメヌカ油、ツバキ種子油、ローズマリー葉油、ユーカリ葉油

展開方法：4月9日(木)よりFLOLUXオフィシャルサイトにて販売スタート。FLOLUX オフィシャルサイト(https://flolux.jp/)

※また代官山 蔦屋書店では、4月9日(木)～22日(水)までの期間限定でポップアップを開催いたします。

■ プロジェクトパートナー

本プロジェクトは、FLOLUXのプロダクトを通じ、レッドボックスジャパンとユニ・チャーム「どこでもソフィ」の取り組みと連携し、それぞれの強みを活かした持続可能な支援の形を目指します。

どこでもソフィ（オフィシャルサイト(https://www.sofy.jp/ja/campaign/dokodemosofy.html)）

ユニ・チャーム株式会社が推進するプロジェクト。生理用品を「社会のインフラ」と位置付け、学校や職場のトイレに専用ディスペンサーを設置することで、生理用品を必要なときに誰もが安心して利用できる環境整備を行っています

株式会社フローラベル / FLORABELLE Co.,LTD.

https://www.flolux.jp

Instagram : flolux_official(https://www.instagram.com/flolux__official?igsh=MXhmMzFjMHgwaGVhdA%3D%3D)

設立 2024年5月15日

所在地 〒102-0075 東京都千代田区三番町26-1

役員 代表取締役: 久保田 芹南

プロジェクトの循環図

アクション：お客様がFLOLUXの商品をご購入

↓

ドネーション : 生理用ナプキン 5枚分の寄付

※学校のトイレへ専用ディスペンサーとナプキン設置

(レッドボックスジャパン×ユニ・チャーム「どこでもソフィ」)

↓

ゴール: 学生が安心して学べる環境の創出

■ 今後の展望

本取り組みは、企業・NPO・消費者が連携しながら、持続可能な支援モデルを構築するものです。

レッドボックスジャパンは今後も、パートナー企業との協働を通じて、生理用品を「社会インフラ」として当たり前に利用できる環境整備を推進してまいります。

NPO法人レッドボックスジャパン

NPO法人レッドボックスジャパンは、英国発祥のチャリティー団体「The Red Box Project」の日本支部として2019年に設立されました。

生理をはじめとする女性特有の課題を「個人の問題」ではなく「社会インフラの課題」と捉え、学校・企業・自治体・教育機関と連携しながら、女性が安心して学び、働き、社会で活躍し続けられる環境づくりに取り組んでいます。