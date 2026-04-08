【待望の再販！】“撃って楽しい” を極めた「DESERT EAGLE（デザートイーグル）.50AE JP EDITION CO2 ver. BK」がついに再入荷！リアル刻印＆超弩級リコイルモデル！

撃てば分かる「重さ」と「衝撃」 再び手に入れるチャンス到来！

再入荷されたDESERT EAGLE .50AE JPエディション CO2 ver. BK

有限会社ライラクス

圧倒的な存在感とCO2ならではの強烈なブローバックを実現した人気モデルが待望の再販。

初回ロットでは多くのユーザーから支持を集め、早期完売となった本製品が、再び市場へ登場します。

リアル刻印と重厚な外観、そして撃った瞬間に体感できるリコイルショックは、従来のガスガンでは味わえない満足感を提供。サバゲーはもちろん、コレクションとしても高い価値を誇る一丁です。



商品名：DESERT EAGLE .50AE JPエディション CO2 ver. BK

金額：28,000円（税抜）

その一発が物語る “撃って楽しい” を極めたハンドガン

エアソフトガンにおいて「撃って楽しい」という体験は、多くのユーザーが求める重要な要素です。

本製品は、その中でも特にリコイル体験にフォーカスし、撃った瞬間に手元へ伝わる衝撃を最大限に追求。

大型ハンドガンならではの重量感と存在感に加え、CO2ブローバックによる鋭い反動は、サバゲーやシューティングにおいて圧倒的な没入感を生み出します。

CO2×リアル設計が生む圧倒的パフォーマンス

CO2カートリッジを使用することで、安定したパワーと強烈なスライド動作を実現。

大容量シリンダー設計により、エネルギー効率をリコイルへ最大限に反映しています。

さらに、実銃メーカー正式ライセンスによるリアル刻印を採用。

外観の再現性にも徹底的にこだわり、ハンドガンとしての所有満足度を高めています。

実銃メーカーMAGNUM RESEARCH(R)公式ライセンス取得

本製品は、アメリカの銃器メーカー「MAGNUM RESEARCH(R)」社から正式なライセンスを取得した、オフィシャルモデルです。

リアルな外観と構造でコレクション性抜群。フレーム刻印や形状、各部ディテールに至るまで実銃の意匠を忠実に再現。

本物志向のユーザーに応える、正統派のデザートイーグルが、CO2ブローバックモデルとしてついに日本上陸します。

実銃 MAGNUM RESEARCH(R) DESERT EAGLE とは？

アメリカのMAGNUM RESEARCH(R)社が開発した「DESERT EAGLE（デザートイーグル）」は、世界最大級のセミオートマチックハンドガン。 .357マグナムや.50AEなどの大口径弾を発射でき、そのサイズ感と火力から「ハンドキャノン（手持ちの大砲）」とも呼ばれています。

その存在感とビジュアルのインパクトから、映画・ゲーム・アニメなどの作品にも多数登場。

現実とフィクションの両方で、絶大な人気と象徴的な地位を誇る名銃です。

スライド後退時のフロント部分公式ライセンスならではのリアルな刻印グリップ部分にはMAGNUM RESEARCH(R)社の刻印細部までこだわった美しいディティール

驚きのリコイルショック！

本当に “楽しい” リコイルをユーザーの皆様に届けたい。

そんな思いから開発された「DESERT EAGLE.50AE JPエディション CO2ver. BK」は、CO2ガスブローバックハンドガンの中でも随一の反動を誇ります。

その秘密は、大容量のガスシリンダー。

BB弾の発射初速は法規に適合した範囲に保ちながら、ガスエネルギーの多くをリコイルへと振り分ける設計により、これまでにない衝撃的なブローバックを実現。

JASG（日本エアースポーツガン振興協同組合）認定製品のため、安全性と信頼性も確保。

「撃って楽しい」を追求した、まさに“体験型”ハンドガンです。

パワーソースにCo2カートリッジを使用することで安定した動作を実現フルストロークで動作するスライドは圧巻の一言セレクター裏の刻印はJASG（日本エアースポーツガン振興協同組合）認定製品である証

MAGNUM RESEARCH(R)公式ライセンス取得：リアルな外観と構造でコレクション性抜群

CO2ガスガン特有の強烈なブローバック：撃つたびに感じる“楽しい”衝撃

大容量シリンダー搭載：エネルギーをリコイルへ最適配分

JASG認定モデル：安全性と品質を兼ね備えた信頼の設計

軽量ポリマースライド＆フレーム：見た目の迫力と取り回しやすさを両立

サバゲーでも映える圧倒的存在感：フィールドの主役にふさわしいビジュアル

次に撃つのは、あなたの番

強烈なリコイル、リアルな外観、そして所有する満足感。

すべてを兼ね備えたこの一丁は、エアソフトガンの楽しさを改めて実感させてくれます。

サバゲーでの使用はもちろん、コレクションやシューティング用途としても高い満足度を提供。

この機会を逃さず、ぜひその衝撃を体感してください。

既に再入荷済み！



再入荷生産分は数に限りがございますので、確実に手に入れたい方はお早めのご予約をおすすめ！

（LayLaxオフィシャルサイト商品ページ：https://laylax.com/products/4570189744553）

※製造状況や通関等によって変動する場合がございます。予めご了承ください。

更に！ デザートイーグルのカスタムパーツも豊富に展開！

DESERT EAGLE.50AE CO2 デザートイーグル ハンドガンバレル

金額：4,500円（税抜）

https://laylax.com/products/4570189748797

●寸法精度100分の１mm

●内径6.03でBB弾をブレさせない！

デザートイーグル用CQCホルスター 右用

5,200円（税抜）

https://laylax.com/products/laylax-026

●ハンドガンの素早いドローと収納、確実な保持を実現。

●パドルとホルスターをワンタッチで付け外し出来ます。

●360度、24段階での角度調整が簡単に行えます。

●調整ネジを使い各機種にフィットさせることが出来ます。

●ミリタリーグレードのハイテクポリマーを使用。高い堅牢性を可能にしました。

●豊富にアタッチメントを用意しており、お好みの装備を可能にします。

デザートイーグル用 カイデックスホルスター 右用/左用

6,800円（税抜）

https://laylax.com/products/laylax-023

●ハンドガンの素早いドローと収納、確実な保持を実現。

●パドルとホルスターをワンタッチで付け外し出来ます。

●360度、24段階での角度調整が簡単に行えます。

●調整ネジを使い各機種にフィットさせることが出来ます。

●素材にはミリタリーグレードのカイデックスを使用しており軽量かつ頑丈で過酷な環境下での使用にも耐えれる仕様です。

●豊富にアタッチメントを用意しており、お好みの装備を可能にします。

デザートイーグル.50AE CO2 カスタムマガジンキャッチ

金額：3,800円（税抜）

https://laylax.com/products/4570189748926

当製品はマガジンキャッチのボタンを大型化しており、グリップを握りなおすことなく少ない指の動きで操作ができるため、リロードが大幅に楽になります。さらに、マガジンキャッチ基部には回転機構を備えており、手のサイズに合わせてボタンを最適な位置に調整できます。

ライラクスとは？

サバイバルゲームグッズ、エアソフトガンのカスタムパーツなどの企画製造販売を行うライラクスは全世界のエアガンファンによる投票Airsoft Players Choice Awardにてパーツメーカーとして初の殿堂入りを果たすなど国内外のホビーショップ、エアガン専門店で販売されているブランドです。

■主要取扱ブランド

・SIG SAUER

・KRYTAC

・KRISS USA

・MECHANIX WERE

・LANCER TACTICAL

・MAGPUL

・MIDWEST INDUSTRIES

・HKarmy

■公式アカウント

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